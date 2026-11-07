Phú Quốc: Ấn định thời hạn tháo dỡ công trình vi phạm tại Ocean Bay

Ngày 7/11, UBND đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang thành lập đoàn công tác đến tuyên truyền, vận động ông Lê Trọng Đại, chủ khu du lịch Ocean Bay tại bãi biển Ông Lang, tự tháo dỡ các công trình vi phạm và di dời vật kiến trúc đến nơi phù hợp.

Một góc nhà hàng xây dựng trái phép trên hành lang biển của khu du lịch Ocean Bay tại đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang.

Theo UBND đặc khu Phú Quốc, trường hợp ông Đại không chấp hành, cơ quan chức năng sẽ tổ chức cưỡng chế các công trình vi phạm theo kế hoạch vào các ngày 16, 17 và 18/11/2026.

Trước đó, UBND đặc khu Phú Quốc đã ban hành các quyết định và thông báo cưỡng chế, buộc ông Lê Trọng Đại thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả đối với các công trình xây dựng trái phép trên địa bàn.

Tại buổi làm việc, đoàn công tác yêu cầu chủ cơ sở dừng tiếp nhận khách lưu trú mới, đồng thời thông báo và hỗ trợ những khách đang lưu trú dài ngày tìm nơi ở khác phù hợp. Ông Lê Trọng Đại và doanh nghiệp cam kết chấp hành yêu cầu của chính quyền, không tiếp nhận khách mới kể từ ngày 7/11.

UBND đặc khu cũng yêu cầu chủ cơ sở khẩn trương tháo dỡ công trình vi phạm, di dời vật kiến trúc, giải phóng mặt bằng và khôi phục hiện trạng ban đầu của khu đất.

UBND đặc khu Phú Quốc yêu cầu chủ cơ sở chấp hành nghiêm các quyết định, tháo dỡ công trình vi phạm trả lại hiện trạng ban đầu của khu đất.

Tuy nhiên, ông Lê Trọng Đại đề nghị chính quyền xem xét tính chất đặc thù của tài sản hiện có, gồm 42 căn nhà gỗ, trong đó nhiều căn cao đến 10m, cùng hệ thống bàn ghế gỗ có giá trị lớn. Chủ cơ sở xin được tự tháo dỡ theo lộ trình dài hơn.

Ngoài các căn nhà gỗ, cơ sở này còn xây dựng nhà hàng quy mô lớn bằng gỗ trên hành lang biển và cột đá gắn biểu tượng nàng tiên cá trên bãi biển. Các hạng mục vi phạm này đều thuộc diện phải tháo dỡ.

Một góc bãi biển Ông Lang, đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang - nơi khu du lịch Ocean Bay bị buộc tháo dỡ công trình xây dựng trái phép.

Đề nghị kéo dài thời gian tháo dỡ của chủ cơ sở không được đoàn công tác chấp thuận. Theo cơ quan chức năng, trong thời gian qua, chính quyền đã nhiều lần tạo điều kiện, gia hạn nhưng chủ cơ sở vẫn chậm trễ, kéo dài việc khắc phục vi phạm.

Do đó, UBND đặc khu Phú Quốc yêu cầu ông Lê Trọng Đại thực hiện đúng thời hạn và phương án khắc phục đã được phê duyệt. Trường hợp không chấp hành, cơ quan chức năng sẽ ngừng cung cấp điện, nước và triển khai cưỡng chế theo quy định pháp luật.