Phú Quốc tăng tốc hoàn thiện hạ tầng APEC 2027: Những công trình trọng điểm dần về đích

Đồng loạt tăng tốc các công trình trọng điểm, định hình diện mạo sân bay hiện đại

Những ngày cuối tháng 10/2026, không khí thi công trên đại công trường mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc diễn ra khẩn trương. Từ trên cao, nhà ga hành khách T2 dần hiện rõ hình hài với hệ mái thép quy mô lớn lấy cảm hứng từ hình tượng Phượng hoàng lửa sải cánh. Các hạng mục sân đỗ, đường lăn, nhà ga VIP và hệ thống kỹ thuật được triển khai đồng loạt, tạo nên diện mạo của một tổ hợp hàng không hiện đại đang từng bước thành hình trước thềm APEC 2027.

Đường băng số 2 đi vào khai thác, các công trình trọng điểm tăng tốc hoàn thiện, đưa Phú Quốc tiến gần mục tiêu đón APEC 2027.

Dấu mốc đáng chú ý nhất là ngày 29/10, đường cất hạ cánh số 2 chính thức đón chuyến bay thương mại đầu tiên. Chuyến bay 9G1955 của Sun PhuQuoc Airways từ TP.HCM hạ cánh lúc 7h05, đánh dấu việc đưa công trình dài 3.300 m, rộng 45 m vào khai thác sau 8 tháng thi công.

Được thiết kế theo tiêu chuẩn Code E của Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế (ICAO), đường băng mới có khả năng tiếp nhận các dòng máy bay thân rộng như Boeing 787, Airbus A350 và Boeing 777. Công trình không chỉ bổ sung năng lực khai thác mà còn tạo điều kiện để sân bay duy trì hoạt động trong thời gian đường cất hạ cánh số 1 được nâng cấp.

Ngày 29/10, đường cất hạ cánh số 2 chính thức đón chuyến bay thương mại đầu tiên.

Đây là bước tiến có ý nghĩa đặc biệt trong bối cảnh tần suất chuyến bay mùa đông 2026–2027 dự kiến tăng khoảng 34%. Việc đưa đường băng số 2 vào vận hành cũng cho thấy năng lực tổ chức thi công các công trình hạ tầng hàng không quy mô lớn trong điều kiện đặc thù của địa bàn biển đảo.

Theo ông Nguyễn Bá Quân, Giám đốc Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc, kết quả này có được nhờ sự chỉ đạo của các cơ quan chức năng, quyết tâm của Sun Group, các nhà thầu, đặc biệt là Tổng công ty Xây dựng công trình hàng không ACC, cùng nỗ lực của đội ngũ kỹ sư, công nhân Việt Nam.

Tại nhà ga hành khách T2, các hạng mục kết cấu thép mái chính đã hoàn thành 100%; kết cấu bê tông khu nhà ga chính đạt 95%, hai cánh nhà ga đạt 90%. Công tác xây trát hoàn thiện đạt 95%, hệ thống cơ điện đạt khoảng 70%.

Nhà ga hành khách T2.

Đáng chú ý, hệ thống xử lý hành lý tự động BHS dài hơn 8 km, trải qua ba tầng nhà ga, đã đạt khoảng 75% tiến độ. Dây chuyền tích hợp các công đoạn tiếp nhận, soi chiếu, phân loại và vận chuyển hành lý, hiện một phần hệ thống đang được vận hành thử nghiệm, kiểm tra và hiệu chỉnh.

Nhà ga T2 được thiết kế tích hợp các công nghệ hiện đại như nhận diện sinh trắc học, làm thủ tục tự phục vụ và xử lý hành lý tự động, hướng tới nâng cao chất lượng phục vụ, rút ngắn thời gian làm thủ tục và tăng khả năng khai thác khi lượng khách quốc tế đến Phú Quốc ngày càng tăng.

Cách đó không xa, nhà ga VIP đã hoàn thành 100% kết cấu bê tông, phần kết cấu thép và lợp mái đạt 95%. Công trình lấy cảm hứng từ hình tượng đại bàng biển, được định hướng phục vụ nguyên thủ quốc gia, lãnh đạo cấp cao và các đoàn khách quốc tế tham dự APEC 2027.

Đáng chú ý, những ngày cuối tháng 10, toàn dự án mở rộng sân bay huy động khoảng 7.969 kỹ sư, công nhân và nhân sự làm việc liên tục, cùng hàng trăm máy móc, thiết bị. Việc tổ chức thi công nhiều ca, kíp thể hiện quyết tâm bám sát tiến độ, nhưng đồng thời đặt ra yêu cầu cao về kiểm soát chất lượng, an toàn lao động và tính đồng bộ giữa các hạng mục.

Sau khi đường băng số 2 đi vào khai thác, đường cất hạ cánh số 1 hiện hữu sẽ được nâng cấp từ 3.000 m lên 3.500 m, mở rộng tổng chiều rộng lên 75 m, hướng tới khả năng tiếp nhận các dòng tàu bay Code F như Airbus A380-800 và Boeing 747-8F.

Theo kế hoạch, từ tháng 5/2027, sân bay hướng tới vận hành đồng bộ hai đường cất hạ cánh cùng nhà ga T2, nâng công suất phục vụ lên khoảng 20–24 triệu hành khách mỗi năm. Xa hơn, quy hoạch phát triển đặt mục tiêu nâng công suất lên 50 triệu hành khách/năm vào năm 2050.

Nhà ga T2 và nhà ga VIP bước vào giai đoạn hoàn thiện.

Đây không đơn thuần là câu chuyện mở rộng một cảng hàng không. Với Phú Quốc, sân bay là hạ tầng cửa ngõ, quyết định khả năng kết nối quốc tế, thu hút dòng khách chất lượng cao, dòng vốn đầu tư và mở rộng không gian phát triển du lịch, thương mại, dịch vụ.

Trung tâm Hội nghị APEC đạt 98% kết cấu, khẳng định quyết tâm về đích trước sự kiện quốc tế

Song hành với công trường sân bay, tổ hợp Trung tâm Hội nghị và Triển lãm APEC tại khu vực phía Nam đảo Phú Quốc cũng đang bước vào giai đoạn hoàn thiện quan trọng.

Trung tâm Hội nghị APEC đạt 98% kết cấu.

Nhìn từ trên cao vào những ngày cuối tháng 10, công trình nổi bật bên bờ biển với hệ mái kiến trúc uốn lượn mô phỏng những lớp sóng biển. Thiết kế lấy cảm hứng từ thiên nhiên và đời sống làng chài địa phương, kết hợp ngôn ngữ kiến trúc hiện đại, tạo điểm nhấn khác biệt cho không gian tổ chức các sự kiện quốc tế.

Theo báo cáo tiến độ đến ngày 23/10, Trung tâm Hội nghị và Triển lãm APEC đã hoàn thành 98% kết cấu, 100% kết cấu thép và toàn bộ phần tôn mái. Đặc biệt, 13/13 nhịp mái thép với tổng khối lượng khoảng 12.000 tấn đã được lắp dựng hoàn chỉnh.

Việc hoàn thành hệ kết cấu chính đánh dấu bước chuyển quan trọng từ thi công phần khung sang hoàn thiện kiến trúc, mặt dựng, hệ thống kỹ thuật và nội thất. Nhiều tổ đội kỹ sư, công nhân đang đồng loạt triển khai các hạng mục trên mái, mặt ngoài và không gian bên trong công trình.

Một trong những điểm nhấn đặc biệt của trung tâm là ballroom rộng 11.050 m², có kết cấu vượt nhịp 81 m, không bố trí cột giữa. Không gian này được thiết kế linh hoạt để tổ chức hội nghị quy mô lớn, triển lãm, yến tiệc và các sự kiện quốc tế với hàng nghìn đại biểu tham dự.

Trung tâm Hội nghị và Triển lãm APEC cũng đang bước vào giai đoạn hoàn thiện quan trọng.

Công trình còn có hệ thống phòng họp và không gian chức năng chuyên biệt phục vụ APEC. Trong đó, tầng hai bố trí 12 phòng họp lớn có thể chia nhỏ linh hoạt; tầng ba có ballroom khoảng 3.000 m² phục vụ các phiên họp chính thức. Các hạng mục cơ điện, âm thanh, chiếu sáng, thang cuốn và nội thất đang tiếp tục được triển khai, hoàn thiện đồng bộ.

Liền kề Trung tâm Hội nghị và Triển lãm là Nhà biểu diễn đa năng APEC với sức chứa 4.030 chỗ. Công trình mang cảm hứng từ truyền thuyết Con Rồng cháu Tiên, nổi bật với 50 cột trụ biểu tượng cho 50 người con theo cha Rồng xuống biển. Cùng với trung tâm hội nghị, công trình được kỳ vọng tạo nên tổ hợp kiến trúc, văn hóa và sự kiện quy mô lớn, góp phần nâng tầm vị thế Phú Quốc trên bản đồ du lịch quốc tế.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn yêu cầu tiếp tục đẩy nhanh tiến độ, nhưng tuyệt đối không đánh đổi chất lượng, an toàn và mỹ thuật công trình.

Tại cuộc làm việc ngày 25/10 với đoàn công tác do Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dẫn đầu, có sự tham dự của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc cùng nhiều lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng cho biết, 21 công trình, dự án phục vụ APEC 2027 đang bám sát các mục tiêu đề ra, nhiều hạng mục kết cấu quan trọng đã hoàn thành. Tỉnh cam kết hoàn thành toàn bộ các dự án trước ngày 30/6/2027.

Ghi nhận nỗ lực của địa phương, chủ đầu tư và các nhà thầu, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn yêu cầu tiếp tục đẩy nhanh tiến độ, nhưng tuyệt đối không đánh đổi chất lượng, an toàn và mỹ thuật công trình. Riêng Trung tâm Hội nghị và Triển lãm APEC đặt mục tiêu hoàn thiện nội thất trước ngày 31/3/2027 để có đủ thời gian nghiệm thu, vận hành thử.

Yêu cầu này cho thấy tiến độ không phải là tiêu chí duy nhất để đánh giá thành công của các công trình phục vụ APEC. Điều quan trọng hơn là khả năng vận hành thực tế, tính đồng bộ của hạ tầng, chất lượng dịch vụ và năng lực tổ chức một sự kiện quốc tế có yêu cầu đặc biệt cao về an ninh, lễ tân, kỹ thuật và hậu cần.

Với 21 công trình, dự án phục vụ APEC 2027, gồm 10 dự án đầu tư công và 11 dự án PPP, Phú Quốc đang đứng trước một cuộc chuyển đổi lớn về hạ tầng và không gian phát triển. Những công trình trọng điểm không chỉ phục vụ một sự kiện trong năm 2027 mà còn phải phát huy hiệu quả lâu dài, trở thành tài sản hạ tầng chiến lược của địa phương và quốc gia.

13/13 nhịp mái thép với tổng khối lượng khoảng 12.000 tấn đã được lắp dựng hoàn chỉnh.

APEC 2027 vì vậy không chỉ là phép thử về năng lực tổ chức một sự kiện đối ngoại lớn, mà còn là cơ hội để An Giang tái định vị Phú Quốc trong mạng lưới kết nối quốc tế. Từ hạ tầng hàng không, trung tâm hội nghị, triển lãm đến hệ thống dịch vụ, đô thị và du lịch, tất cả cần được đặt trong một tổng thể phát triển đồng bộ, bền vững.

Đằng sau tốc độ thi công trên những đại công trường là yêu cầu về trách nhiệm quản lý, giám sát chất lượng, bảo vệ môi trường và hiệu quả khai thác sau đầu tư. Đây cũng là thước đo quan trọng để những công trình mang dấu ấn APEC không dừng lại ở diện mạo hoành tráng, mà thực sự trở thành động lực thúc đẩy tăng trưởng xanh, nâng cao năng lực cạnh tranh và tạo giá trị lâu dài cho Phú Quốc, An Giang.