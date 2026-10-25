Phú Quốc chuyển mình trước thềm APEC 2027

Dự án Trung tâm Hội nghị APEC. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

Trong khi hàng nghìn công nhân, kỹ sư chạy đua với thời gian trên các công trường, nhiều hộ dân đã bàn giao đất, chuyển đổi sinh kế, kỳ vọng vào diện mạo mới và cơ hội phát triển của đảo Ngọc.

Từng gắn bó cả đời với nghề câu mực, đánh cá gần bờ bằng thuyền thúng, ông Lê Hồng Phú, ở Tổ dân phố 6, An Thới, cho biết gia đình đồng thuận bàn giao đất, chấp hành phương án bồi thường và chuyển đến nơi ở mới.

Với khoản tiền bồi thường, ông mua đất tại Rạch Giá để cho thuê kinh doanh, tiếp tục đầu tư một phần vào bất động sản tại Phú Quốc và gửi tiết kiệm. Không còn phải lênh đênh theo những chuyến biển với thu nhập phụ thuộc thời tiết, ông hiện ở nhà, mở quầy tạp hóa nhỏ.

Nhìn những công trình đang hình thành quanh An Thới, ông cho rằng hạ tầng phát triển đã góp phần cải thiện đời sống người dân. Nhiều người trẻ trong gia đình và địa phương không còn theo nghề biển mà chuyển sang làm dịch vụ du lịch, kinh doanh nhà hàng, có thu nhập ổn định hơn.

Cũng bàn giao đất để triển khai các dự án Trung tâm Hội nghị và Triển lãm APEC cùng các khu nghỉ dưỡng quốc tế, ông N.H.N thừa nhận không tránh khỏi tiếc nuối khi rời nơi gắn bó hơn ba thập kỷ. Tuy nhiên, ông tin những công trình mới sẽ mở thêm cơ hội phát triển cho thế hệ sau.

Sự đồng thuận của người dân là một trong những điều kiện quan trọng để các dự án được triển khai. Phần việc tiếp theo thuộc về chủ đầu tư, nhà thầu và hàng nghìn lao động đang nỗ lực đưa các công trình về đích đúng kế hoạch.

Trên công trường tuyến đường sắt đô thị nhẹ (LRT) đầu tiên của Phú Quốc, công nhân vẫn miệt mài lắp đặt đường ray trong những ngày mưa kéo dài. Công nhân cho biết thời tiết thất thường khiến công việc thi công, nhất là các hạng mục điện và hàn, gặp nhiều trở ngại. Để bù tiến độ, các đội thi công phải tranh thủ thời tiết thuận lợi, có thời điểm làm việc xuyên đêm.

Dù vất vả, công nhân tại đây cho rằng được tham gia xây dựng công trình có ý nghĩa đối với sự phát triển của đảo Ngọc là cơ hội đáng quý. Tuyến LRT được kỳ vọng kết nối sân bay với khu vực phía Nam đảo, góp phần hoàn thiện hệ thống giao thông phục vụ người dân và du khách.

Tại dự án mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc, chị Nhung đang tham gia thi công nhà ga VIP cho biết các dự án phát triển hạ tầng đã tạo thêm việc làm, giúp gia đình ổn định thu nhập. Vì vậy, chị mong muốn đóng góp công sức vào những công trình phục vụ sự kiện quốc tế quan trọng của đất nước.

Cuối tháng 9 và đầu tháng 10/2026, dự án mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc huy động hơn 7.600 công nhân, kỹ sư mỗi ngày. Trong khi đó, tại Trung tâm Hội nghị APEC và Nhà biểu diễn đa năng, hoạt động thi công được tổ chức theo phương thức 3 ca, 4 kíp nhằm đẩy nhanh tiến độ.

Riêng Trung tâm Hội nghị APEC và Nhà biểu diễn đa năng có diện tích hơn 16 ha, tổng vốn đầu tư khoảng 21.860 tỷ đồng, khởi công trong quý IV/2025 và dự kiến hoàn thành phần nội thất trước ngày 31/3/2027.

Ông Huỳnh Nam Thắng, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Sun Group vùng miền Nam, cho biết doanh nghiệp và các nhà thầu huy động tối đa nhân lực, thiết bị, tổ chức nhiều mũi thi công song song, tăng cường ứng dụng công nghệ và phối hợp xử lý các vướng mắc phát sinh. Dù áp lực tiến độ lớn, việc bảo đảm tiêu chuẩn kỹ thuật và chất lượng công trình vẫn được đặt lên hàng đầu.

Chủ tịch UBND đặc khu Phú Quốc Trần Minh Khoa kỳ vọng 21 công trình, dự án phục vụ APEC sẽ hoàn thành theo kế hoạch, đáp ứng yêu cầu về chất lượng, kiến trúc và tiêu chuẩn tương xứng với tầm vóc sự kiện.

Theo ông Huỳnh Nam Thắng, hơn một thập kỷ qua, Phú Quốc từng bước hình thành hệ sinh thái du lịch, nghỉ dưỡng và vui chơi giải trí với sự tham gia của nhiều nhà đầu tư. APEC 2027 được kỳ vọng tạo cú hích mới, thúc đẩy phát triển hạ tầng và nâng cao khả năng kết nối quốc tế của địa phương.

Các công trình phục vụ sự kiện không chỉ đáp ứng nhu cầu trước mắt mà còn có thể tạo giá trị lâu dài. Sân bay được nâng cấp sẽ tăng năng lực đón khách; tuyến LRT góp phần phát triển giao thông công cộng; trung tâm hội nghị mở rộng khả năng tổ chức các sự kiện quốc tế, trong khi nhà biểu diễn đa năng tạo thêm không gian cho hoạt động văn hóa, giải trí.

Từ những hộ dân chuyển đổi sinh kế sau khi bàn giao đất đến lực lượng lao động đang ngày đêm trên công trường, quá trình chuẩn bị APEC 2027 đang tạo ra những chuyển động đáng kể tại Phú Quốc. Hiệu quả của các dự án trong tương lai không chỉ được đo bằng quy mô công trình hay tiến độ hoàn thành, mà còn ở khả năng thúc đẩy kinh tế địa phương, tạo việc làm và mang lại cơ hội phát triển bền vững cho người dân.