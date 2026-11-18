Bà Biện Mỹ Linh - Chủ tịch Hội LHPN đặc khu Phú Quốc (thứ 5 từ trái sang) - cùng lãnh đạo Công an đặc khu Phú Quốc trao quyết định thành lập mô hình "Câu lạc bộ phụ nữ tham gia bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn đặc khu"

Theo quyết định thành lập mô hình của UBND đặc khu Phú Quốc, Câu lạc bộ phụ nữ tham gia bảo đảm an ninh, trật tự gồm 12 thành viên, trong đó Ban Chủ nhiệm có 3 người, do bà Nguyễn Kim Vân, Chi hội trưởng phụ nữ khu phố Cửa Lấp Dương Tơ, làm chủ nhiệm.

Đại biểu tham dự lễ ra mắt câu lạc bộ phụ nữ tham gia bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn đặc khu Phú Quốc

Bên cạnh đó, UBND đặc khu Phú Quốc còn thành lập Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc Ban chỉ đạo mô hình Câu lạc bộ phụ nữ tham gia bảo đảm an ninh trật tự gồm 7 người. Trong đó, Thượng tá Đinh Xuân Trường - Trưởng Công an đặc khu Phú Quốc làm Trưởng Ban chỉ đạo, bà Biện Mỹ Linh - Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ đặc khu, Chủ tịch Hội LHPN đặc khu Phú Quốc, làm Phó Ban chỉ đạo.

"Câu lạc bộ phụ nữ tham gia bảo đảm an ninh, trật tự" có nhiệm vụ tuyên truyền, hướng dẫn, vận động hội viên và nhân dân chấp hành nghiêm chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các quy định về bảo đảm, giữ gìn an ninh, trật tự; quy định về đăng ký thường trú, tạm trú, khai báo lưu trú; tự giác giao nộp vũ khí, công cụ hỗ trợ, không mua bán lấn chiếm lòng lề đường, vỉa hè gây cản trở giao thông, giữ gìn trật tự công cộng; chấp hành tốt quy định về công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, chung tay thực hiện xây dựng đặc khu Phú Quốc kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn minh đô thị. Tập hợp các ý kiến đóng góp xây dựng, tâm tư, nguyện vọng chính đáng của quần chúng nhân dân, thông qua các thành viên, kịp thời phản ánh, kiến nghị các cấp có thẩm quyền giải quyết.

Công an đặc khu Phú Quốc ra mắt "Chốt đảm bảo an ninh trật tự dự án mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc"

Phối hợp với các ngành chức năng trong công tác phòng cháy, chữa cháy, cứu hộ cứu nạn; bảo vệ hiện trường, cấp cứu người bị nạn; tổ chức thực hiện, phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng Khu dân cư đạt tiêu chuẩn "An toàn về an ninh trật tự".

Phối hợp với lực lượng Công an và các lực lượng khác thực hiện các nhiệm vụ bảo đảm giữ gìn an ninh, trật tự trên địa bàn, phát hiện ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật có thể xảy ra. Xây dựng mối quan hệ trao đổi, thường xuyên nắm bắt, thông báo tình hình an ninh, trật tự, các đối tượng nghi vấn, các hành vi vi phạm pháp luật về an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, kịp thời phát hiện đối tượng vi phạm pháp luật, từ đó cung cấp cho cơ quan chức năng xử lý đối tượng. Tổ chức sơ, tổng kết, đề nghị phân loại mô hình và đề nghị biểu dương, khen thưởng các cá nhân điển hình tiên tiến trong thực hiện mô hình theo quy định.

Ngoài ra, UBND đặc khu Phú Quốc còn quyết định thành lập mô hình "Chốt đảm bảo an ninh trật tự dự án mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc" gồm 30 thành viên.