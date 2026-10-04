Phú Quốc thí điểm tổ chức giao thông trên 5 tuyến đường trước APEC 2027

Lực lượng công an diễu hành, tuần tra tại một số tuyến đường ở đặc khu Phú Quốc. Ảnh: Văn Sĩ - TTXVN

Cục Cảnh sát giao thông dự kiến phối hợp với tỉnh An Giang và đặc khu Phú Quốc lựa chọn 5 tuyến đường đại diện cho 3 không gian giao thông điển hình để thí điểm tổ chức lại giao thông trước dịp APEC 2027, qua đó hoàn thiện mô hình trước khi xem xét nhân rộng trên toàn đảo.

Theo Đại tá Phạm Quang Huy, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông, 5 tuyến được lựa chọn gồm đường tỉnh 973, đường tỉnh 975B, đường 30 Tháng 4, đường Nguyễn Trung Trực và đường Trần Hưng Đạo.

Trong đó, đường tỉnh 973 và 975B là các trục cửa ngõ, kết nối khu vực bắc đảo, nam đảo, sân bay và các điểm du lịch lớn. Việc thí điểm trên hai tuyến này nhằm đánh giá khả năng điều tiết luồng phương tiện liên vùng.

Đường 30 Tháng 4 và đường Nguyễn Trung Trực nằm tại khu vực trung tâm Dương Đông, nơi có mật độ dân cư, thương mại và dịch vụ cao. Đây được xác định là khu vực phù hợp để nghiên cứu tổ chức lại giao thông, đồng thời thử nghiệm các mô hình giao thông xanh, phố đi bộ và không gian thân thiện với du lịch.

Trong khi đó, đường Trần Hưng Đạo là trục du lịch ven biển phía Tây, có mật độ phương tiện cá nhân và taxi cao. Tuyến đường này sẽ được sử dụng để đánh giá hệ thống biển báo, chỉ dẫn song ngữ và các giải pháp nâng cao trải nghiệm giao thông cho du khách.

Theo Cục Cảnh sát giao thông, hiệu quả thí điểm sẽ được đánh giá bằng các số liệu trước và sau khi triển khai, tập trung vào mức giảm tai nạn, vi phạm; tốc độ lưu thông, thời gian chờ; khả năng điều tiết khi xảy ra ùn tắc; mức độ chấp hành biển báo, tín hiệu giao thông và hiệu quả vận hành camera, đèn tín hiệu, dữ liệu giao thông.

Mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp và du khách cũng được xem là một trong những chỉ số đánh giá kết quả. Trên cơ sở kết quả thí điểm, các cơ quan chức năng sẽ hoàn thiện giải pháp và nghiên cứu nhân rộng phù hợp với từng khu vực trên đảo.