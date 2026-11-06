Phú Quốc khởi công trụ sở Trung tâm Hành chính hơn 36.700m²

Đại biểu tham dự buổi lễ khởi công trụ sở Trung tâm Hành chính Đặc khu Phú Quốc

Sáng 6/11, UBND đặc khu Phú Quốc tổ chức khởi công xây dựng Trụ sở Trung tâm Hành chính đặc khu. Tham dự buổi lễ có nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng; Đại tướng Lê Hồng Anh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư; lãnh đạo tỉnh An Giang và đặc khu Phú Quốc; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy An Giang Lâm Minh Thành; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Đặc khu Phú Quốc Đinh Văn Nơi; Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Ngô Công Thức...

Dự án do UBND đặc khu Phú Quốc làm chủ đầu tư, tọa lạc tại khu vực trung tâm Dương Đông, trên diện tích đất 2,06ha. Công trình có diện tích xây dựng 4.560m², tổng diện tích sàn 36.708m², gồm 1 tầng hầm và 9 tầng nổi.

Theo thiết kế, tầng hầm bố trí hệ thống hạ tầng an ninh, phòng cháy chữa cháy, phòng kỹ thuật và bãi đỗ xe. Các tầng nổi là không gian làm việc tập trung của Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và các phòng, ban chuyên môn trực thuộc đặc khu.

Đồng chí Trần Minh Khoa – Chủ tịch UBND Đặc khu Phú Quốc phát biểu tại buổi lễ khởi công

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND đặc khu Phú Quốc Trần Minh Khoa cho biết Phú Quốc đang đứng trước thời cơ phát triển mới khi được Trung ương lựa chọn đăng cai Tuần lễ Cấp cao APEC 2027.

Theo ông Khoa, việc xây dựng trụ sở mới nhằm khắc phục tình trạng các cơ quan phân tán, điều kiện làm việc còn hạn chế; đồng thời hình thành nơi làm việc tập trung, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Tại buổi lễ, các đồng chí lãnh đạo Trung ương, tỉnh An Giang và Đặc khu Phú Quốc thực hiện nghi thức nhấn nút khởi công dự án

Đại diện nhà thầu thi công, ông Bùi Thành Trung, Chủ tịch Sun Group Vùng miền Nam kiêm Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp và Nhà đầu tư Phú Quốc, cam kết tập trung nguồn lực, máy móc và giải pháp công nghệ để bảo đảm chất lượng, an toàn lao động, phấn đấu hoàn thành công trình trước ngày 2/9/2027.

Công trình được kỳ vọng góp phần nâng cao năng lực điều hành, phối hợp tổ chức các sự kiện quốc tế trong khuôn khổ APEC 2027, đồng thời đáp ứng yêu cầu phát triển của đặc khu Phú Quốc trong thời gian tới.

HOÀNG DUNG