'Phù phép' bệnh án tâm thần, 42 bị cáo lãnh án

Trong đó, bị cáo Bùi Thế Hùng (65 tuổi), cựu Viện trưởng Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa (giai đoạn 2016 đến tháng 4/2022) bị tuyên 17 năm tù về tội nhận hối lộ. Bị cáo này còn bị tuyên 1 năm 6 tháng tù về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ và 1 năm tù về tội môi giới hối lộ. Tổng mức hình phạt là 19 năm 6 tháng tù.

42 bị cáo bị tuyên án.

Bị cáo Lê Văn Hùng (55 tuổi), người kế nhiệm Bùi Thế Hùng giữ chức Viện trưởng Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa (giai đoạn tháng 5/2022 - 6/2024), bị tuyên 18 năm tù về tội nhận hối lộ.

Bị cáo Trần Văn Thành (61 tuổi), cựu Giám đốc Trung tâm Pháp y tâm thần khu vực Tây Nguyên, bị tuyên 4 năm tù về tội nhận hối lộ.

Còn các bị cáo khác cũng nhận mức án lần lượt từ 6 tháng tù, 1 năm tù, 9 năm tù, 14 năm tù...

Hội đồng xét xử nhận định các bị cáo đã phạm tôi nhận hối lộ, đưa hối lộ, môi giới hối lộ, lợi dụng chức vụ để ban hành kết luận giám định sai sự thật.

Các bị cáo đã lợi dụng chính sách nhân đạo của pháp luật, cố ý làm sai lệch hồ sơ giám định để ban hành kết luận theo hướng có lợi nhất cho người được trưng cầu giám định nhằm đạt mục đích cá nhân.

Hội đồng xét xử đánh giá hành vi nhận hối lộ, lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ là đặc biệt nghiêm trọng, làm mất uy tín, niềm tin của người dân vào hoạt động giám định pháp y nói riêng và ngành y tế nói chung.

Các bị cáo nguyên lãnh đạo 2 đơn vị nhận mức án cao.

Việc cố ý ban hành kết luận giám định không đúng tình trạng bệnh của người được trưng cầu giám định còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động điều tra, truy tố, xét xử của các cơ quan tiến hành tố tụng.

Trong đó, ba người đứng đầu đơn vị và là Chủ tịch Hội đồng giám định trực tiếp nhận tiền để ký ban hành kết luận giám định gồm Bùi Thế Hùng, Lê Văn Hùng và Trần Văn Thành, có trách nhiệm, vai trò cao hơn các bị cáo khác.

Theo cáo trạng, từ tháng 1/2016 - 6/2024, các bị cáo trong vụ án đã thực hiện nhiều hành vi đưa, nhận, môi giới hối lộ và lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Sai phạm của các bị cáo dẫn đến việc ban hành 26 kết luận giám định pháp y tâm thần sai sự thật, lập 3 hồ sơ bệnh án sai sự thật và chuyển khoa điều trị đối với một trường hợp bắt buộc chữa bệnh không đúng quy định.

Riêng bị cáo Bùi Thế Hùng bị cáo buộc tham gia 18 hội đồng giám định pháp y tâm thần, nhận hối lộ hơn 1,2 tỷ đồng và hưởng lợi 270 triệu đồng. Bị cáo này còn bị cáo buộc môi giới hối lộ 250 triệu đồng. Bị cáo Lê Văn Hùng bị cáo buộc nhận hối lộ hơn 1,8 tỷ đồng, tham gia 17 hội đồng giám định và cùng các bị cáo khác ban hành 17 kết luận giám định sai sự thật.

Cá nhân bị cáo Hùng hưởng lợi 568 triệu đồng. Đối với Trần Văn Thành, cáo trạng xác định bị cáo nhận hối lộ trong 3 vụ với tổng số tiền 330 triệu đồng, cá nhân hưởng lợi 278 triệu đồng.