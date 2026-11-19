APEC 2027 được kỳ vọng sẽ tạo cú hích lớn cho Phú Quốc, đặc biệt trong phát triển hạ tầng và du lịch. Theo bà, sự kiện này sẽ tác động như thế nào đến diện mạo thị trường bất động sản nghỉ dưỡng tại đảo Ngọc?

Bà Cao Thị Thanh Hương: APEC 2027 mang đến cho Phú Quốc cơ hội gia tăng nhận diện trên bản đồ du lịch quốc tế, đồng thời tạo động lực thúc đẩy tiến độ đầu tư và hoàn thiện hạ tầng. Những dự án liên quan đến sân bay, giao thông kết nối, trung tâm hội nghị, hệ thống cấp nước và xử lý chất thải có vai trò quan trọng trong việc nâng cao năng lực đón khách cũng như chất lượng điểm đến.

Từ góc độ bất động sản nghỉ dưỡng, tác động của APEC không chỉ nằm ở nhu cầu lưu trú trong thời gian diễn ra sự kiện. Quan trọng hơn, sự kiện có thể góp phần nâng tầm hình ảnh Phú Quốc, thu hút thêm các thương hiệu khách sạn quốc tế và mở rộng tệp khách hàng. Đây là những yếu tố tạo nền tảng cho sự phát triển của thị trường trong trung và dài hạn.

Bà Cao Thị Thanh Hương – Phó Giám đốc Bộ phận Nghiên cứu và Tư vấn, Savills TP.HCM.

Cùng với sự chuẩn bị cho APEC 2027, cơ cấu khách du lịch đến Phú Quốc cũng được kỳ vọng có sự thay đổi. Bà đánh giá như thế nào về triển vọng phân khúc khách sạn cao cấp và nhu cầu lưu trú tại đây?

Bà Cao Thị Thanh Hương: Phú Quốc đang có cơ hội chuyển dịch từ một điểm đến chủ yếu phục vụ khách nghỉ dưỡng sang thị trường đa dạng hơn, bao gồm khách MICE, khách doanh nghiệp và khách quốc tế có nhu cầu lưu trú chất lượng cao. Sự thay đổi này sẽ tạo thêm dư địa cho phân khúc khách sạn cao cấp, đặc biệt là những cơ sở được vận hành bởi các thương hiệu quốc tế.

Thực tế, công suất phòng tại các khách sạn cao cấp ở Phú Quốc trong năm 2025 và đầu năm 2026 đã đạt trên 80%. Đây là tín hiệu tích cực cho thấy sức hấp dẫn của điểm đến cũng như khả năng khai thác của phân khúc này.

Tuy nhiên, để duy trì đà tăng trưởng, Phú Quốc cần tiếp tục đa dạng hóa sản phẩm du lịch, mở rộng kết nối hàng không và nâng cao chất lượng dịch vụ. Nhu cầu lưu trú bền vững không thể chỉ phụ thuộc vào một sự kiện mà cần được hình thành từ sức hút thường xuyên của điểm đến.

Theo dự báo của Savills, giai đoạn 2027–2030, Phú Quốc có thể đón thêm khoảng 11.000 phòng khách sạn cao cấp, phần lớn tập trung trong hai năm 2027–2028. Quy mô nguồn cung này sẽ tạo ra những cơ hội và áp lực gì cho thị trường?

Bà Cao Thị Thanh Hương: Lượng nguồn cung mới dự kiến sẽ làm thay đổi đáng kể quy mô thị trường khách sạn cao cấp tại Phú Quốc. Với khoảng 11.000 phòng được bổ sung trong giai đoạn 2027–2030, nguồn cung khách sạn 4–5 sao có thể gần như tăng gấp đôi so với hiện tại. Phần lớn nguồn cung dự kiến tập trung tại khu vực Nam đảo và được quản lý bởi các đơn vị vận hành quốc tế.

Đây là cơ hội để Phú Quốc nâng cao năng lực đón khách, đa dạng hóa lựa chọn lưu trú và cải thiện chất lượng dịch vụ. Sự tham gia của các thương hiệu quản lý khách sạn quốc tế cũng có thể góp phần nâng chuẩn vận hành, tiếp thị và khai thác thị trường.

Dù vậy, nguồn cung tăng nhanh cũng đặt ra yêu cầu lớn về khả năng hấp thụ của thị trường. Nếu tốc độ phát triển phòng khách sạn vượt quá tốc độ tăng trưởng nhu cầu, áp lực cạnh tranh sẽ gia tăng. Vì vậy, hiệu quả của các dự án không chỉ phụ thuộc vào quy mô đầu tư mà còn nằm ở khả năng thu hút khách, chất lượng sản phẩm và năng lực vận hành.

Sau khi APEC 2027 kết thúc, đâu sẽ là những yếu tố quyết định khả năng duy trì sức hút du lịch và hiệu quả khai thác bất động sản nghỉ dưỡng tại Phú Quốc?

Bà Cao Thị Thanh Hương: Theo tôi, thước đo thành công không chỉ là những kết quả đạt được trong thời gian diễn ra APEC mà còn là khả năng duy trì dòng khách ổn định sau sự kiện. Phú Quốc cần xây dựng được nhu cầu du lịch quanh năm, thay vì phụ thuộc vào các thời điểm cao điểm hoặc những sự kiện mang tính đột biến.

Một góc của đảo Phú Quốc trước thềm APEC 2027.

Để làm được điều đó, kết nối hàng không trực tiếp với các thị trường khách quốc tế đóng vai trò rất quan trọng. Bên cạnh đó, điểm đến cần phát triển thêm các trải nghiệm ngoài hệ thống khách sạn, từ vui chơi giải trí, văn hóa, ẩm thực đến các hoạt động khám phá thiên nhiên. Sự phối hợp giữa địa phương, doanh nghiệp du lịch, hãng hàng không và các đơn vị lữ hành cũng cần được tăng cường.

Một yếu tố không thể thiếu là chất lượng nguồn nhân lực. Khi quy mô du lịch và hệ thống lưu trú mở rộng, Phú Quốc cần đội ngũ lao động được đào tạo bài bản, đáp ứng tiêu chuẩn phục vụ ngày càng cao của khách quốc tế.

Với nhà đầu tư đang quan tâm đến bất động sản nghỉ dưỡng Phú Quốc, đặc biệt trong bối cảnh nguồn cung mới gia tăng trước và sau APEC 2027, bà cho rằng cần lưu ý những yếu tố nào để đánh giá tiềm năng và hạn chế rủi ro?

Bà Cao Thị Thanh Hương: Nhà đầu tư cần nhìn nhận bất động sản nghỉ dưỡng trên cơ sở hiệu quả khai thác thực tế, thay vì chỉ dựa vào kỳ vọng tăng trưởng từ APEC 2027 hay những thông tin về quy hoạch, hạ tầng. Giá trị dài hạn của một tài sản nghỉ dưỡng phụ thuộc vào nhiều yếu tố, trong đó có nhu cầu lưu trú thực tế, vị trí, khả năng kết nối, chất lượng dự án và năng lực tài chính của chủ đầu tư.

Bên cạnh đó, đơn vị vận hành cũng là yếu tố có ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả kinh doanh. Một dự án có vị trí tốt nhưng thiếu chiến lược khai thác phù hợp, chất lượng dịch vụ không ổn định hoặc không tạo được sự khác biệt sẽ khó duy trì sức cạnh tranh.

Trong bối cảnh nguồn cung khách sạn cao cấp dự kiến tăng mạnh, nhà đầu tư cần đánh giá kỹ khả năng tạo doanh thu, công suất phòng, phân khúc khách hàng mục tiêu và hệ sinh thái du lịch xung quanh dự án. APEC có thể tạo cú hích cho thị trường, nhưng hiệu quả đầu tư dài hạn vẫn phải được bảo đảm bằng năng lực khai thác và sức cầu thực chất.

Trân trọng cảm ơn bà !