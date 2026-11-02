Phú Quốc thành lập Hiệp hội Doanh nghiệp và Nhà đầu tư

Ông Trần Minh Khoa, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND đặc khu Phú Quốc chúc mừng và phát biểu chỉ đạo đại hội.

Sáng 2/11, tại đặc khu Phú Quốc (An Giang) diễn ra đại hội thành lập Hiệp hội Doanh nghiệp và Nhà đầu tư Phú Quốc (PQA) nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Đại hội thông qua điều lệ, phương hướng hoạt động và bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới gồm 27 thành viên. Ông Bùi Thành Trung, Chủ tịch Sun Group Vùng miền Nam, được bầu làm Chủ tịch Hiệp hội.

Phát biểu tại đại hội, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND đặc khu Phú Quốc Trần Minh Khoa đề nghị hiệp hội phát huy vai trò kết nối, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên; tổng hợp những vướng mắc của doanh nghiệp về đất đai, quy hoạch, thủ tục đầu tư, xây dựng, môi trường để kiến nghị tháo gỡ. Hiệp hội cũng cần đóng góp ý tưởng phát triển kinh tế xanh, du lịch thông minh, tăng cường liên kết giữa doanh nghiệp lớn và nhỏ, gắn hoạt động kinh doanh với bảo vệ môi trường và an sinh xã hội.

Ban Chấp hành Hiệp hội Doanh nghiệp và Nhà đầu tư Phú Quốc nhiệm kỳ 2026 - 2031 ra mắt đại hội.

Theo ông Bùi Thành Trung, việc thành lập hiệp hội tạo điều kiện để doanh nghiệp, nhà đầu tư đoàn kết, hỗ trợ nhau tháo gỡ khó khăn và cùng phát triển, nhất là trong giai đoạn Phú Quốc chuẩn bị tổ chức APEC 2027.

Hiệp hội xác định phương châm hoạt động: “Lấy hội viên làm trung tâm - Lấy hiệu quả làm thước đo - Chung tay vì Phú Quốc phát triển bền vững”; hướng đến xây dựng bộ máy minh bạch, chuyên nghiệp, tăng cường đối thoại với chính quyền, xúc tiến đầu tư và hỗ trợ pháp lý cho hội viên.

Dịp này, Hiệp hội Doanh nghiệp và Nhà đầu tư Phú Quốc trao tặng 300 triệu đồng cho Ủy ban MTTQ Việt Nam đặc khu Phú Quốc để thực hiện công tác an sinh xã hội.

Hội viên Hiệp hội Doanh nghiệp và Nhà đầu tư Phú Quốc chụp ảnh lưu niệm cùng lãnh đạo đặc khu và các đại biểu khách mời.