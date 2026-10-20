Phú Quốc: 1.800 học sinh học cách phòng bạo lực, tránh lừa đảo trực tuyến

Học sinh nghe tuyên truyền kỹ năng an toàn, thoát nạn và những nội dung liên quan đến tái hòa nhập cộng đồng.

Chương trình tuyên truyền phòng, chống vi phạm pháp luật trong trường học năm 2026 do Cục Cảnh sát hình sự, Cục Công tác chính trị (Bộ Công an) phối hợp Vụ Học sinh, sinh viên (Bộ Giáo dục và Đào tạo), lực lượng công an và ngành giáo dục địa phương tổ chức.

Học sinh được hướng dẫn nhận diện hành vi bạo lực học đường, nguy cơ xâm hại trẻ em, thủ đoạn mua bán người và lừa đảo trực tuyến; đồng thời trang bị kỹ năng an toàn, thoát nạn và tìm hiểu các nội dung liên quan đến tái hòa nhập cộng đồng.

Điểm đáng chú ý là chương trình hướng đến khả năng nhận diện và ứng phó với tình huống thực tế, giúp học sinh hiểu hậu quả của hành vi vi phạm pháp luật, biết tự bảo vệ bản thân và tìm kiếm sự hỗ trợ khi gặp nguy cơ.

Ông Nguyễn Xuân An Việt, Phó Vụ trưởng Vụ Học sinh, sinh viên, Bộ Giáo dục và Đào tạo phát biểu tại chương trình.

Ông Nguyễn Xuân An Việt, Phó Vụ trưởng Vụ Học sinh, sinh viên, Bộ Giáo dục và Đào tạo, đề nghị nhà trường chủ động phát hiện, phòng ngừa nguy cơ mất an toàn; giáo viên quan tâm đến tâm lý học sinh, kịp thời hỗ trợ khi có dấu hiệu bất thường. Học sinh cần rèn kỹ năng tự bảo vệ, kiểm soát cảm xúc, giải quyết mâu thuẫn bằng đối thoại và sử dụng mạng an toàn.

Việc phối hợp giữa nhà trường, gia đình và các cơ quan chức năng được xác định là yếu tố quan trọng để phòng ngừa bạo lực học đường, hạn chế nguy cơ xâm hại trẻ em và xây dựng môi trường giáo dục an toàn.

Dịp này, Ban tổ chức trao 10 suất học bổng, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng, cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn của Trường THCS Hùng Vương.