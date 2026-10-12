Phú Quốc tăng tốc các dự án cấp nước phục vụ APEC 2027

Các dự án hồ chứa và nhà máy nước Cửa Cạn, Dương Đông 2 tại đặc khu Phú Quốc đang được đẩy nhanh tiến độ nhằm đáp ứng nhu cầu nước sạch phục vụ Hội nghị cấp cao APEC 2027, đồng thời từng bước khắc phục tình trạng thiếu nước, bảo đảm an ninh nguồn nước lâu dài cho địa phương.

Hiện Phú Quốc chủ yếu sử dụng nguồn nước từ hồ Dương Đông với dung tích 5,9 triệu m³ và nhà máy xử lý nước có công suất 24.000 m³/ngày đêm. Nguồn cung này phục vụ khu vực Dương Đông, An Thới và một phần Cửa Dương, Dương Tơ, nhưng mới đáp ứng khoảng 30% nhu cầu.

Để bổ sung nguồn nước, tỉnh An Giang đầu tư hai cụm công trình Cửa Cạn và Dương Đông 2, với tổng công suất hai nhà máy dự kiến đạt 86.000 m³/ngày đêm khi hoàn thành. Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Trung Hồ, đây là những công trình quan trọng, vừa phục vụ hạ tầng thiết yếu cho APEC 2027, vừa góp phần giải quyết bài toán an ninh nguồn nước của Phú Quốc trong những năm tới.

Dự án hồ chứa nước Cửa Cạn có dung tích khoảng 7,5 triệu m³, khả năng cấp nước khoảng 50.000 m³/ngày đêm, diện tích sử dụng đất khoảng 338,12 ha. Trong khi đó, dự án hồ nước Dương Đông 2 có diện tích sử dụng đất khoảng 96,5 ha. Hai dự án hồ chứa đều đặt mục tiêu hoàn thành trước ngày 30/5/2027.

Tại công trường nhà máy nước Cửa Cạn, các đơn vị thi công đang nỗ lực khắc phục khó khăn do thời tiết mùa mưa để bảo đảm kế hoạch đưa công trình vào hoạt động cuối tháng 3/2027. Theo thông tin cập nhật đến ngày 23/9, dự án đạt khoảng 20,5% khối lượng. Các hạng mục bể chứa, bể lắng, bể lọc và trạm bơm nước sạch đang được triển khai; đơn vị thi công cũng đã sản xuất 4.000 m ống HDPE D560.

Ở dự án nhà máy nước Dương Đông 2, công tác san lấp mặt bằng, ép cọc thử và đào đắp hai bể chứa nước đang được thực hiện. Tuyến ống đã lắp đặt đạt 15.400/33.000 m, tương đương 47,4%. Công trình có công suất thiết kế 36.000 m³/ngày đêm, dự kiến hoàn thành trước ngày 30/5/2027.

Để bảo đảm tiến độ các công trình phục vụ APEC, tỉnh An Giang cụ thể hóa chỉ đạo của Trung ương thành kế hoạch và mốc tiến độ cụ thể, phân công trách nhiệm cho từng cơ quan, đơn vị. Tỉnh đồng thời triển khai cơ chế “luồng xanh” đối với hồ sơ, thủ tục liên quan; tăng cường kiểm tra hiện trường và tổ chức giao ban chuyên đề để kịp thời tháo gỡ vướng mắc.

Các công trình đang được triển khai với yêu cầu bảo đảm tiến độ, chất lượng và an toàn, đồng thời phòng ngừa thất thoát, lãng phí. Khi hoàn thành, hệ thống hồ chứa, nhà máy và đường ống cấp nước mới được kỳ vọng tăng đáng kể khả năng cung ứng nước sạch, phục vụ người dân, hoạt động sản xuất, kinh doanh và các sự kiện quốc tế tại Phú Quốc.