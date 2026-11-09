Phú Quốc cưỡng chế 19 trường hợp vi phạm đất đai, diện tích hơn 3,3ha

Theo kế hoạch, các trường hợp vi phạm nằm tại các khu vực Dương Tơ, Cửa Dương, Gành Dầu, Cửa Cạn và An Thới. Nội dung cưỡng chế gồm tháo dỡ công trình vi phạm, khôi phục hiện trạng đất, ranh giới và mốc giới theo các quyết định đã ban hành.

Trong đó, một số trường hợp có diện tích vi phạm lớn như bà Lê Thị Bích Vân (khu phố Suối Đá) với 4.881,7m²; bà Phạm Thị Phi Nga (khu phố Cửa Lấp) với hơn 7.075m² và ông Nguyễn Sơn Thảo (khu phố Suối Mây) với hơn 8.353m².

Lực lượng chức năng đặc khu Phú Quốc nhiều lần tổ chức cưỡng chế các công trình vi phạm xây dựng. (Ảnh: Hoàng Trung).

Đáng chú ý, qua công tác tuyên truyền, vận động, 3 hộ dân gồm bà Lê Thị Hoa, bà Nguyễn Thị Hiền và ông Trương Quốc Trận đã tự nguyện bàn giao tổng cộng 3.699,74m² đất trước thời điểm cưỡng chế.

Công an tỉnh An Giang phối hợp với các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương triển khai lực lượng, bảo đảm an ninh, trật tự, phục vụ công tác cưỡng chế an toàn, đúng quy định pháp luật.

Sau khi hoàn tất, diện tích đất được khôi phục hiện trạng sẽ bàn giao cho địa phương và đơn vị có trách nhiệm quản lý theo quy định.