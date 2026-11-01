Phú Quốc bàn giao hơn 200 nền tái định cư phục vụ APEC 2027

Dự và chỉ đạo buổi lễ có các đồng chí: Lê Quang Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang; Đinh Văn Nơi, Phó bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy đặc khu Phú Quốc; Trần Minh Khoa, Chủ tịch UBND đặc khu Phú Quốc, cùng đại diện lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành và đông đảo người dân được nhận nền TĐC.

Đồng chí Lê Quang Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 948, từ giữa năm 2025, tỉnh An Giang đã khẩn trương triển khai xây dựng 4 khu TĐC tại Phú Quốc, với tổng mức đầu tư hơn 5.221 tỷ đồng từ ngân sách địa phương. Đến nay, tỉnh đã bố trí hơn 3.456 tỷ đồng; khoảng 2.600 nền TĐC hoàn thành các hạng mục hạ tầng kỹ thuật thiết yếu, đáp ứng yêu cầu triển khai bàn giao cho người dân.

Quang cảnh buổi bàn giao.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, đồng chí Lê Quang Tùng ghi nhận, biểu dương tinh thần đồng thuận, sự chia sẻ và những đóng góp của nhân dân, nhất là các hộ gia đình tự nguyện bàn giao mặt bằng phục vụ các công trình, dự án trọng điểm. Đồng chí Lê Quang Tùng đánh giá cao nỗ lực của cấp ủy, chính quyền đặc khu Phú Quốc, các nhà thầu và đơn vị thi công trong quá trình triển khai các khu TĐC.

Lãnh đạo đặc khu Phú Quốc trao quyết định bàn giao nền tái định cư cho bà con dự án.

Đồng chí Trần Minh Khoa, Chủ tịch UBND đặc khu Phú Quốc (áo trắng) hướng dẫn người dân xem vị trí nền tái định cư.

Tại buổi lễ, hơn 200 nền đất TĐC được bàn giao cho các hộ dân. Đây là dấu mốc quan trọng trong công tác bồi thường, hỗ trợ, TĐC phục vụ APEC 2027, thể hiện sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền tỉnh An Giang đối với đời sống nhân dân. Qua đó, góp phần tạo sự đồng thuận xã hội, bảo đảm tiến độ các công trình trọng điểm, xây dựng Phú Quốc phát triển đồng bộ, bền vững, sẵn sàng phục vụ Hội nghị cấp cao APEC 2027.