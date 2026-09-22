Phú Quốc tập trung cao độ chuẩn bị các dự án phục vụ APEC 2027

Thi công các công trình trên đại công trường Phú Quốc (An Giang) phục vụ Hội nghị Cấp cao APEC 2027. Ảnh: TTXVN phát

Tại buổi làm việc với Đảng ủy đặc khu Phú Quốc mới đây, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Quang Tùng yêu cầu, trong thời gian tới, đặc khu Phú Quốc không được chủ quan, phải tập trung cao độ triển khai các dự án phục vụ APEC 2027, bảo đảm thực hiện đầy đủ các cam kết với Trung ương và các cấp có thẩm quyền; đồng thời phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ đặt ra.

Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Quang Tùng nhấn mạnh các công trình, dự án và nhiệm vụ phục vụ APEC 2027 là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, cần được xác định là nhiệm vụ hàng đầu trong thời gian tới.

Theo đó, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp cần nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ được giao; các sở, ngành và đặc khu Phú Quốc phải phối hợp chặt chẽ, đồng hành cùng nhà đầu tư, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai các dự án.

Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Quang Tùng đánh giá công tác chuẩn bị cho APEC 2027 đang được tập trung triển khai. Nhiều công trình, dự án hạ tầng được đầu tư, trong đó một số công trình vượt tiến độ, các hạng mục sớm hoàn thành, qua đó tạo hiệu ứng lan tỏa và động lực mới cho tăng trưởng.

Theo Đảng ủy đặc khu Phú Quốc, trong quý III/2026, Ban Thường vụ Đảng ủy đặc khu đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, toàn diện các nhiệm vụ chính trị; kịp thời cụ thể hóa và triển khai các chủ trương, nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Trung ương và Tỉnh ủy, bảo đảm sự đồng bộ, thống nhất trong toàn hệ thống chính trị.

Đối với công tác chuẩn bị phục vụ Tuần lễ cấp cao APEC 2027, đặc khu Phú Quốc triển khai các nhiệm vụ theo hướng quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm. Công tác giải phóng mặt bằng, tuyên truyền, vận động nhân dân được tăng cường, bước đầu tạo sự đồng thuận trong triển khai các dự án trọng điểm.