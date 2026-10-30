Phú Quốc rà soát 377 trong tổng số 699 vụ vi phạm đất rừng

Các tổ công tác địa bàn kiểm tra các khu vực bao chiếm tại rừng quốc gia Phú Quốc.

Theo thông tin từ đặc khu Phú Quốc, thực hiện chỉ đạo của Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy đặc khu Phú Quốc Đinh Văn Nơi, Hạt Kiểm lâm khu vực II phối hợp Vườn quốc gia Phú Quốc và các đơn vị liên quan rà soát, xử lý các vụ việc lấn chiếm đất rừng tồn đọng.

Đến ngày 28/10, trong 377 hồ sơ đã tiếp cận, làm việc, có 112 hồ sơ đã được ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính nhưng chưa xử lý dứt điểm; 152 hồ sơ chưa xác định được cá nhân, tổ chức vi phạm. Vườn quốc gia Phú Quốc đã phát thông báo tìm các đối tượng liên quan để làm rõ chủ thể vi phạm, xử lý theo quy định.

Lực lượng chức năng vận động người dân ký cam kết di dời ra khỏi đất vi phạm.

Các tổ công tác trực tiếp xuống địa bàn, mời người vi phạm làm việc, vận động tự khắc phục hậu quả, di dời cây trồng và tháo dỡ công trình, vật kiến trúc trái phép. Một số trường hợp đã tự nguyện tháo dỡ, bàn giao lại hiện trạng đất cho Vườn quốc gia quản lý. Những hồ sơ còn lại tiếp tục được xác minh, đo đạc và lập thủ tục xử lý.

Theo kế hoạch, các đơn vị tập trung rà soát, xử lý dứt điểm những vụ việc thuộc thẩm quyền trong 15 ngày, từ ngày 1 đến 15/11/2026. Lực lượng chức năng cũng phối hợp với các đơn vị điện lực, cấp nước và nhà mạng viễn thông để xử lý dịch vụ tại các khu vực vi phạm đất rừng.

Các tổ chức, cá nhân liên quan được yêu cầu liên hệ Hạt Kiểm lâm khu vực II hoặc Phòng Quản lý bảo vệ rừng thuộc Vườn quốc gia Phú Quốc để giải quyết vụ việc theo quy định pháp luật. Sở Nông nghiệp và Môi trường cũng có kế hoạch tăng cường lực lượng chuyên môn hỗ trợ địa phương.