Phú Quốc lọt danh sách điểm đến thịnh hành của khách Ấn Độ

Cặp du khách Ấn Độ đón hoàng hôn tại cầu Hôn (Kiss bridge), Phú Quốc vào tháng 12/2025. Ảnh: Linh Huỳnh.

Nền tảng vé máy bay và khách sạn Skyscanner (trụ sở ở Anh) vừa công bố danh sách 10 điểm đến thịnh hành năm 2027, xét riêng thị trường Ấn Độ. Trong đó, đặc khu Phú Quốc (An Giang) là đại diện duy nhất của Việt Nam, đứng thứ 10 với lượng tìm kiếm chuyến bay tăng 133%. Góp mặt cùng những cái tên như Bishkek (Kyrgyzstan), Okinawa (Nhật Bản), Tirana (Albania) và Pokhara (Nepal)...

Danh sách xây dựng dựa trên hàng triệu lượt tìm kiếm chuyến bay của du khách trong giai đoạn ngày 1/1-17/6 cho kỳ nghỉ năm 2027, kết hợp các tiêu chí đánh giá về du lịch nghỉ dưỡng.

Đảo ngọc được Skyscanner nhắc đến như một điểm dừng lý tưởng cho kỳ nghỉ kết nối với thiên nhiên, giảm công việc và thư giãn.

Sức hút của Phú Quốc đến từ bãi biển cát trắng cùng rừng mưa nhiệt đới rậm rạp, sự đa dạng của trải nghiệm nghỉ dưỡng, khả năng tận hưởng resort cao cấp với mức giá dễ tiếp cận hơn Maldives hay Bali. Cùng với đó là tuyến cáp treo 3 dây dài nhất thế giới, show diễn đạt kỷ lục Guinness và công trình cầu Hôn.

Mặt khác, chính sách miễn thị thực tối đa 30 ngày dành cho người mang hộ chiếu nước ngoài đến Phú Quốc khi đáp ứng điều kiện nhập cảnh theo quy định, kết nối hàng không trực tiếp gia tăng cũng khiến Phú Quốc tăng sức hút.

APEC 2027 cũng là một trong những yếu tố tăng lượt tìm kiếm của du khách quốc tế về Phú Quốc. Ảnh: Linh Huỳnh.

Ở góc độ doanh nghiệp lữ hành, bà Trần Thị Bảo Thu, Giám đốc Tiếp thị - Truyền thông Công ty Vietluxtour, ghi nhận khách Ấn Độ ưa chuộng Đà Nẵng, Phú Quốc, Nha Trang và TP.HCM. Thị trường này đang trở thành một phân khúc quan trọng trong cơ cấu khách quốc tế với nhu cầu đa dạng.

Ở danh sách 10 điểm đến xu hướng thế giới năm 2027,Đà Nẵng góp mặt ở vị trí thứ 6, với mức tăng trưởng 68% lượng tìm kiếm vé máy bay khứ hồi so với năm trước. Trước đó, năm 2025, Phú Quốc từng đứng vị trí thứ 2 trong danh sách này.

Theo nhận xét từ nền tảng, thành phố này nổi tiếng với cầu Rồng, bãi biển Mỹ Khê không quá đông vào buổi sáng và nhiều quán hải sản về đêm, mang đến cho du khách nhiều trải nghiệm không trùng lặp trong một kỳ nghỉ.

Trong 9 tháng năm 2026, Đà Nẵng đã đón 7,73 triệu lượt khách quốc tế, tăng 28,7% so với cùng kỳ năm trước. Hàn Quốc tiếp tục là thị trường khách quốc tế lớn nhất với tỷ trọng 18,63%, tiếp đến là Trung Quốc (11,23%). Các thị trường Mỹ, Australia, Nga, Ấn Độ, Nhật Bản, Philippines và Anh cũng duy trì lượng khách ổn định.

Khách quốc tế ngồi cà phê, tắm nắng ven biển Mỹ An, Đà Nẵng đầu năm 2026. Ảnh: Linh Huỳnh.

Tính chung du lịch cả nước, theo Cục Thống kê, có 17,7 triệu lượt khách quốc tế đến Việt Nam trong 9 tháng năm 2026. Tổng thu du lịch đạt 874.000 tỷ đồng, tăng 14,5% so với cùng kỳ năm trước. Mục tiêu 25 triệu lượt khách cả năm hoàn thành gần 71%.

Trung Quốc và Hàn Quốc là 2 thị trường gửi khách lớn nhất, đóng góp gần 40% tổng lượng khách quốc tế. Trong đó, Trung Quốc dẫn đầu với 3,9 triệu lượt khách, Hàn Quốc góp 3 triệu lượt khách.