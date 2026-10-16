Phú Quốc - hòn đảo được yêu thích nhất châu Á

Với những bãi biển cát trắng, cùng nhiều khu nghỉ dưỡng sang trọng, Phú Quốc ngày càng thu hút khách du lịch quốc tế ghé thăm. (Ảnh: TTXVN)

Xếp hạng của tạp chí du lịch nổi tiếng Mỹ Condé Nast Traveler cho thấy, vượt qua nhiều điểm đến biển đảo nổi tiếng như Boracay và Palawan của Philippines, Langkawi của Malaysia, Koh Samui và Phuket của Thái Lan hay Bali của Indonesia, Phú Quốc - đại diện của Việt Nam xếp ở vị trí thứ nhất ở khu vực châu Á.

Phú Quốc sở hữu những bãi biển trải dài với bờ cát trắng, làn nước trong xanh cùng hệ sinh thái biển phong phú, tạo nên sức hút riêng đối với du khách yêu thiên nhiên và nghỉ dưỡng.

Bên cạnh hoạt động tắm biển, hành trình khám phá đảo có thể kết hợp nhiều trải nghiệm thú vị như lặn ngắm san hô, thăm vườn quốc gia, trải nghiệm cáp treo vượt biển, tham quan các đảo nhỏ phía nam hay tìm hiểu về nghề nuôi cấy ngọc trai.

Cùng với cảnh quan tự nhiên, những năm gần đây, Phú Quốc phát triển mạnh hệ thống cơ sở lưu trú, nghỉ dưỡng cao cấp và các sản phẩm du lịch đa dạng nhằm đáp ứng nhu cầu của thị trường quốc tế.

Từ nghỉ dưỡng ven biển, thưởng thức ẩm thực địa phương đến các hoạt động trải nghiệm, khám phá thiên nhiên, hòn đảo mang đến nhiều lựa chọn lý tưởng cho kỳ nghỉ tại khu vực Đông Nam Á.

Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam nhận định, kết quả bình chọn của độc giả Condé Nast Traveler dành cho Phú Quốc không chỉ cho thấy sức hút của hòn đảo. Đồng thời, góp phần đưa hình ảnh đảo ngọc lan tỏa rộng rãi hơn trên thị trường du lịch toàn cầu. Với cảnh quan biển đảo đặc sắc, thiên nhiên phong phú cùng hệ thống dịch vụ nghỉ dưỡng ngày càng đa dạng, Phú Quốc đang khẳng định sức hấp dẫn riêng trong bức tranh du lịch biển đảo của châu Á và thế giới.

Trước đó, vào tháng 7 vừa qua, Phú Quốc đã được nền tảng dịch vụ du lịch trực tuyến uy tín Expedia vinh danh trong danh sách 10 hòn đảo nổi bật nhất thế giới năm 2026. Hòn đảo này được đánh giá là điểm đến lý tưởng cho những kỳ nghỉ sang trọng với chi phí cạnh tranh.