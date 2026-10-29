Phú Quốc lập 'kỷ lục' hoàn thành đường băng chuẩn ICAO trong 8 tháng

Vào lúc 7 giờ 5 phút, chuyến bay 9G1955 của Sun PhuQuoc Airways hạ cánh, trở thành chuyến bay thương mại đầu tiên trên đường cất hạ cánh mới. (Ảnh: ÁNH DƯƠNG)

Vào lúc 7 giờ 5 phút, chuyến bay 9G1955 của Sun PhuQuoc Airways hạ cánh, trở thành chuyến bay thương mại đầu tiên trên đường cất hạ cánh mới, bước tiến quan trọng trong lộ trình đưa PQC vận hành song song hai đường cất hạ cánh cùng nhà ga hành khách T2 từ tháng 5/2027, sẵn sàng phục vụ Tuần lễ Cấp cao APEC 2027.

Đường cất hạ cánh số 2 dài 3.300m, rộng 45m, đạt tiêu chuẩn Code E của ICAO, được trang bị hệ thống hạ cánh chính xác ILS/DME và đèn hiệu CAT II, có khả năng tiếp nhận các dòng tàu bay thân rộng như Boeing 787, Airbus A350, Boeing 777 và tàu bay Code F.

Công trình được Sun Group phối hợp cùng hơn 20 nhà thầu, đơn vị tư vấn triển khai trong điều kiện biển đảo khắc nghiệt, thời tiết thất thường, vật tư chủ yếu vận chuyển bằng đường biển, nhân công khan hiếm và giá nhiên liệu tăng cao. Trong khi sân bay vẫn hoạt động với sản lượng chuyến bay tăng khoảng 45% so với cùng kỳ, hơn 6.000 kỹ sư, công nhân trên toàn dự án làm việc theo ba ca, bốn kíp để bảo đảm tiến độ. Đường cất hạ cánh trải qua bốn lớp kiểm tra, đánh giá và bay hiệu chuẩn trước khi được chấp thuận khai thác, thể hiện năng lực tổ chức thi công đồng thời đáp ứng các yêu cầu nghiêm ngặt về kỹ thuật và an toàn.

Ông Nguyễn Bá Quân, Giám đốc Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc, chia sẻ: “Kết quả này có được nhờ sự chỉ đạo sát sao của Chính phủ, Bộ Xây dựng, Cục Hàng không Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang; sự quyết tâm của Sun Group cùng các nhà thầu, đặc biệt là Tổng Công ty Xây dựng công trình hàng không ACC; và trên hết là nỗ lực bền bỉ của đội ngũ kỹ sư, công nhân Việt Nam trên công trường”.

Những hành khách trên chuyến bay thương mại đầu tiên hạ cánh tại đường băng số 2 Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc. (Ảnh: ÁNH DƯƠNG)

Sau khi đường cất hạ cánh số 2 đi vào khai thác, PQC sẽ tạm đóng đường cất hạ cánh số 1 hiện hữu để nâng cấp chiều dài từ 3.000m lên 3.500m và mở rộng tổng chiều rộng lên 75m, gồm 45m mặt đường bê-tông và lề đường nhựa rộng 15m mỗi bên. Sau nâng cấp, đường cất hạ cánh số 1 đủ điều kiện tiếp nhận các tàu bay thân rộng Code F như Boeing B747-8F và Airbus A380-800. Trong khoảng sáu tháng thi công đường cất hạ cánh số 1, toàn bộ hoạt động cất hạ cánh được chuyển sang đường cất hạ cánh số 2, bảo đảm khai thác thông suốt lịch bay mùa đông 2026/2027, khi tần suất chuyến bay dự kiến tăng khoảng 34%. Đường cất hạ cánh số 1 dự kiến trở lại hoạt động từ tháng 5/2027.

Khi hai đường cất hạ cánh cùng vận hành, PQC sẽ gia tăng năng lực phục vụ giờ cao điểm, nâng cao tính linh hoạt và duy trì khai thác ngay cả khi một đường cất hạ cánh cần bảo trì hoặc phát sinh tình huống bất thường. Đường cất hạ cánh số 1 sau nâng cấp cũng giúp khai thác hiệu quả hơn các chuyến bay đường dài bằng tàu bay thân rộng tới châu Âu, Trung Đông và Đông Bắc Á. Trong Tuần lễ Cấp cao APEC 2027, cấu hình này cho phép tiếp nhận đồng thời các chuyến chuyên cơ, thuê chuyến và thương mại.

Ông Nguyễn Bá Quân cho biết: “Chúng tôi đã xây dựng phương án vận hành đồng bộ giữa các đường cất hạ cánh với hệ thống đường lăn, sân đỗ, nhà ga hành khách T2, nhà ga VIP và sân đỗ VIP, bảo đảm khả năng tiếp nhận, phục vụ an toàn, thông suốt các loại tàu bay thân rộng hiện đại; qua đó đáp ứng yêu cầu khai thác thường xuyên cũng như phục vụ các chuyến bay chuyên cơ trong khuôn khổ Tuần lễ Cấp cao APEC 2027”.

Nhà ga hành khách T2 cũng đang được Sun Group gấp rút hoàn thiện, dự kiến đưa vào khai thác cùng thời điểm đường cất hạ cánh số 1 trở lại hoạt động vào tháng 5/2027. Do CPG Consultants (Singapore) thiết kế, lấy cảm hứng từ hình tượng phượng hoàng lửa, nhà ga kết hợp kiến trúc biểu tượng với các công nghệ hiện đại như sinh trắc học, xử lý hành lý tự động, quầy làm thủ tục tự phục vụ và hệ thống quản lý sân bay tổng thể.

Theo thỏa thuận hợp tác chiến lược ký ngày 21/3/2026, Changi Airports International (CAI) sẽ tham gia quản lý, vận hành PQC, hỗ trợ chuẩn bị khai thác, tối ưu hiệu quả vận hành và phát triển kết nối hàng không quốc tế, dịch vụ phi hàng không theo chuẩn mực quốc tế.

Giai đoạn 1, PQC hướng tới đạt công suất 24 triệu lượt khách mỗi năm, có thể mở rộng lên 50 triệu lượt trong dài hạn. Năm 2027, sân bay dự kiến đón khoảng 13,5 triệu lượt khách, trong đó hơn một nửa là khách quốc tế. Hệ thống hai đường cất hạ cánh cùng nhà ga T2 sẽ là nền tảng để PQC phục vụ APEC 2027, mở rộng kết nối quốc tế và từng bước trở thành “sân bay điểm đến” tích hợp đầu tiên của Việt Nam.

Các kiểm soát viên không lưu thuộc Tổng Công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM) đã điều hành 38 chuyến bay đến/đi tại đường cất hạ cánh số 2 Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc. (Ảnh: THÙY DUNG)

Trong sáng 29/10, tại PQC, Tổng Công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM) đã điều hành 38 chuyến bay đến, đi, gồm 25 chuyến đến và 13 chuyến đi hạ cánh an toàn trên đường cất hạ cánh số 2 vừa được đưa vào khai thác.

Sau chuyến bay SPQ1955 của Sun PhuQuoc Airways, Đài Kiểm soát không lưu Phú Quốc tiếp tục điều hành các chuyến bay hạ cánh an toàn. Trong số các máy bay được phục vụ, có các dòng tàu bay thân rộng Airbus A330 và Boeing 787.

Kết quả khai thác trong những giờ đầu cho thấy sự sẵn sàng của đội ngũ kiểm soát viên không lưu, hệ thống trang thiết bị và phương án điều hành bay. Hoạt động điều hành được triển khai theo quy trình chuyên môn và yêu cầu bảo đảm an toàn, với sự phối hợp giữa VATM và các đơn vị liên quan. Trước khi đường cất hạ cánh số 2 đi vào hoạt động, VATM đã chuẩn bị trang thiết bị phục vụ điều hành bay và ký văn bản phối hợp với Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc. Tài liệu khai thác, phương án điều hành cũng được xây dựng, ban hành phù hợp với hệ thống đường băng, đường lăn và sân đỗ mới.

Tại Đài Kiểm soát không lưu Phú Quốc, kiểm soát viên không lưu được huấn luyện về phương thức bay, sơ đồ đường băng, đường lăn, sân đỗ mới, phương án điều hành và sử dụng trang thiết bị liên quan. Năng lực chuyên môn được đánh giá nhằm bảo đảm đáp ứng yêu cầu của từng vị trí làm việc. Trong giai đoạn đầu khai thác, VATM tiếp tục theo dõi, đánh giá tình hình thực tế, duy trì trạng thái sẵn sàng của hệ thống kỹ thuật và nhân lực. Các đơn vị phối hợp xử lý kịp thời những vấn đề phát sinh, bảo đảm hoạt động bay an toàn, liên tục và thông suốt.

Việc đưa đường cất hạ cánh số 2 vào khai thác, cùng với Phân khu kiểm soát tiếp cận Phú Quốc (APP Phú Quốc) đã hoạt động từ ngày 1/10/2026, góp phần nâng cao năng lực tổ chức, điều hành hoạt động bay tại sân bay. Phân khu tiếp cận đảm nhiệm điều hành máy bay đến gần và rời khu vực sân bay, phối hợp với Đài Kiểm soát không lưu để duy trì luồng bay an toàn, thông suốt.

Trong bối cảnh Phú Quốc phát triển du lịch, thu hút đầu tư và chuẩn bị các điều kiện phục vụ Hội nghị Cấp cao APEC 2027, năng lực bảo đảm hoạt động bay cần phát triển tương ứng với hạ tầng sân bay. Từ chuẩn bị hệ thống kỹ thuật, hoàn thiện phương án khai thác đến huấn luyện nhân viên, VATM góp phần phát huy hiệu quả hạ tầng mới, với an toàn của từng chuyến bay là ưu tiên xuyên suốt.