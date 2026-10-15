Phú Quốc có một 'tháng màu hồng' duy nhất trong năm, đúng vào dịp 20/10

Một bàn trà bánh Pháp, buổi chiều dạo phố và hoàng hôn trên Cầu Hôn có thể kết hợp thành lịch trình nhẹ nhàng mà ngọt ngào dịp 20/10.

Tháng 10 này, bên cạnh hoàng hôn và pháo hoa, phía Nam Phú Quốc có thêm một điểm hẹn mang sắc hồng. Với chủ đề Pink Month – Tháng màu hồng, Maison Eric Kayser giới thiệu bộ sưu tập bánh phiên bản giới hạn tại Thị trấn Hoàng Hôn, kết hợp kỹ thuật bánh thủ công Pháp với hương vị trái cây nhiệt đới.

Sức hút của Pink Month nằm ở cả hình thức lẫn thời điểm xuất hiện. Những chiếc macaron, éclair hay bánh mousse hình hoa cùng khoác sắc hồng, tạo nên bàn trà nổi bật giữa khung cảnh hướng biển. Đặc biệt, bộ sưu tập chỉ phục vụ tại Phú Quốc từ ngày 5 đến hết 30/10, khiến tháng 10 trở thành khoảng thời gian duy nhất trong năm để du khách thưởng thức trọn vẹn trải nghiệm này.

Ngay dịp Ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10), “tháng màu hồng” cũng mang đến một gợi ý hẹn hò mới tại Đảo Ngọc. Một bàn trà bánh Pháp, buổi chiều dạo phố và hoàng hôn trên Cầu Hôn có thể kết hợp thành lịch trình dành cho các cặp đôi. Với nhóm bạn gái, đây là dịp để cùng lên đồ, khám phá bộ sưu tập bánh giới hạn và bổ sung những khung hình mới cho chuyến nghỉ dưỡng cuối năm.

Bộ sưu tập bánh Pháp tràn ngập màu hồng đến từ thương hiệu Maison Eric Kayser.

Tâm điểm trên bàn trà là Macaronade với lớp vỏ macaron hồng giòn xốp, ôm trọn nhân kem béo mịn cùng những quả mâm xôi mọng đỏ. Sự kết hợp giữa sắc hồng của bánh và màu đỏ tươi của trái cây tạo nên vẻ ngoài bắt mắt, trong khi vị chua thanh của mâm xôi cân bằng phần kem, làm nên sức hấp dẫn khi thưởng thức.

Guava Flower Cake và Lychee Flower Cake lại nổi bật với thiết kế hình hoa. Những cánh hoa được tạo hình mềm mại, kết hợp lớp mousse mịn màng với hương ổi hồng thanh mát hoặc vị vải ngọt dịu. Hai loại bánh đưa hương vị trái cây nhiệt đới vào bộ sưu tập mang phong cách Pháp, đồng thời tạo thêm lựa chọn cho thực khách yêu thích vị ngọt nhẹ.

Bàn trà Pink Month còn có Pink Saint-Honoré với lớp caramel hồng óng ả quyện kem vanilla truyền thống, cùng Éclair Raspberry thanh lịch trong dáng bánh thuôn dài, phủ chocolate hồng lấp lánh ánh kim. Từ hình dáng, sắc độ đến hương vị, bộ sưu tập có đủ sự đa dạng để mỗi người chọn một món yêu thích hoặc cùng chia sẻ nhiều loại bánh trong một lần ghé thăm.

Hai mẫu bánh Guava Flower Cake và Lychee Flower Cake nổi bật với thiết kế hình hoa và vị hoa quả thanh mát.

Du khách có thể mua mang về tại Maison Eric Kayser ở Quảng trường Apollo hoặc ngồi lại thưởng thức tại không gian ở Quảng trường Ngọc Trai. Nếu điểm bán tại Apollo thuận tiện cho một lần dừng chân khi khám phá thị trấn, không gian ở Quảng trường Ngọc Trai mở ra tầm nhìn khoáng đạt hướng về đại dương, phù hợp với những buổi trà chiều thong thả.

Những chiếc bánh hồng đặt cạnh tách trà hoặc cà phê, phía sau là biển và kiến trúc Địa Trung Hải của Thị trấn Hoàng Hôn, tạo nên góc check-in vừa có dấu ấn mùa lễ hội vừa giữ được nét đặc trưng của Nam Đảo. Du khách có thể chọn sắc hồng cho trang phục để hoàn thiện khung hình, hoặc để chính bộ sưu tập bánh trở thành điểm nhấn trên bàn.

Những chiếc bánh hồng đặt cạnh tách trà hoặc cà phê, phía sau là biển và kiến trúc Địa Trung Hải của Thị trấn Hoàng Hôn, tạo nên góc check-in độc bản.

Trải nghiệm tại tiệm bánh cũng dễ dàng được kết hợp vào hành trình khám phá Phú Quốc. Sau chuyến cáp treo Hòn Thơm và thời gian vui chơi trên đảo, du khách có thể trở về Thị trấn Hoàng Hôn, nghỉ chân bên bàn trà trước khi ra Cầu Hôn ngắm mặt trời lặn. Sau đó, buổi tối tiếp tục với ẩm thực, xem các show diễn và pháo hoa nghệ thuật với hai show diễn Symphony of the Sea và Kiss of the Sea.

Với thời gian phục vụ kết thúc vào ngày 30/10, bộ sưu tập bánh hồng tạo thêm lý do để chốt lịch đến Phú Quốc ngay trong tháng này. Đặc biệt vào dịp 20/10, một cuộc hẹn tại Pink Month có thể trở thành món quà dành cho người thương, hội bạn thân hoặc chính mình: thưởng thức bánh Pháp giữa sắc hồng, rồi đón hoàng hôn đặc trưng của Phú Quốc không thể lãng mạn hơn tại Cầu Hôn.