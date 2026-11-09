Phú Quốc cưỡng chế 19 trường hợp lấn chiếm hơn 3,3ha đất

Theo kế hoạch, từ ngày 9 đến 12/11/2026, Ban Thực hiện cưỡng chế đặc khu Phú Quốc phối hợp các lực lượng chức năng tháo dỡ công trình vi phạm, khôi phục hiện trạng và ranh giới các thửa đất bị lấn chiếm.

Đợt cưỡng chế tập trung tại các khu vực Dương Tơ, Cửa Dương, Gành Dầu, Cửa Cạn và An Thới. Tổng diện tích đất phải cưỡng chế, khôi phục hiện trạng là 33.315,62m².

Trong số các trường hợp vi phạm, bà Lê Thị Bích Vân chiếm 4.881,7m² đất tại khu phố Suối Đá; bà Phạm Thị Phi Nga lấn hơn 7.075m² tại khu phố Cửa Lấp; ông Nguyễn Sơn Thảo vi phạm hơn 8.353m² tại khu phố Suối Mây.

Đáng chú ý, một số hộ dân đã tự nguyện chấp hành trước thời điểm cưỡng chế. Cụ thể, bà Lê Thị Hoa, bà Nguyễn Thị Hiền và ông Trương Quốc Trận tự nguyện trả lại tổng diện tích 3.699,74m² đất và phối hợp tháo dỡ công trình.

Việc cưỡng chế nhằm xử lý các trường hợp lấn, chiếm đất công, đất lâm nghiệp trái phép, khôi phục hiện trạng đất và lập lại trật tự trong quản lý đất đai trên địa bàn đặc khu.

HOÀNG DUNG