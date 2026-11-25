Các đoàn nghệ thuật đến từ 13 quốc gia thuộc 5 châu lục hội tụ tại Liên hoan Múa rối quốc tế 2026 ở Phú Quốc

Từ ngày 25.11 đến 5.12.2026, Nhà hát À Ơi (đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang) sẽ trở thành điểm hẹn của các nghệ sĩ múa rối Việt Nam và thế giới. Mang chủ đề Tài hoa kết nối năm châu, Liên hoan quy tụ 16 đoàn nghệ thuật, gồm bốn đơn vị Việt Nam và 12 đoàn quốc tế đến từ Ai Cập, Australia, Hàn Quốc, Indonesia, Lào, Malaysia, Myanmar, Peru, Philippines, Singapore, Thái Lan và Vương quốc Anh. Đây cũng là một trong những hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam lần thứ nhất (24.11.2026).

Một sân khấu, nhiều ngôn ngữ biểu đạt

Trước giờ khai mạc, các đoàn nghệ thuật đang hoàn tất những khâu chuẩn bị cuối cùng. Từ sợi dây điều khiển, khớp nối, phục trang đến đạo cụ và thiết bị sân khấu đều được kiểm tra kỹ lưỡng sau hành trình dài tới đảo ngọc. Để con rối có thể nghiêng đầu, bước đi hay thực hiện một điệu múa trên sân khấu, người nghệ sĩ phải vận dụng khéo léo kỹ thuật điều khiển, kết hợp với âm nhạc, tạo hình, ánh sáng và ngôn ngữ hình thể. Sự khác biệt về chất liệu, cấu tạo con rối và phương pháp biểu diễn của mỗi quốc gia hứa hẹn đem đến nhiều màu sắc cho Liên hoan năm nay.

Trao đổi với Văn Hóa, ông Hà Minh Thắng, Phó Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, Phó Trưởng ban Thường trực BTC khẳng định: “Liên hoan Múa rối quốc tế 2026 là một trong những nhiệm vụ, giải pháp quan trọng mà Bộ VHTTDL giao cho Cục Nghệ thuật biểu diễn để cụ thể hóa Nghị quyết 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa. Đó là thúc đẩy giao lưu, hợp tác về nghệ thuật biểu diễn nhằm quảng bá, giới thiệu văn hóa Việt Nam đến bạn bè thế giới, đồng thời giới thiệu văn hóa thế giới đến với khán giả nước nhà”.

Ông Thắng cho biết, đây là sự kiện định kỳ được tổ chức ba năm một lần. Đặc biệt, Liên hoan lần thứ sáu có sự tham gia của các đoàn nghệ thuật đến từ cả năm châu lục, với nhiều loại hình như rối nước, rối cạn, rối que, rối bóng, rối mặt nạ và rối dây. “Nghệ thuật múa rối chính là tiếng nói của tâm hồn, tình cảm, trí tuệ và sự tài hoa, khéo léo của người nghệ sĩ”, Phó Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn nhấn mạnh.

Sự phong phú ấy được thể hiện rõ trong chương trình của các đoàn quốc tế. Myanmar giới thiệu rối dây truyền thống; Singapore mang tới rối tay kết hợp kể chuyện; Hàn Quốc kết hợp rối gỗ với âm nhạc trình diễn trực tiếp; Indonesia và Australia khai thác nghệ thuật rối bóng. Malaysia, Philippines và Vương quốc Anh góp mặt với các hình thức rối que, rối dây, trong khi Ai Cập làm mới những câu chuyện cổ tích bằng ngôn ngữ rối cạn.

Đoàn Thái Lan mang đến nghệ thuật Hun Lakhon Lek, loại hình đòi hỏi ba nghệ sĩ cùng phối hợp điều khiển một con rối. Chương trình được xây dựng từ sử thi Ramakien, kể về hành trình của Hanuman trong cuộc đấu tranh giữa chính nghĩa và cái ác. Bên cạnh việc phô diễn kỹ thuật điêu luyện, các nghệ sĩ còn phải truyền tải được nội dung câu chuyện, tình cảm của nhân vật trong từng tình huống. Qua Liên hoan, đoàn mong muốn khán giả Việt Nam có dịp thưởng thức nghệ thuật truyền thống Thái Lan, các nghệ sĩ có thêm cơ hội học hỏi lẫn nhau, góp phần thắt chặt tình hữu nghị giữa các quốc gia.

Trong khi đó, đoàn Eummakkaengkaeng đến từ Hàn Quốc xây dựng chương trình trên nền tảng Deolmi, nghệ thuật múa rối truyền thống thuộc Kkokdugaksi Noreum. Những chuyển động của con rối gỗ kết hợp với lời đối đáp hóm hỉnh và âm nhạc trình diễn trực tiếp tạo nên sức hấp dẫn riêng của tiết mục.

Liên hoan Múa rối quốc tế 2026 là một trong những nhiệm vụ, giải pháp quan trọng mà Bộ VHTTDL giao cho Cục Nghệ thuật biểu diễn để cụ thể hóa Nghị quyết 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa. Đó là thúc đẩy giao lưu, hợp tác về nghệ thuật biểu diễn nhằm quảng bá, giới thiệu văn hóa Việt Nam đến bạn bè thế giới, đồng thời giới thiệu văn hóa thế giới đến với khán giả nước nhà.

(Ông HÀ MINH THẮNG, Phó Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, Phó Trưởng ban Thường trực BTC Liên hoan)

Mang văn hóa quê hương đến với khán giả Việt Nam

Với nghệ sĩ José Navarro đến từ Peru, Liên hoan là dịp giới thiệu di sản văn hóa của vùng cao nguyên quê hương tới khán giả Việt Nam. Tiết mục của ông kết hợp điệu múa kéo truyền thống với rối bóng, rối dây và rối tay. Điều José Navarro tâm đắc là thể hiện được tinh thần của điệu múa kéo bằng ngôn ngữ múa rối, trong đó động tác của người nghệ sĩ và chuyển động của nhân vật rối hòa quyện với nhau. “Bằng cách đó, tôi có thể mang cội nguồn của mình đến giới thiệu với các bạn, những người có lẽ chưa từng biết đến điệu múa cũng như truyền thống này”, ông chia sẻ.

Đoàn Malaysia mang đến chương trình Malaysia in Motion 2026, giới thiệu vẻ đẹp văn hóa của một đất nước đa sắc tộc thông qua nghệ thuật múa và múa rối. Các nhân vật đại diện cho nhiều cộng đồng tại Malaysia được khắc họa bằng nghệ thuật rối bóng Wayang Kulit. Theo TS Loy Chee Luen, chương trình gửi gắm thông điệp về sự tôn trọng khác biệt văn hóa, tình hữu nghị và tinh thần hòa hợp giữa các cộng đồng. Tại buổi hướng dẫn thực hành, khán giả sẽ được tự tay làm rối Wayang bằng giấy, học cách điều khiển và kể chuyện bằng những nhân vật do chính mình tạo ra.

Đoàn Nghệ thuật Sân khấu Quốc gia Lào sử dụng những vật dụng quen thuộc trong đời sống để tạo hình con rối. Từ giấy, vải vụn, túi nhựa và nhiều vật liệu đã qua sử dụng, các nghệ sĩ sáng tạo nên những nhân vật sân khấu, kết hợp biểu diễn rối bóng, rối mặt nạ với nhạc cụ truyền thống. Bà Vansy Soukchaleun, Phó Cục trưởng Cục Văn hóa và Nghệ thuật biểu diễn (Bộ Văn hóa và Du lịch Lào) nhận định, múa rối là “một ngôn ngữ quốc tế không biên giới”. Bằng cử chỉ, cảm xúc và trí tưởng tượng, nghệ thuật múa rối có thể giúp khán giả đến từ nhiều nền văn hóa vượt qua rào cản để hiểu nhau hơn.

Dấu ấn múa rối Việt Nam tại cuộc hội ngộ năm châu

Bốn đơn vị nghệ thuật của nước chủ nhà tham dự Liên hoan gồm Nhà hát Múa rối Việt Nam, Nhà hát Múa rối Thăng Long, Nhà hát Sân khấu truyền thống Hải Phòng và Trung tâm Nghệ thuật TP.HCM. Các chương trình cho thấy sự phong phú của nghệ thuật múa rối Việt Nam, từ rối nước, rối cạn, những tích trò dân gian đến các tìm tòi, thử nghiệm trong việc kết hợp âm nhạc, ngôn ngữ hình thể và công nghệ sân khấu.

“Với sự góp mặt của nhiều đoàn nghệ thuật quốc tế và các nhà hát múa rối trong nước, Liên hoan năm nay giống như một vườn hoa khoe sắc. Nhà hát Múa rối Việt Nam mong muốn góp thêm hương sắc cho vườn hoa ấy”, NSND Nguyễn Tiến Dũng chia sẻ.

Nhà hát Múa rối Thăng Long khai thác chất liệu chèo cổ qua hai tác phẩm Việc làng và Hội làng Mai. Theo NSƯT Trần Quý Quốc (Đoàn diễn viên I của Nhà hát), chuyển thể chèo sang múa rối đòi hỏi các nghệ sĩ phải tìm được cách biểu đạt riêng, làm sao vừa giữ được cái duyên, cái hay của chèo cổ, vừa tạo nên sức hấp dẫn của “múa rối làm chèo”. Từ khi bắt tay dàn dựng đến lúc tổng duyệt, các nghệ sĩ chỉ có khoảng nửa tháng chuẩn bị. Hằng ngày, cả ê kíp tập luyện từ 7h30 đến 12h30, buổi chiều lại tiếp tục biểu diễn rối nước phục vụ khách quốc tế. NSƯT Trần Quý Quốc gọi đó là những ngày làm việc với “200% công suất”.

Nhà hát Sân khấu truyền thống Hải Phòng mang đến Liên hoan tác phẩm Cổng làng, một thử nghiệm khi đặt những con rối tre và không gian văn hóa làng quê bên cạnh trí tuệ nhân tạo (AI), ánh sáng neon và thế giới số. Đoàn Rồng Phương Nam thuộc Trung tâm Nghệ thuật TP.HCM giới thiệu tác phẩm Trước ngọn sóng, kể câu chuyện về người chiến sĩ Hải quân, tình yêu biển đảo, ý thức bảo vệ chủ quyền và trách nhiệm gìn giữ môi trường bằng ngôn ngữ rối nước.

Bên cạnh các chương trình biểu diễn, Liên hoan còn tổ chức nhiều hoạt động giao lưu, hội thảo, hướng dẫn thực hành và trưng bày con rối. Công chúng có dịp tìm hiểu kỹ thuật điều khiển rối dây Myanmar, làm rối bóng giấy Wayang Kulit cùng các nghệ sĩ Malaysia, trải nghiệm múa kéo kết hợp múa rối của Peru, khám phá nghệ thuật Aragoz của Ai Cập, tham quan trưng bày rối gỗ Hàn Quốc và tham gia lớp hướng dẫn chuyên sâu về kỹ thuật ba nghệ sĩ cùng điều khiển một con rối của Thái Lan.

Trước giờ khai mạc, phía sau sân khấu, các nghệ sĩ vẫn miệt mài tập luyện, chăm chút từng chuyển động của con rối. Mỗi đoàn đến Phú Quốc với những nét đặc sắc của nghệ thuật múa rối quê hương, với mong muốn được giới thiệu thành quả lao động, sáng tạo của mình và học hỏi kinh nghiệm từ đồng nghiệp. Từ cuộc hội ngộ này, công chúng Việt Nam sẽ có dịp hiểu thêm về văn hóa các dân tộc trên thế giới, còn những câu chuyện, tích trò và vẻ đẹp của nghệ thuật múa rối Việt Nam cũng có thêm cơ hội đến với bạn bè năm châu.