Phú Quốc: 5 hộ dân đồng ý bàn giao mặt bằng sớm cho dự án hồ nước Dương Đông 2

Chủ tịch UBND đặc khu Phú Quốc Trần Minh Khoa (bên trái) cảm ơn đại diện hộ dân tiên phong bàn giao mặt bằng sớm, góp phần đẩy nhanh tiến độ dự án hồ nước Dương Đông 2.

Chủ tịch UBND đặc khu Phú Quốc Trần Minh Khoa vừa trực tiếp gặp gỡ, đối thoại với các hộ dân chưa bàn giao mặt bằng tại dự án hồ chứa nước Dương Đông 2, vận động người dân đồng thuận giao đất sớm để nhà thầu triển khai thi công.

Dự án có tổng diện tích quy hoạch 90,11ha, trong đó khoảng 75ha thuộc sở hữu của các hộ dân. Hồ có dung tích chứa khoảng 4,7 triệu m³ nước thô, được kỳ vọng góp phần bảo đảm nguồn nước sinh hoạt cho đặc khu Phú Quốc. Đây cũng là một trong 24 công trình hạ tầng trọng điểm phục vụ Hội nghị APEC 2027.

Theo thông tin từ địa phương, 10 hộ dân chưa bàn giao mặt bằng đang ảnh hưởng đến việc triển khai một số hạng mục. Tại buổi gặp gỡ, ông Trần Minh Khoa chia sẻ những khó khăn của địa phương, đồng thời đề nghị người dân vì lợi ích chung, tạo điều kiện để nhà thầu thi công trước.

Chủ tịch UBND đặc khu Phú Quốc cam kết các chế độ, chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư sẽ được cơ quan chức năng thực hiện đầy đủ, chính xác, bảo đảm quyền lợi của người dân theo quy định pháp luật.

Sau buổi làm việc, 5 trong số 10 trường hợp vướng mặt bằng đã đồng ý bàn giao đất sớm. Các hộ thống nhất giao đất sau khi chính quyền hoàn tất đo đạc, kiểm đếm. Đối với 5 trường hợp còn lại, do chủ đất ở ngoài địa phương, UBND đặc khu đang tiếp tục liên hệ để làm việc.

Để tháo gỡ vướng mắc về mặt bằng, UBND đặc khu Phú Quốc cũng đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường khẩn trương thẩm định dự án giải phóng mặt bằng đối với phần diện tích phát sinh tăng, làm cơ sở pháp lý triển khai các bước tiếp theo.

Việc người dân đồng thuận bàn giao đất sớm được kỳ vọng góp phần đẩy nhanh tiến độ dự án, tăng khả năng bảo đảm nguồn nước sinh hoạt cho Phú Quốc trong mùa khô và phục vụ yêu cầu hạ tầng trước thềm APEC 2027.