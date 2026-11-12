Phú Quốc hướng đến phát triển du lịch y tế sau APEC 2027

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Mới đây, một bệnh nhân nam 48 tuổi đau ngực dữ dội, đến Trung tâm Y tế Phú Quốc sau khoảng 3 giờ khởi phát triệu chứng và được chẩn đoán nhồi máu cơ tim cấp. Thay vì phải chuyển vào đất liền, người bệnh được chuyển khẩn cấp sang Bệnh viện Mặt Trời Phú Quốc.

Ê-kíp tim mạch kích hoạt quy trình cấp cứu, chụp và đặt một stent tại đoạn giữa động mạch mũ (LCx). Từ lúc bệnh nhân đến bệnh viện đến khi mạch vành được nong bóng tái thông mất 90 phút, trong ngưỡng khuyến cáo của các hiệp hội tim mạch quốc tế đối với nhồi máu cơ tim cấp. Dòng máu nuôi tim được khôi phục kịp thời, hạn chế vùng cơ tim bị hoại tử; sức khỏe bệnh nhân hiện đã ổn định.

Cũng mới đây, một nữ du khách nước ngoài bất ngờ phải nhập viện cấp cứu vì viêm tụy cấp thể nặng do tăng triglyceride máu. Ca bệnh có diễn biến phức tạp đòi hỏi bệnh viện phối hợp nhiều biện pháp hồi sức: Thay huyết tương; Hỗ trợ hô hấp bằng thở máy và dùng thuốc vận mạch để duy trì huyết động; Lọc máu liên tục; Kiểm soát áp lực ổ bụng… Sau điều trị, người bệnh đã tỉnh táo, tiếp xúc tốt, được rút nội khí quản và tự thở.

NÂNG CAO NĂNG LỰC CẤP CỨU TẠI CHỖ

Các ca bệnh trên là kết quả của sự phối hợp giữa phát hiện, chẩn đoán sớm chính xác và can thiệp ngay tại chỗ nhanh chóng, hiệu quả. Với một số bệnh lý, mỗi phút trì hoãn là thêm một phần cơ thể bị tổn thương. Ở Phú Quốc, quãng đường vượt biển vào đất liền từng là rào cản lớn nhất trong cuộc chạy đua ấy.

Các ca bệnh thành công là kết quả của sự phối hợp giữa phát hiện, chẩn đoán sớm chính xác và can thiệp ngay tại chỗ nhanh chóng, hiệu quả. Ảnh: Bệnh viện Mặt Trời Phú Quốc

Tuy nhiên, chỉ sau 5 tháng vận hành, Bệnh viện Mặt Trời Phú Quốc đã thực hiện thành công 15 ca can thiệp mạch vành, 2 ca chụp mạch vành, 1 ca can thiệp mạch não, 1 ca can thiệp nút mạch ngoại biên… Những con số này góp thêm động lực cho năng lực cấp cứu tại chỗ, nền tảng của an ninh y tế khi Phú Quốc chuẩn bị đón APEC 2027.

UBND đặc khu Phú Quốc cho biết, thời gian qua đặc khu cũng đã khẳng định vai trò của hệ thống cấp cứu ngoại viện với người dân, du khách. Bà Nguyễn Thị Kim Loan, Phó Chủ tịch UBND đặc khu, thông tin: trong một năm qua, ê kíp cấp cứu ngoại viện tại Phú Quốc đã xử lý 1.435 ca tại hiện trường.

Theo báo cáo thống kê, 7,93 phút là thời gian tiếp cận trung bình của ê kíp cấp cứu từ lúc rời trạm đến khi tới hiện trường. Thời gian tiếp cận trung bình từ khi tổng đài nhận cuộc gọi đến khi ê kíp cấp cứu có mặt tại hiện trường chỉ 13,9 phút.

Trong số đó có những trường hợp đã được đội ngũ Cấp cứu ngoại viện nhanh chóng tiếp cận xử lý, cứu sống trong gang tấc. Điển hình như trường hợp du khách 34 tuổi người Kazakhstan không may gặp chấn thương sọ não nghiêm trọng khi đang du lịch một mình tại Việt Nam. Lực lượng đã đến nhanh chóng đưa bệnh nhân về chữa trị kịp thời. Kết quả phục hồi khả quan của ca bệnh khẳng định vai trò quan trọng của sự kết nối nhịp nhàng giữa hệ thống Cấp cứu trước viện 115 và các cơ sở y tế.

7,93 phút là thời gian tiếp cận trung bình của ê kíp cấp cứu từ lúc rời trạm đến khi tới hiện trường. Ảnh: Cấp cứu ngoại viện Phú Quốc 115

ĐỒNG HÀNH CÙNG SỰ PHÁT TRIỂN LÂU DÀI CỦA ĐẢO NGỌC

Với Phú Quốc, đây không đơn thuần là bố trí chuẩn bị năng lực cấp cứu trong thời gian hội nghị APEC, mà là bài toán tổng thể về nhân lực, trang thiết bị, cấp cứu ngoại viện, an toàn thực phẩm, phòng chống dịch bệnh và ứng phó với tình huống có nhiều người bị nạn. Tiếp đó là hướng tới mục tiêu đưa đảo Ngọc trở thành điểm đến du lịch y tế sau APEC 2027.

Trong đó, Trung tâm Y tế Phú Quốc đã bước đầu nâng cao năng lực khám và chữa bệnh cho người dân trên đảo, thông qua sự hỗ trợ, đồng hành từ các bệnh viện tuyến trung ương. Ở lĩnh vực y tế tư nhân, Bệnh viện Mặt Trời Phú Quốc đã phối hợp chuyên môn với Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM và Bệnh viện Quân y 175.

Mô hình liên kết này hướng tới hình thành quy trình điều trị liền mạch. Người bệnh được tiếp nhận, chẩn đoán và xử trí sớm ngay tại Phú Quốc. Chuyên gia tuyến cuối có thể tham gia hội chẩn; những trường hợp vượt quá khả năng điều trị tại đảo được ổn định và vận chuyển theo quy trình an toàn.

BS. Nguyễn Quang Thắng, Giám đốc Bệnh viện Mặt Trời Phú Quốc, cho biết: “APEC 2027 không phải là đích đến cuối cùng, mà là động lực để bệnh viện tiếp tục đầu tư và phát triển bền vững, góp phần xây dựng một hệ thống y tế đủ năng lực đồng hành cùng sự phát triển lâu dài của Phú Quốc”.

Đảo Ngọc hướng tới mục tiêu trở thành điểm đến du lịch y tế sau APEC 2027. Ảnh: Bệnh viện Mặt Trời Phú Quốc

Mới nhất, ngày 11/11, UBND đặc khu Phú Quốc cũng đã phối hợp Sở Y tế An Giang và Bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM tổ chức hội nghị tham vấn góp ý tổng thể mặt bằng xây dựng mới Bệnh viện Đa khoa Phú Quốc (khu vực Đồng Cây Sao).

Theo kế hoạch, Bệnh viện Đa khoa Phú Quốc có quy mô 500 giường, với diện tích hơn 13ha, tổng mức đầu tư 1.300 tỉ đồng. Đặc biệt bệnh viện sẽ có phòng máy và sân đáp trực thăng. Thời gian thực hiện năm 2027 - 2030, dự kiến khởi công cuối quý 1/2027.

Phát biểu tại cuộc họp, Chủ tịch UBND đặc khu Phú Quốc Trần Minh Khoa cho biết, việc xây dựng bệnh viện trên sẽ đáp ứng tiêu chuẩn ngang tầm bệnh viện hạng I (bệnh viện đặc thù biển đảo); từng bước trở thành trung tâm khám và chữa bệnh chất lượng cao phục vụ người dân và du khách.

Trước đó, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đã có buổi làm việc với ông César Louis-Philip Marseille, Tổng Giám đốc Công ty VAMED Engineering GmbH (Áo), thành viên Hội đồng quản trị Tập đoàn VAMED+WWH (Đức). Tại đây, ông César Louis-Philip Marseille đề xuất nghiên cứu triển khai mô hình tàu bệnh viện tại Phú Quốc nếu các điều kiện cho phép.

Tập đoàn Đức - Áo đề xuất nghiên cứu triển khai mô hình tàu bệnh viện tại Phú Quốc nếu các điều kiện cho phép. Ảnh: VAMED

Theo đại diện VAMED, đây là mô hình mới, có khả năng hỗ trợ chăm sóc sức khỏe cho số lượng lớn bệnh nhân và góp phần tăng cường năng lực y tế cho Việt Nam. Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đánh giá cao ý tưởng này. Với đường bờ biển dài, nhiều đảo và nhu cầu chăm sóc sức khỏe đa dạng, Việt Nam có điều kiện nghiên cứu các mô hình y tế cơ động trên biển.

Ý tưởng phát triển tàu y tế tại Phú Quốc cũng phù hợp với định hướng kết hợp y tế và du lịch của Việt Nam. Phó Thủ tướng lưu ý việc nghiên cứu, triển khai mô hình tàu bệnh viện tại Phú Quốc cần hướng tới mục tiêu lâu dài, không chỉ phục vụ riêng APEC mà còn góp phần tăng cường năng lực y tế, đáp ứng yêu cầu tổ chức các sự kiện quốc tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân.