Phú Quốc sắp có bệnh viện 1.300 tỷ đồng, có sân đáp trực thăng

Ngày 11/11, UBND đặc khu Phú Quốc (tỉnh An Giang) phối hợp với Sở Y tế An Giang và Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM) họp tham vấn về mặt bằng Dự án bệnh viện Đa khoa Phú Quốc.

Ông Trần Minh Khoa, Chủ tịch UBND đặc khu Phú Quốc phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: H. Dung.

Theo kế hoạch, bệnh viện dự kiến được xây dựng tại khu vực Đồng Cây Sao, Cửa Cạn, trên diện tích hơn 13ha, quy mô 500 giường bệnh, tổng mức đầu tư 1.300 tỷ đồng từ nguồn ngân sách Trung ương. Chủ đầu tư dự án là UBND đặc khu Phú Quốc. Dự kiến, bệnh viện được bố trí sân đáp trực thăng để phục vụ công tác cấp cứu, vận chuyển bệnh nhân trong những tình huống khẩn cấp.

Dự án bệnh viện Đa khoa Phú Quốc dự kiến khởi công vào cuối quý 1/2027. Khi hoàn thành, bệnh viện sẽ được đầu tư trang thiết bị hiện đại, đáp ứng yêu cầu phát triển kỹ thuật y tế chuyên sâu, nâng cao chất lượng phục vụ người bệnh.

Ông Trần Minh Khoa - Chủ tịch UBND đặc khu Phú Quốc cho biết, bệnh viện mới được định hướng đáp ứng tiêu chuẩn tương đương bệnh viện hạng I, hướng đến trở thành trung tâm khám, chữa bệnh chất lượng cao.

Theo ông Khoa, bệnh viện là một trong những công trình hạ tầng y tế quan trọng, góp phần hoàn thiện hệ thống dịch vụ thiết yếu và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại đảo Phú Quốc.