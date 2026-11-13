Phú Quốc cứu ngư phủ bị nhồi máu não trong giờ vàng, hỗ trợ toàn bộ chi phí thuốc

Bệnh nhân tại Trung tâm Y tế Phú Quốc.

Trung tâm Y tế Phú Quốc vừa cấp cứu thành công một bệnh nhân nam làm nghề ngư phủ bị nhồi máu não cấp. Bệnh nhân thuộc hộ nghèo, không có khả năng chi trả thuốc điều trị đặc hiệu nên được trung tâm hỗ trợ toàn bộ kinh phí sử dụng thuốc tiêu sợi huyết.

Theo bác sĩ Lê Tuấn Anh, Trưởng khoa Cấp cứu Trung tâm Y tế Phú Quốc, chiều tối 13/11, sau khi từ biển trở về nhà, bệnh nhân đột ngột yếu liệt nửa người bên phải, nói khó. Gia đình đưa bệnh nhân đến bệnh viện sau khoảng 1 giờ 20 phút kể từ khi xuất hiện triệu chứng.

Qua thăm khám, các bác sĩ xác định bệnh nhân bị nhồi máu não cấp trên nền tăng huyết áp. Do Phú Quốc cách xa đất liền, việc chuyển bệnh nhân vào bờ có thể làm mất thời gian can thiệp, ê-kíp cấp cứu đã khẩn trương hội chẩn với Ban giám đốc trung tâm.

Trước hoàn cảnh khó khăn của gia đình, Ban giám đốc quyết định hỗ trợ toàn bộ chi phí thuốc Alteplase để điều trị cho bệnh nhân. Đây là thuốc tiêu sợi huyết đường tĩnh mạch, được sử dụng trong điều trị nhồi máu não cấp ở bệnh nhân đủ điều kiện, nhằm tái thông mạch máu não.

Sau một giờ truyền thuốc, bệnh nhân tỉnh táo, tiếp xúc tốt, hết nói khó; tình trạng liệt nửa người bên phải cải thiện, tay chân cử động bình thường trở lại. Kết quả chụp CT sọ não kiểm tra sau đó tiếp tục ghi nhận kết quả khả quan.

Ca cấp cứu cho thấy khả năng xử trí đột quỵ cấp tại tuyến y tế Phú Quốc, giúp người bệnh được can thiệp kịp thời, hạn chế nguy cơ biến chứng do phải chuyển viện xa.