Phú Quốc: Kiên quyết xử lý công trình vi phạm, không để kéo dài tình trạng chây ì

Thực hiện quyết liệt công tác lập lại trật tự đô thị, siết chặt kỷ cương quản lý đất đai và xây dựng, UBND đặc khu Phú Quốc đang triển khai các biện pháp xử lý đối với công trình vi phạm của ông Lê Trọng Đại.

Phú Quốc kiên quyết xử lý công trình vi phạm, yêu cầu doanh nghiệp tự tháo dỡ trước thời điểm cưỡng chế.

Theo kế hoạch, việc cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả dự kiến diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 16 đến hết ngày 18/11/2026.

Trước thời điểm cưỡng chế, đoàn công tác của đặc khu tiếp tục trực tiếp làm việc, tuyên truyền và vận động chủ cơ sở tự giác tháo dỡ công trình, trả lại hiện trạng ban đầu của khu đất.

Chính quyền yêu cầu cơ sở dừng tiếp nhận khách lưu trú mới, chủ động thông báo, hỗ trợ khách đang lưu trú dài ngày tìm nơi ở phù hợp, bảo đảm giải phóng mặt bằng theo đúng tiến độ.

Tại buổi làm việc, ông Lê Trọng Đại đề nghị được tháo dỡ theo lộ trình do tài sản trên đất có khối lượng lớn, gồm 42 căn nhà gỗ, nhiều căn cao đến 10m cùng hệ thống bàn ghế gỗ có giá trị.

Tuy nhiên, đoàn công tác không chấp thuận đề xuất kéo dài thời gian, nhấn mạnh chính quyền đã nhiều lần tuyên truyền, tạo điều kiện và gia hạn nhưng chủ cơ sở vẫn chưa thực hiện dứt điểm. Việc chấp hành các quyết định xử lý vi phạm phải được thực hiện đúng thời hạn, không thể tiếp tục trì hoãn vì lý do tài sản trên đất.

Qua đối thoại, ông Lê Trọng Đại và doanh nghiệp cam kết chấp hành yêu cầu của chính quyền, đồng thời thông báo ngừng tiếp nhận khách lưu trú kể từ ngày 7/11/2026.

Ông Lê Trọng Đại và doanh nghiệp cam kết chấp hành yêu cầu của chính quyền.

UBND đặc khu cũng khẳng định, trường hợp chủ cơ sở không thực hiện đúng cam kết, cơ quan chức năng sẽ áp dụng các biện pháp cần thiết theo quy định, bao gồm ngừng cung cấp điện, nước và tổ chức cưỡng chế.

Việc kiên trì vận động nhưng không nhân nhượng trước hành vi vi phạm thể hiện quyết tâm của Phú Quốc trong lập lại trật tự quản lý đất đai, xây dựng.

Đây không chỉ là xử lý một công trình cụ thể mà còn là yêu cầu bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật, nâng cao trách nhiệm chấp hành và ngăn chặn tình trạng vi phạm kéo dài, ảnh hưởng đến kỷ cương quản lý nhà nước trên địa bàn.