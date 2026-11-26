Ghi nhận của Savills, năm 2025 và giai đoạn đầu năm 2026, Phú Quốc ghi nhận hoạt động tích cực, với công suất phòng tại các khách sạn cao cấp duy trì trên 80%.

Đơn vị này dự báo, Phú Quốc có thể đón thêm khoảng 11.000 phòng khách sạn cao cấp trong giai đoạn 2027 - 2030, trong đó phần lớn nguồn cung dự kiến gia nhập thị trường vào năm 2027 - 2028. Quy mô nguồn cung mới khách sạn 4 - 5 sao của đảo có thể tăng gần gấp đôi so với hiện nay và phần lớn sẽ tập trung tại Nam đảo.

Thời gian tới, thị trường du lịch nghỉ dưỡng của Phú Quốc được kỳ vọng sẽ có thêm dư địa tăng trưởng nhờ đăng cai tổ chức Tuần lễ Cấp cao của Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) vào năm 2027.

Để chuẩn bị cho APEC 2027, An Giang đã và đang triển khai hàng loạt dự án trọng điểm như ĐT.975 (đoạn ĐT.973 - Cảng hàng không Phú Quốc - ĐT.975 - ĐT.973); Dự án tuyến tàu điện đô thị đoạn 1; Đại lộ APEC; Khu đô thị hỗn hợp - Bãi Đất đỏ; Khu đô thị hỗn hợp du lịch sinh thái Núi Ông Quán; dự án đầu tư mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc...

Một góc Phú Quốc. (Ảnh: Hoàng Huy).

Theo bà Cao Thị Thanh Hương, Phó Giám đốc Bộ phận Nghiên cứu và Tư vấn, Savills TP HCM, APEC 2027 là sự kiện quốc tế giúp Phú Quốc quảng bá điểm đến và đặt ra một mốc thời gian cụ thể để thúc đẩy hoàn thiện hạ tầng. Các hạng mục như sân bay, giao thông, trung tâm hội nghị, cấp nước và xử lý chất thải đang được triển khai đồng thời, góp phần tháo gỡ những điểm nghẽn trước đây.

Điều này không chỉ cải thiện khả năng tiếp cận mà còn củng cố niềm tin của nhà đầu tư vào khả năng phát triển và vận hành dài hạn của đảo. Khi môi trường đầu tư và kinh doanh được cải thiện, dòng vốn có cơ sở để hướng đến các kế hoạch dài hạn và bền vững hơn.

"Thành công thực sự của APEC không nằm ở thời điểm sự kiện diễn ra, mà ở những gì Phú Quốc có thể duy trì sau đó.

Có ba yếu tố quan trọng: khả năng thu hút khách quanh năm để giảm phụ thuộc vào mùa vụ; mở rộng kết nối bay thẳng với các thị trường nguồn; phát triển trải nghiệm du lịch vượt ra ngoài phạm vi khách sạn, giúp du khách lưu trú lâu hơn và quay trở lại.

Ngoài ra, thị trường cần bảo đảm năng lực đón khách thông qua hệ thống hàng không, doanh nghiệp lữ hành và kết nối giữa các điểm đến".

Vị chuyên gia cũng nhìn nhận, Phú Quốc đang mở rộng từ thị trường nghỉ dưỡng truyền thống sang phục vụ đa dạng nhóm khách hơn, bao gồm khách hội nghị, khách doanh nghiệp và khách công tác. Đây là những nhóm khách có mức chi tiêu và nhu cầu sử dụng dịch vụ khác biệt, góp phần mở rộng cơ sở nhu cầu cho thị trường lưu trú.

Khi nguồn cung khách sạn nghỉ dưỡng tăng nhanh, bài toán của thị trường sẽ không còn đơn thuần là đáp ứng nhu cầu phòng lưu trú, mà là duy trì chất lượng dịch vụ và khả năng lấp đầy. Để duy trì hiệu quả khai thác doanh thu dài hạn, bên cạnh vị trí tốt, các dự án khách sạn - nghỉ dưỡng cũng cần đảm bảo khả năng kết nối với hạ tầng, hệ sinh thái du lịch xung quanh...