Phú Quốc dự kiến xây bệnh viện 500 giường, có sân đáp trực thăng

Chủ tịch UBND đặc khu Phú Quốc Trần Minh Khoa phát biểu tại cuộc họp.

Sáng 11/11, UBND đặc khu Phú Quốc (An Giang) phối hợp Sở Y tế tỉnh An Giang và Bệnh viện Chợ Rẫy (TP. Hồ Chí Minh) tổ chức cuộc họp đóng góp ý kiến về phương án xây dựng mới Bệnh viện Đa khoa Phú Quốc tại khu vực Đồng Cây Sao, Cửa Cạn.

Theo kế hoạch, bệnh viện có quy mô 500 giường, diện tích hơn 13ha, tổng mức đầu tư 1.300 tỉ đồng từ ngân sách trung ương. UBND đặc khu Phú Quốc là chủ đầu tư dự án.

Công trình gồm khối nhà chính cao 8 tầng, diện tích hơn 1,1ha; khối trung tâm năng lượng pháp y cao 2 tầng, diện tích gần 1.000m². Đáng chú ý, bệnh viện được thiết kế có phòng máy và sân đáp trực thăng.

Dự án dự kiến thực hiện trong giai đoạn 2027 - 2030, khởi công vào cuối quý I/2027.

Bản vẽ công trình Bệnh viện Đa khoa Phú Quốc.

Theo định hướng, bệnh viện được đầu tư trang thiết bị hiện đại, phát triển các chuyên khoa sâu, ứng dụng khoa học công nghệ, đáp ứng yêu cầu kỹ thuật y tế cao và kiểm soát nhiễm khuẩn.

Chủ tịch UBND đặc khu Phú Quốc Trần Minh Khoa cho biết, bệnh viện được định hướng đạt tiêu chuẩn tương đương bệnh viện hạng I, phù hợp đặc thù biển đảo; từng bước trở thành trung tâm khám, chữa bệnh chất lượng cao phục vụ người dân và du khách.

Công trình được kỳ vọng góp phần nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, giảm tải cho bệnh viện tuyến trên và phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của Phú Quốc.