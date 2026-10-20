Phú Quốc: Bí thư Đảng ủy đặc khu ấn hạn chót xử lý vi phạm đất rừng

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy đặc khu Phú Quốc Đinh Văn Nơi chỉ đạo tại cuộc họp.

Ngày 19/10, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy đặc khu Phú Quốc Đinh Văn Nơi trực tiếp kiểm tra các điểm nóng lấn chiếm đất rừng, xây dựng trái phép tại Vườn quốc gia Phú Quốc, sau đó chủ trì cuộc họp với các đơn vị liên quan để chấn chỉnh công tác quản lý, bảo vệ rừng.

Theo báo cáo của Hạt Kiểm lâm khu vực II, từ năm 2019 đến nay, đơn vị đã phối hợp các cơ quan chức năng tham mưu xử lý 914 vụ việc trong lĩnh vực lâm nghiệp và đất rừng, tổ chức cưỡng chế 10 trường hợp. Tuy nhiên, hiện vẫn còn 699 trường hợp vi phạm hành chính phải xem xét xử lý. Hàng chục vụ việc phức tạp đã được chuyển cơ quan công an xác minh, điều tra theo quy định.

Thực trạng này cho thấy việc xử lý vi phạm chưa đáp ứng yêu cầu. Theo đánh giá tại cuộc họp, tình trạng lấn chiếm đất rừng từ một số trường hợp ban đầu đã lan rộng thành hàng trăm trường hợp, trong khi việc ngăn chặn và xử lý chưa đủ sức răn đe.

Các đơn vị báo cáo tại buổi làm việc.

Ấn định thời hạn, không để hồ sơ vi phạm kéo dài

Trước tình hình trên, Bí thư đặc khu Phú Quốc Đinh Văn Nơi yêu cầu Vườn quốc gia Phú Quốc, UBND đặc khu, Hạt Kiểm lâm khu vực II, Công an đặc khu và các đơn vị liên quan khẩn trương rà soát, phân loại toàn bộ hồ sơ, xác định rõ số vụ đã xử lý, số vụ tồn đọng, tính chất vi phạm và trách nhiệm của từng cơ quan qua từng giai đoạn.

Mốc thời gian được đặt ra là ngày 15/11/2026 phải xử lý xong các vụ vi phạm hành chính tồn đọng trước đây. Để bảo đảm tiến độ, ông Nơi sẽ trực tiếp chủ trì giao ban hằng tuần, kiểm tra và đôn đốc kết quả thực hiện của từng đơn vị.

Yêu cầu đặt ra không chỉ là hoàn tất hồ sơ mà phải lựa chọn đúng biện pháp xử lý đối với từng trường hợp. Các vụ việc đủ điều kiện cưỡng chế phải được triển khai theo quy định; trường hợp có dấu hiệu tội phạm phải chuyển cơ quan công an xem xét, xử lý. Những trường hợp cố tình vi phạm, chống đối cần được xử lý nghiêm trên cơ sở tính chất, mức độ và căn cứ pháp luật.

Đối với trường hợp đã bị xử phạt hành chính nhưng không khắc phục, tiếp tục tái phạm, lãnh đạo đặc khu yêu cầu căn cứ tính chất, mức độ vi phạm để xem xét chuyển cơ quan công an điều tra khi có đủ căn cứ pháp lý.

Các đơn vị cung cấp điện, nước và viễn thông cũng được yêu cầu thực hiện việc ngừng cung cấp dịch vụ đối với các trường hợp vi phạm trên đất rừng, đất do Nhà nước quản lý khi nhận được quyết định xử lý vi phạm hành chính, theo đúng quy định pháp luật.

Các đơn vị báo cáo tại buổi làm việc.

Làm rõ trách nhiệm quản lý, bảo đảm quyền lợi người dân

Một yêu cầu đáng chú ý khác là phải xác định rõ trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị trong quá trình để xảy ra vi phạm, không để tình trạng đùn đẩy trách nhiệm hoặc buông lỏng quản lý tiếp diễn.

Theo chỉ đạo tại cuộc họp, việc xử lý phải gắn với lập lại kỷ cương quản lý đất rừng, ngăn chặn vi phạm mới và bảo vệ hệ sinh thái. Quỹ đất thu hồi phải được quản lý, quy hoạch và sử dụng đúng quy định, phục vụ mục tiêu phát triển bền vững của đặc khu.

Song song với xử lý vi phạm, lãnh đạo Phú Quốc yêu cầu rà soát nguồn gốc, quá trình sử dụng đất và hoàn cảnh cụ thể của từng trường hợp; phân loại rõ trường hợp đủ điều kiện, không đủ điều kiện được bồi thường, hỗ trợ theo quy định. Với những trường hợp đủ điều kiện bồi thường, tái định cư, các đơn vị cần hướng dẫn người dân hoàn thiện thủ tục để được giải quyết chế độ.

Việc ấn định thời hạn xử lý 699 hồ sơ tồn đọng đặt ra yêu cầu cao hơn đối với trách nhiệm thực thi của các cơ quan chức năng. Kết quả không chỉ được đo bằng số hồ sơ đã giải quyết, mà còn ở khả năng chấm dứt tình trạng lấn chiếm, ngăn vi phạm tái diễn và khắc phục những bất cập trong quản lý, bảo vệ rừng tại Phú Quốc.