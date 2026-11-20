Ngày 19/11 đánh dấu thời điểm Việt Nam tiếp nhận vai trò chủ nhà Năm APEC 2027. Đây là lần thứ ba Việt Nam đảm nhận vai trò này, sau hai kỳ tổ chức tại Hà Nội năm 2006 và Đà Nẵng năm 2017. Tại kỳ APEC 2017, thống kê của Bộ Ngoại giao ghi nhận Việt Nam đã ký kết 121 thỏa thuận hợp tác và hợp đồng với tổng trị giá gần 20 tỷ USD.

Để chuẩn bị điều kiện cơ sở vật chất cho Tuần lễ Cấp cao APEC 2027 tại Phú Quốc (An Giang), danh mục 21 dự án phục vụ sự kiện đã được phê duyệt với tổng mức đầu tư sơ bộ 137.138 tỷ đồng.

Trung tâm Hội nghị và Triển lãm APEC đang dần hình thành bên cạnh Thị Trấn Hoàng Hôn, Đặc khu Phú Quốc. Ảnh: Hoàng Hà

Đồng bộ hạ tầng từ hàng không đến lưu trú

Trong mạng lưới dự án đang triển khai, Sun Group đảm nhận nhiều hạng mục trọng điểm, được quy hoạch liền mạch theo hành trình đón tiếp đại biểu, từ sân bay, giao thông kết nối đến khu vực hội nghị và khách sạn.

Tại Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc, dự án mở rộng do Sun Group thực hiện có quy mô khoảng 1.050 ha, công suất thiết kế giai đoạn đầu đạt 20 - 24 triệu hành khách mỗi năm. Ngày 29/10, đường cất hạ cánh số 2 dài 3.300m đã đón chuyến bay thương mại đầu tiên sau 8 tháng thi công. Hiện nhà ga hành khách T2 đạt khoảng 95% khối lượng kết cấu bê tông khu chính, còn nhà ga VIP cơ bản hoàn thiện phần kết cấu. Trên công trường sân bay, hơn 7.600 nhân sự được huy động làm việc mỗi ngày, nhiều hạng mục tổ chức thi công 3 ca, 4 kíp.

Phối cảnh Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc sau mở rộng, hướng tới công suất 20–24 triệu hành khách mỗi năm trong giai đoạn đầu.

Kết nối trực tiếp sân bay với khu vực tổ chức hội nghị là đường tỉnh ĐT.975 được mở rộng lên 10 làn xe và tuyến tàu điện nhẹ (LRT) dài 17,59 km. Dự án tuyến LRT có tổng vốn đầu tư gần 9.000 tỷ đồng theo hình thức BOT. Tính đến đầu tháng 11, đơn vị thi công đã lắp đặt hơn 11 km ray đơn.

Cuối trục giao thông này là tổ hợp Trung tâm Hội nghị và Triển lãm APEC cùng Nhà biểu diễn đa năng do Sun Group đầu tư, tổng vốn khoảng 21.860 tỷ đồng. Trong đó, trung tâm hội nghị có tổng diện tích sàn xấp xỉ 153.130 m², bố trí không gian đại tiệc rộng 11.050 m² với kết cấu vượt nhịp 81m không cột giữa.

Về cơ sở lưu trú, khu đô thị hỗn hợp Bãi Đất Đỏ quy mô khoảng 88,4 ha đang xây dựng quần thể 17 tòa khách sạn hướng biển, dự kiến bổ sung gần 7.000 phòng trong giai đoạn đầu. Ghi nhận vào cuối tháng 10, hai tòa tháp dự kiến mang thương hiệu W Hotels và JW Marriott Marquis đã thi công lần lượt lên tầng 32 và tầng 22, dự kiến cất nóc cuối tháng 11/2026.

Cụm khách sạn Bãi đất đỏ, cùng Trung tâm Hội nghị và triển lãm APEC, Nhà biểu diễn đa năng đang tăng tốc thi công, hướng tới mục tiêu hoàn thành trước ngày 30/6/2027. Ảnh: Hoàng Hà

Đánh giá về khối lượng thi công trên đảo, PGS.TS Trần Đình Thiên, nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam cho biết hiếm khi một lượng công việc lớn được tổ chức triển khai đồng loạt trên nhiều hạng mục với nhịp độ liên tục như tại Phú Quốc.

Đẩy nhanh giải ngân và chuẩn bị nhân lực phục vụ

Quý IV/2026 được xác định là giai đoạn tăng tốc khi nhiều hạng mục chuyển từ phần thô sang lắp đặt thiết bị, kiểm tra kỹ thuật và chuẩn bị điều kiện vận hành. Tỉnh An Giang đặt mục tiêu hoàn thành các công trình trước ngày 30/6/2027 để dành thời gian còn lại cho công tác nghiệm thu và vận hành thử.

Hệ mái uốn lượn như những lớp sóng biển tạo nên dấu ấn kiến trúc đặc trưng của Trung tâm Hội nghị và Triển lãm APEC tại Phú Quốc.

Theo số liệu từ Bộ Tài chính, tính đến ngày 29/10, vốn đầu tư công giải ngân cho các dự án phục vụ APEC đạt hơn 7.548 tỷ đồng, tương đương 76,02% kế hoạch năm. Dù tỷ lệ giải ngân chung khá cao, tiến độ thực hiện giữa các dự án thành phần vẫn chưa đồng đều, đòi hỏi các đơn vị liên quan tiếp tục bám sát kế hoạch để bảo đảm chất lượng và mốc thời gian đề ra.

Bên cạnh các công trình quy mô lớn, danh mục đầu tư còn gồm các hạng mục hạ tầng thiết yếu như cấp nước, xử lý nước thải, ngầm hóa hạ tầng kỹ thuật và tái định cư, giải quyết những áp lực phát triển kéo dài nhiều năm của đảo.

Về yếu tố con người và dịch vụ, địa phương cùng Sun Group đã ký biên bản ghi nhớ với EDUMINA để triển khai chương trình phổ cập ngoại ngữ "Phú Quốc - Hello World" cho cộng đồng. Cùng với đó, 150 cán bộ, tình nguyện viên được bồi dưỡng kiến thức về APEC; đội ngũ lái xe taxi và lực lượng phục vụ trực tiếp tham gia tập huấn văn hóa ứng xử, kỹ năng phục vụ du khách quốc tế. Tại khu vực Nam đảo, Sun Group cũng tổ chức chương trình "Dịch vụ từ tâm - Mỗi cư dân là một Đại sứ Văn hóa".

Đặc khu Phú Quốc và Sun Group ký biên bản ghi nhớ với EDUMINA để triển khai chương trình “Phú Quốc – Hello World”.

Khi Tuần lễ Cấp cao APEC 2027 khép lại, toàn bộ hệ thống sân bay mở rộng, tuyến tàu điện nhẹ, trung tâm hội nghị và mạng lưới hạ tầng đô thị sẽ tiếp tục phục vụ người dân, du khách, tạo nền tảng tăng trưởng du lịch dài hạn cho Phú Quốc.