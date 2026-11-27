Tuần lễ Cấp cao APEC 2027 dự kiến diễn ra vào tháng 11/2027 tại Phú Quốc. Sự kiện không chỉ là dấu mốc đối ngoại quan trọng mà còn được kỳ vọng tạo cú hích để đảo ngọc phát triển đồng bộ hạ tầng cảng hàng không, cảng biển, trung tâm hội nghị và giao thông đô thị, tăng cường kết nối quốc tế.

Sáng 27/11, tại Hà Nội, Ủy ban Quốc gia APEC 2027 tổ chức họp báo quốc tế về Năm APEC 2027. Thông tin tại họp báo, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ, Trưởng Ban Thư ký Quốc gia APEC 2027, cho biết Tuần lễ Cấp cao APEC 2027 dự kiến diễn ra vào tháng 11/2027 tại Phú Quốc.

Phú Quốc là nơi được chọn tổ chức APEC 2027. Ảnh: Sun Group

Theo Thứ trưởng Nguyễn Minh Vũ, Việt Nam dự kiến tổ chức hơn 200 hoạt động lớn nhỏ trong khuôn khổ Năm APEC 2027, trong đó có 11 hội nghị cấp Bộ trưởng và đối thoại cấp cao, trải dài tại 7 địa phương gồm Gia Lai, Khánh Hòa, Hà Nội, Đà Nẵng, TP.HCM, Quảng Ninh và An Giang.

Đặc biệt, Tuần lễ Cấp cao tại Phú Quốc được xác định là sự kiện quan trọng nhất của cả năm. Việt Nam mong muốn sự kiện không chỉ ghi dấu thành công trong vai trò chủ nhà APEC mà còn tạo cú hích để Phú Quốc phát triển đồng bộ hạ tầng, tăng cường kết nối quốc tế, bứt phá trở thành một trung tâm kinh tế, dịch vụ của khu vực.

Đây cũng là lần thứ ba Việt Nam đăng cai APEC, sau hai lần tổ chức vào các năm 2006 và 2017. Theo Thứ trưởng Nguyễn Minh Vũ, việc đảm nhận vai trò chủ nhà năm 2027 thể hiện sự tin tưởng của các nền kinh tế thành viên và những đóng góp có trách nhiệm của Việt Nam đối với tiến trình hợp tác khu vực.

Việt Nam lựa chọn chủ đề Năm APEC 2027 là “Cùng kiến tạo một kỷ nguyên mới tự cường, đổi mới sáng tạo và thịnh vượng chung”, với ba ưu tiên hợp tác gồm nâng cao năng suất của nền kinh tế; thúc đẩy thương mại và đầu tư khu vực; nâng cao tính tự cường, năng động của nền kinh tế và chất lượng đời sống người dân.

Thứ trưởng Nguyễn Minh Vũ phát biểu tại sự kiện. Ảnh: VGP

Thứ trưởng Nguyễn Minh Vũ nhấn mạnh, công tác chuẩn bị cho Năm APEC 2027 đã được triển khai từ sớm dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Chính phủ. Tháng 7/2025, Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập Ủy ban Quốc gia APEC 2027 với 5 tiểu ban và Ban Thư ký Quốc gia nhằm chỉ đạo, điều phối các nhiệm vụ chuẩn bị và tổ chức.

Tăng tốc hạ tầng Phú Quốc

Làm rõ những yêu cầu đặt ra đối với địa điểm tổ chức Tuần lễ Cấp cao, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Ngô Lê Văn, Trưởng Tiểu ban Lễ tân, cho biết Phú Quốc là địa bàn biển đảo có những đặc điểm rất riêng, khác biệt so với các địa phương từng đăng cai APEC trước đây.

Đặc thù này đặt ra yêu cầu cao về kết nối giao thông, hạ tầng, lưu trú, ăn ở và đi lại của các đoàn đại biểu. Việc điều phối hoạt động trên địa bàn biển đảo cũng có nhiều khác biệt, đòi hỏi công tác chuẩn bị phải được triển khai đồng bộ và có tính toán kỹ lưỡng.

Theo Thứ trưởng Ngô Lê Văn, hạ tầng Phú Quốc hiện đang được thúc đẩy phát triển đồng bộ, từ cảng biển, cảng hàng không, trung tâm hội nghị đến các tuyến đường tàu điện.

Đây là những cấu phần quan trọng nhằm hình thành năng lực kết nối và tổ chức sự kiện quốc tế quy mô lớn tại Phú Quốc. Không chỉ phục vụ nhu cầu đi lại, lưu trú và hội họp của các đoàn đại biểu, hệ thống hạ tầng này còn có ý nghĩa lâu dài đối với quá trình phát triển đô thị, du lịch và dịch vụ của đảo ngọc.

Cung cấp thông tin cụ thể hơn về công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, Cục trưởng Cục Quản trị Tài vụ Văn phòng Chính phủ Nguyễn Đức Cường cho biết, các nhiệm vụ hiện tập trung vào ba nhóm chính.

Thứ nhất, rà soát, nâng cấp cơ sở vật chất và hạ tầng phục vụ các hoạt động APEC tại 7 địa phương. Các đoàn công tác đã phối hợp với địa phương khảo sát, đánh giá điều kiện lưu trú, trang thiết bị, hạ tầng kỹ thuật, công nghệ thông tin và các điều kiện phục vụ hội nghị, bao gồm cả trung tâm báo chí.

Thứ hai, chuẩn bị phương tiện phục vụ công tác đưa đón đại biểu. Theo ông Nguyễn Đức Cường, các phương tiện sử dụng trong hoạt động này sẽ là ô tô điện mang thương hiệu Việt Nam. Đây là điểm mới so với hai lần Việt Nam đăng cai APEC trước đó, thể hiện định hướng chuyển đổi xanh trong công tác tổ chức.

Thứ ba, tập trung bảo đảm tiến độ các công trình, hạng mục hạ tầng trọng điểm tại Phú Quốc. Trong đó, các dự án được nhấn mạnh gồm Cảng Hàng không quốc tế Phú Quốc, các hạng mục nhà ga, trung tâm tổ chức hội nghị, hệ thống đường giao thông, các tuyến giao thông đô thị và công trình hạ tầng kỹ thuật liên quan.

Đây là những hạng mục có vai trò trực tiếp đối với năng lực đón tiếp, di chuyển và tổ chức các hoạt động cấp cao. Việc bảo đảm tiến độ hoàn thành, đưa các công trình vào phục vụ trước thời điểm diễn ra hội nghị được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm.

Với đặc thù địa bàn biển đảo, khả năng kết nối hàng không, hàng hải và giao thông nội đảo có ý nghĩa đặc biệt đối với Phú Quốc. Khi lượng lớn đại biểu quốc tế, đoàn công tác, báo chí và các lực lượng phục vụ cùng tập trung về đảo trong Tuần lễ Cấp cao, hệ thống hạ tầng không chỉ cần đáp ứng yêu cầu về công suất mà còn phải bảo đảm tính liên thông, thuận tiện và khả năng vận hành đồng bộ.

Kết hợp hiện đại và bản sắc

Bên cạnh yêu cầu về hạ tầng vật chất, công tác tổ chức APEC 2027 cũng hướng tới kết hợp giữa tính chuyên nghiệp, hiện đại với việc quảng bá văn hóa và con người Việt Nam.

Thứ trưởng Ngô Lê Văn cho biết, Việt Nam sẽ tiếp thu kinh nghiệm từ hai lần đăng cai APEC trước đây, đồng thời hướng tới công tác lễ tân chuyên nghiệp, chu đáo và giàu bản sắc. Các đại biểu quốc tế không chỉ cảm nhận được thành công của hội nghị mà còn có cơ hội trải nghiệm văn hóa, con người và những nét đặc trưng của đất nước chủ nhà.

Yếu tố xanh cũng được chú trọng trong công tác tổ chức, từ phương tiện đưa đón đến các hạng mục trang trí, quà tặng và hoạt động đón tiếp. Việc sử dụng ô tô điện mang thương hiệu Việt là một trong những điểm nhấn thể hiện định hướng này.

Theo Thứ trưởng Ngô Lê Văn, dù hạ tầng có hiện đại đến đâu, yếu tố con người vẫn giữ vai trò quan trọng nhất. Tiểu ban Lễ tân đặc biệt chú trọng đào tạo đội ngũ tình nguyện viên, liên lạc viên về ngoại ngữ, chuyên môn, nghiệp vụ và kỹ năng ứng xử, nhằm bảo đảm sự chu đáo, trọng thị trong mọi hoạt động.

Với hơn 200 hoạt động dự kiến diễn ra trong năm 2027, công tác chuẩn bị APEC được triển khai trên phạm vi rộng, đòi hỏi sự phối hợp đồng bộ giữa các bộ, ngành và địa phương. Trong đó, Phú Quốc giữ vị trí đặc biệt khi là nơi diễn ra sự kiện quan trọng nhất của cả năm.

Việc đầu tư, hoàn thiện các công trình hạ tầng phục vụ APEC vì vậy không chỉ nhằm đáp ứng yêu cầu tổ chức một tuần lễ cấp cao mà còn mở ra cơ hội nâng cấp năng lực phát triển của Phú Quốc. Đây được kỳ vọng sẽ là nền tảng để đảo ngọc tăng cường kết nối quốc tế, nâng cao chất lượng dịch vụ và khẳng định vị thế của một điểm đến kinh tế, du lịch có tầm vóc khu vực.