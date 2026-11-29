Công nhân trên công trường LRT. Ảnh: TRUNG HIẾU

Tại họp báo quốc tế về Năm APEC 2027, tổ chức ngày 27/11 tại Hà Nội, đại diện Ủy ban Quốc gia APEC 2027 cho biết, các hoạt động trong năm sẽ diễn ra tại 7 địa phương trên cả nước, với hơn 200 sự kiện chính thức. Trong đó, trọng tâm là Tuần lễ Cấp cao APEC 2027 tại Phú Quốc, tỉnh An Giang.

Theo Cục trưởng Cục Quản trị Tài vụ Văn phòng Chính phủ Nguyễn Đức Cường, công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, hạ tầng phục vụ APEC 2027 đang tập trung vào các hạng mục hội trường, nơi lưu trú, trang thiết bị, hạ tầng công nghệ thông tin và trung tâm báo chí.

Riêng tại Phú Quốc, 21 công trình phục vụ Tuần lễ Cấp cao APEC đã được triển khai. Một số hạng mục trọng điểm, trong đó có đường cất cánh của Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc, đã hoàn thành. Các hạng mục nhà ga, trung tâm tổ chức hội nghị APEC, tuyến đường ĐT95, tuyến tàu điện đô thị loại I và các công trình hạ tầng kỹ thuật đang được đẩy nhanh tiến độ.

Trung tâm Hội nghị và Triển lãm, Nhà biểu diễn đa năng. Ảnh: TRUNG HIẾU

Về phương tiện phục vụ đại biểu, Việt Nam dự kiến sử dụng ô tô điện mang thương hiệu Việt, thể hiện định hướng chuyển đổi xanh trong công tác tổ chức sự kiện.

Công tác bảo đảm an ninh, trật tự và y tế cũng được xác định là nhiệm vụ trọng tâm. Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh Văn phòng Bộ Công an, cho biết cấp độ bảo vệ, bảo đảm an ninh, trật tự cho APEC 2027 được xác định ở mức cao nhất.

Toàn cảnh tuyến đường và cầu cạn thuộc dự án tuyến tàu điện đô thị đoạn 1 đang thi công. Ảnh: THỤY DU

Các phương án được xây dựng nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối cho đại biểu, phóng viên, các sự kiện chính thức và hoạt động bên lề; đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, du khách. Bộ Công an cũng phối hợp triển khai sáng kiến xây dựng Phú Quốc thành địa bàn kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn minh đô thị.

Bên cạnh công tác tổ chức, APEC 2027 còn là cơ hội để Phú Quốc và An Giang quảng bá hình ảnh đất nước, con người, văn hóa và tiềm năng du lịch đến bạn bè quốc tế.

Toàn cảnh đường cất hạ cánh số 2 sáng trong đêm tại Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc. Ảnh: Tập đoàn Sun Group

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho biết, các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, quảng bá di sản, du lịch và giao lưu nhân dân sẽ được tổ chức trong năm APEC. Tại Phú Quốc, dự kiến có không gian văn hóa Việt Nam thông qua triển lãm ảnh và giới thiệu tinh hoa ẩm thực dân tộc.

Đáng chú ý, lãnh đạo Bộ Ngoại giao mong muốn người dân tham gia APEC 2027 với tinh thần là chủ thể kiến tạo, mỗi người dân trở thành một đại sứ văn hóa, đại sứ hữu nghị, góp phần lan tỏa hình ảnh Việt Nam thân thiện, hiếu khách đến bạn bè quốc tế.

Việc chuẩn bị chu đáo các điều kiện tổ chức APEC 2027 không chỉ phục vụ thành công sự kiện đối ngoại quan trọng của đất nước mà còn tạo cơ hội giới thiệu hình ảnh Phú Quốc, An Giang năng động, giàu bản sắc và hội nhập với khu vực, thế giới.