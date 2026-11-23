Trung tá Lương Văn Tuấn, Phó Trưởng phòng 2, Văn phòng Bộ Công an phát biểu tại buổi làm việc.

Ngày 23/11, Tổ công tác Văn phòng Bộ Công an kiểm tra kết quả triển khai mô hình “Đơn vị kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn minh đô thị” tại Công an đặc khu Phú Quốc.

Theo báo cáo, thời gian qua, Phú Quốc đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động 3.417 trường hợp tự nguyện bàn giao mặt bằng, khắc phục hậu quả. Trong đó, có 457 trường hợp đã có quyết định cưỡng chế nhưng địa phương không phải tổ chức cưỡng chế.

Công tác quản lý hành chính, định danh điện tử, cư trú, quản lý người nước ngoài, phòng cháy, chữa cháy và bảo đảm trật tự, an toàn giao thông được triển khai đồng bộ. Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tiếp tục được củng cố; chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ và trí tuệ nhân tạo từng bước được triển khai trong quản lý, giám sát và phục vụ người dân.

Bên cạnh đó, các lĩnh vực môi trường, giao thông, văn hóa, y tế, giáo dục, việc làm, an sinh xã hội và hạ tầng đô thị tiếp tục được quan tâm.

Kết quả, Phú Quốc hoàn thành 78/78 tiêu chí xây dựng đơn vị kiểu mẫu, trong đó 17 tiêu chí vượt chỉ tiêu. Tội phạm về trật tự xã hội giảm 17,42%; 172/172 vụ việc được giải quyết dứt điểm, không để kéo dài, phát sinh phức tạp về an ninh, trật tự.

TIẾN DŨNG