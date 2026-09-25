Phú Quốc phân công, điều động và bổ nhiệm 3 cán bộ

Thường trực Đảng ủy đặc khu Phú Quốc trao quyết định về công tác cán bộ cho các ông Phạm Văn Giang, Đinh Hoàng Vẹn và Trần Văn Thọ. Ảnh: LÂM VŨ

Theo đó, ông Phạm Văn Giang được phân công, bổ nhiệm giữ chức Chánh Văn phòng Đảng ủy đặc khu Phú Quốc.

Ông Đinh Hoàng Vẹn, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy đặc khu, được điều động đến nhận nhiệm vụ tại Trung tâm Chính trị đặc khu và bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Trung tâm Chính trị đặc khu Phú Quốc.

Ông Trần Văn Thọ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ đặc khu, Chánh Văn phòng Đảng ủy đặc khu, được điều động đến nhận nhiệm vụ tại Ban Tuyên giáo Đảng ủy đặc khu và bổ nhiệm giữ chức Phó trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy đặc khu Phú Quốc.

Các quyết định được Đảng ủy đặc khu Phú Quốc công bố tại hội nghị sáng 25/9.