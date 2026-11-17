Trung tâm Hội nghị và Triển lãm APEC đang giai đoạn hoàn thiện. Ảnh: TTXVN phát

Khi hoàn thành giai đoạn đầu, quần thể dự kiến bổ sung gần 7.000 phòng khách sạn tiêu chuẩn 5 sao, góp phần nâng cao năng lực lưu trú và tạo nền tảng để đảo ngọc tham gia sâu hơn vào thị trường du lịch hội nghị, sự kiện quốc tế.

Những ngày cuối tháng 10/2026, công trường khu đô thị hỗn hợp Bãi Đất Đỏ vẫn duy trì hoạt động đến đêm muộn. Hàng chục cẩu tháp vận hành liên tục, các tổ đội công nhân làm việc theo ca để bảo đảm tiến độ.

Với nhiều lao động, dự án không chỉ mang ý nghĩa phục vụ một sự kiện quốc tế mà còn mở ra cơ hội việc làm và ổn định cuộc sống. Anh Hứa Văn Cần cho biết cả gia đình gồm cha, mẹ, vợ và anh đều đang làm việc tại công trường. Sau nhiều năm gắn bó với các công trình xây dựng trên đảo, gia đình anh đã xem Phú Quốc là quê hương thứ hai.

Tương tự, chị Đỗ Thị Thu Thủy cùng chồng làm việc tại dự án. Thu nhập từ công việc hiện nay cao gấp 3 lần so với nghề buôn bán nhỏ trước đây của chị. Vợ chồng chị dự định tiếp tục ở lại Phú Quốc lập nghiệp sau khi công trình hoàn thành.

Theo ông Hoàng Khắc Kỳ, Trưởng Bộ phận xây dựng dự án Trung tâm Hội nghị và Triển lãm APEC, nhà hát đa năng và tổ hợp khách sạn cao cấp, trung tâm thương mại, mỗi ngày có hàng nghìn kỹ sư, công nhân thuộc nhiều nhà thầu làm việc theo ca. Việc tổ chức thi công liên tục ngày đêm nhằm đáp ứng khối lượng công việc lớn và yêu cầu tiến độ của dự án.

Khu đô thị hỗn hợp Bãi Đất Đỏ do Tập đoàn Sun Group làm chủ đầu tư, có quy mô khoảng 88,4 ha, gồm hệ thống khách sạn cao cấp, trung tâm thương mại, quảng trường ven biển và các không gian dịch vụ, đô thị. Điểm nhấn là quần thể 17 tòa khách sạn hướng biển, nằm cạnh Trung tâm Hội nghị và Triển lãm APEC.

Theo thông tin cập nhật của chủ đầu tư đến tháng 10/2026, hai tòa khách sạn dự kiến do JW Marriott Marquis và W Hotels quản lý lần lượt đã thi công đến tầng 22 và tầng 32, dự kiến cất nóc vào cuối tháng 11/2026. Cụm khách sạn này có tổng diện tích sàn gần 400.000 m2, đặt mục tiêu hoàn thành phần thô trong năm 2026.

Tại cụm khách sạn do Lotte Hotels quản lý, một tòa đã xây dựng đến tầng 12 trong tổng số 30 tầng; hai tòa còn lại lần lượt đạt tầng 5 và tầng 6. Các công trình mang thương hiệu Grand Hyatt, Le Méridien, The Luxury Collection, Gallery, Hilton và Conrad cũng đang triển khai phần thân.

Toàn quần thể dự kiến quy tụ 13 thương hiệu thuộc 5 tập đoàn quản lý khách sạn quốc tế, trong đó có những thương hiệu lần đầu hiện diện tại Việt Nam. Giai đoạn đầu, dự án cung cấp gần 7.000 phòng; các giai đoạn tiếp theo có thể nâng tổng quy mô lên khoảng 20.000 phòng. Theo chủ đầu tư, khi hoàn thành, công trình sẽ góp phần nâng gần gấp đôi nguồn cung phòng lưu trú cao cấp tại Phú Quốc.

Việc phát triển hệ thống lưu trú quy mô lớn có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh Phú Quốc chuẩn bị đăng cai Tuần lễ cấp cao APEC 2027, dự kiến đón hàng nghìn đại biểu đến từ 21 nền kinh tế cùng đông đảo doanh nhân và phóng viên quốc tế. Yêu cầu đặt ra không chỉ là bảo đảm số lượng phòng mà còn phải đáp ứng tiêu chuẩn dịch vụ, an ninh và kết nối giao thông thuận tiện.

Cùng với quần thể khách sạn tại Bãi Đất Đỏ, nhiều công trình hạ tầng trọng điểm phục vụ APEC 2027 đang được triển khai, trong đó có dự án mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc với nhà ga T2, Trung tâm Hội nghị và Triển lãm APEC, nhà biểu diễn đa năng và tuyến tàu điện đô thị kết nối sân bay với khu hội nghị.

Tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm APEC, 13 nhịp kết cấu thép mái đã được lắp dựng hoàn tất. Nhà biểu diễn đa năng với sức chứa khoảng 4.030 chỗ cũng đã hoàn thành hệ giàn mái tròn nặng khoảng 3.000 tấn. Phần mặt ngoài của hai công trình dự kiến hoàn thiện trong quý IV/2026.

Bên cạnh hệ thống lưu trú và hạ tầng phục vụ hội nghị, các điểm đến du lịch hiện có tại khu vực Nam đảo như thị trấn Hoàng Hôn, cầu Hôn, cáp treo Hòn Thơm, chợ đêm và các chương trình biểu diễn nghệ thuật cũng tạo thêm sản phẩm trải nghiệm cho du khách, đại biểu quốc tế.

Việc đồng loạt triển khai các dự án khách sạn, trung tâm hội nghị và giao thông đang từng bước hình thành hệ sinh thái phục vụ du lịch hội nghị, khen thưởng, hội thảo và triển lãm (MICE) tại Phú Quốc. Đây không chỉ là sự chuẩn bị cho APEC 2027 mà còn tạo thêm dư địa thu hút các sự kiện quốc tế, đa dạng hóa sản phẩm du lịch và nâng cao vị thế của đảo ngọc trong thời gian tới.