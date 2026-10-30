Phú Quốc hỗ trợ du khách Thổ Nhĩ Kỳ tìm lại ví đánh rơi

Công an đặc khu Phú Quốc trao lại ví đánh rơi cho ông Matraci Furkan Sefa, du khách quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ

Khoảng 4 giờ ngày 29.10, ông Matraci Furkan Sefa, quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ, đến Tổ công tác số 3 thuộc Công an đặc khu Phú Quốc trình báo việc đánh rơi ví.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng công an khẩn trương xác minh, phối hợp với lực lượng bảo vệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển du lịch Phú Quốc tổ chức tìm kiếm tài sản.

Đến 14 giờ cùng ngày, chiếc ví được tìm thấy. Công an đặc khu Phú Quốc thông báo để ông Matraci Furkan Sefa đến kiểm tra và nhận lại toàn bộ tiền mặt, giấy tờ bên trong.

Nhận lại tài sản sau nhiều giờ thất lạc, ông Matraci Furkan Sefa bày tỏ vui mừng, cảm ơn sự hỗ trợ tận tình và tinh thần trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ Công an đặc khu Phú Quốc.

Việc nhanh chóng hỗ trợ du khách tìm lại tài sản thất lạc thể hiện tinh thần trách nhiệm của lực lượng công an trong bảo đảm an ninh, trật tự, phục vụ người dân và du khách. Qua đó, góp phần xây dựng hình ảnh Phú Quốc an toàn, thân thiện, tạo sự an tâm cho du khách khi đến tham quan, nghỉ dưỡng.