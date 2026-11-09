Phú Quốc cưỡng chế 19 trường hợp lấn chiếm hơn 3,3ha đất

Phương tiện máy ở đặc khu Phú Quốc tiến hành cưỡng chế thu hồi đất

Theo kế hoạch, đợt cưỡng chế tập trung xử lý 19 trường hợp vi phạm tại các khu vực Dương Tơ, Cửa Dương, Gành Dầu, Cửa Cạn và An Thới, với tổng diện tích đất phải khắc phục hậu quả 33.315,62m². Các lực lượng chức năng tổ chức tháo dỡ công trình vi phạm, khôi phục hiện trạng đất, ranh giới và mốc giới theo các quyết định đã ban hành; đồng thời bàn giao diện tích đất sau xử lý cho địa phương và đơn vị có trách nhiệm quản lý theo quy định.

Trong số các trường hợp thuộc diện cưỡng chế có nhiều vụ vi phạm với diện tích lớn. Cụ thể, bà Lê Thị Bích Vân tại khu phố Suối Đá vi phạm trên diện tích 4.881,7m²; bà Phạm Thị Phi Nga tại khu phố Cửa Lấp với diện tích hơn 7.075m²; ông Nguyễn Sơn Thảo tại khu phố Suối Mây với diện tích hơn 8.353m².

Song song với việc kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm, chính quyền địa phương và lực lượng chức năng chú trọng tuyên truyền, vận động người dân tự giác chấp hành các quyết định xử lý vi phạm hành chính, chủ động khắc phục hậu quả, góp phần hạn chế những tình huống phức tạp về an ninh, trật tự.

Đáng ghi nhận, qua công tác vận động, một số hộ dân đã tự nguyện tháo dỡ công trình, bàn giao đất trước thời điểm cưỡng chế. Điển hình là các trường hợp bà Lê Thị Hoa tại khu phố Đường Bào, bà Nguyễn Thị Hiền tại khu phố Suối Lớn và ông Trương Quốc Trận tại khu phố Đường Bào, với tổng diện tích đất tự nguyện bàn giao 3.699,74m².

Việc người dân tự giác chấp hành góp phần giảm khối lượng công việc, áp lực tổ chức cưỡng chế cho các lực lượng chức năng, đồng thời cho thấy hiệu quả của phương thức kết hợp tuyên truyền, vận động với xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

Trong quá trình thực hiện, công tác bảo đảm an ninh, trật tự được đặt lên hàng đầu, nhất là tại những khu vực có công trình xây dựng, tài sản và diện tích đất vi phạm lớn. Công an tỉnh An Giang phối hợp với các cơ quan chức năng và chính quyền đặc khu Phú Quốc triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn cho lực lượng làm nhiệm vụ và người dân, phòng ngừa các hành vi gây rối, cản trở hoạt động thực thi pháp luật.

Đợt cưỡng chế tiếp tục thể hiện quyết tâm của chính quyền đặc khu Phú Quốc trong lập lại kỷ cương quản lý đất đai, xử lý nghiêm các hành vi lấn, chiếm đất công, đất lâm nghiệp và đất thuộc phạm vi quản lý của cơ quan, đơn vị có thẩm quyền. Qua đó, góp phần bảo vệ tài nguyên đất đai, giữ vững ổn định an ninh, trật tự và phục vụ mục tiêu phát triển bền vững của đặc khu.