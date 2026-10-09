Phú Quốc tăng tốc hoàn thiện mạng lưới giao thông đón APEC 2027

Tuyến đường tỉnh ĐT.975 đang được gấp rút thi công. Ảnh: Sun Group.

Trong mạng lưới giao thông phục vụ APEC 2027, tuyến đường tỉnh ĐT.975 được quy hoạch kết nối Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc với khu vực trung tâm và quần thể Hội nghị – Triển lãm APEC. Dự án khởi công từ tháng 9/2025, dự kiến thông toàn tuyến vào quý 2/2027.

Tuyến đường ĐT.975 dài 19,26 km, lộ giới 62 m, quy mô lên tới 10 làn xe. Tuyến được thiết kế kết hợp với đường sắt nhẹ đô thị (LRT), bố trí tại dải phân cách giữa.

Phối cảnh trục đường tỉnh ĐT975 với 10 làn xe và tuyến LRT kết nối sân bay tới Trung tâm hội nghị APEC. Ảnh: Sun Group.

Tuyến LRT dài khoảng 17,59 km đường đôi, gồm 14,81 km trên mặt đất, 0,78 km trên cao và khoảng 2 km đi ngầm qua khu lõi Trung tâm Hội nghị – Triển lãm APEC. Theo kế hoạch, khi đi vào vận hành, tuyến tàu điện này dự kiến rút ngắn thời gian di chuyển từ sân bay đến cụm công trình Nam đảo còn khoảng 20 phút.

Thông tin từ Sun Group, tại công trường ĐT.975, phân đoạn dài khoảng 1,5 km từ ngã tư khu nghỉ dưỡng JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay đến nút giao APEC hiện đã cơ bản định hình.

Để chuẩn bị cho kế hoạch thảm bê tông nhựa hai bên tuyến từ cuối năm 2026 đến đầu năm 2027, nhà thầu đã huy động 15 máy xúc, 40 xe ben chở đất và 10 xe ben chở cát.

Quá trình thi công gặp một số khó khăn do hệ thống cáp điện trung thế và đường ống cấp nước nằm dưới nền đường. Bên cạnh đó, mưa lớn và nền đất yếu cũng gây ngập úng cục bộ, ảnh hưởng đến việc triển khai các hạng mục.

Tính đến tháng 9/2026, hào kỹ thuật trên tuyến ĐT.975 đạt khoảng 65% khối lượng thi công; hệ thống thoát nước dọc đạt gần 50% và nền móng đường đạt khoảng 50%. Bốn cây cầu trên tuyến cũng đã hoàn thành hơn 55% khối lượng.

Cùng với ĐT.975, Đại lộ APEC dài khoảng 3 km được triển khai để kết nối ĐT.46 (đường Nguyễn Văn Cừ) với ĐT.975, đồng thời dẫn đến khu vực Trung tâm Hội nghị – Triển lãm APEC và Nhà biểu diễn đa năng.

Công trường Đại lộ APEC đang dồn lực làm vỉa hè, nền đường và hệ thống cấp thoát nước ngầm. Ảnh: Sun Group.

Đại lộ có mặt cắt ngang rộng 68 m, quy mô 4–6 làn xe. Các hạng mục đang được triển khai gồm nền đường, vỉa hè và hệ thống cấp thoát nước ngầm. Theo kế hoạch của đơn vị thi công, hệ thống cống hộp gồm bốn cửa, với chiều dài mỗi bên hơn 800 m, dự kiến hoàn thành trong tháng 10/2026. Toàn tuyến đặt mục tiêu hoàn thành trong quý 2/2027.