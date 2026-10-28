Phụ nữ xã Vinh Lộc ủ phân hữu cơ IMO, sẵn sàng cho vụ rau mới

Tận dụng nguồn nguyên liệu hữu cơ sẵn có, phụ nữ xã Vinh Lộc, thành phố Huế đã tích cực ủ phân hữu cơ bằng phương pháp IMO

Tận dụng nguồn nguyên liệu hữu cơ sẵn có, phụ nữ xã Vinh Lộc, thành phố Huế đã tích cực ủ phân hữu cơ bằng phương pháp IMO, góp phần tiết kiệm chi phí sản xuất, cải tạo đất và chuẩn bị nguồn dinh dưỡng cho vụ rau mới.

Tận dụng vi sinh vật bản địa, tạo nguồn phân hữu cơ

Những hoạt động ủ phân hữu cơ của phụ nữ Vinh Lộc (Tp. Huế) đã và đang góp phần nâng cao ý thức sản xuất nông nghiệp an toàn, thân thiện với môi trường. Từ các nguyên liệu hữu cơ phù hợp, chị em tận dụng phương pháp IMO để tạo nguồn phân bón phục vụ trồng trọt, giảm phụ thuộc vào phân bón đầu vào và hướng đến canh tác bền vững.

Các phụ phẩm nông nghiệp và nguyên liệu hữu cơ phù hợp được tận dụng hiệu quả hơn

IMO là viết tắt của Indigenous Microorganisms, nghĩa là vi sinh vật bản địa. Phương pháp này khai thác các vi sinh vật có lợi trong tự nhiên, hỗ trợ quá trình phân giải và lên men nguyên liệu hữu cơ để tạo thành phân bón phục vụ cây trồng.

Thông qua việc ủ phân hữu cơ, các phụ phẩm nông nghiệp và nguyên liệu hữu cơ phù hợp được tận dụng hiệu quả hơn, thay vì trở thành nguồn rác thải gây áp lực lên môi trường. Đây cũng là cách làm thiết thực, phù hợp với định hướng phát triển nông nghiệp xanh, tiết kiệm và tuần hoàn.

Phân bón hữu cơ góp phần bổ sung dinh dưỡng, cải thiện chất lượng đất và hỗ trợ duy trì độ phì nhiêu.

Phân hữu cơ - nguồn dinh dưỡng cho vụ rau mới

Đối với sản xuất rau, nguồn phân bón hữu cơ góp phần bổ sung dinh dưỡng, cải thiện chất lượng đất và hỗ trợ duy trì độ phì nhiêu. Việc chủ động ủ phân hữu cơ giúp chị em tận dụng nguồn nguyên liệu sẵn có, từng bước giảm chi phí sản xuất và nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên.

Để đạt hiệu quả, nguyên liệu cần được lựa chọn phù hợp, quá trình ủ phải bảo đảm điều kiện vệ sinh và được theo dõi đúng kỹ thuật. Phân sau ủ cần hoai mục, đạt yêu cầu trước khi đưa vào sử dụng; không sử dụng nguyên liệu ô nhiễm hoặc phân chưa hoai để bón trực tiếp cho rau ăn.

Chuẩn bị phân bón hữu cơ cho vụ rau mới vì vậy không chỉ là công việc phục vụ sản xuất trước mắt, mà còn thể hiện sự chủ động của người trồng trong việc lựa chọn phương thức canh tác an toàn, có trách nhiệm với đất đai và môi trường.

Mô hình này có thể góp phần hình thành thói quen sản xuất có trách nhiệm, tiết kiệm chi phí và sử dụng tài nguyên hiệu quả

Chung tay xây dựng môi trường xanh, sạch

Từ những việc làm gần gũi, phụ nữ xã Vinh Lộc đang góp phần lan tỏa tinh thần tận dụng tài nguyên, hạn chế chất thải và nâng cao ý thức bảo vệ môi trường trong cộng đồng. Hoạt động ủ phân hữu cơ là một hướng đi thiết thực để gắn sản xuất nông nghiệp với giữ gìn cảnh quan xanh, sạch, cải thiện chất lượng cuộc sống.

Khi được duy trì cùng với việc thực hành canh tác an toàn, sử dụng phân bón đúng kỹ thuật và quản lý tốt phụ phẩm nông nghiệp, mô hình này có thể góp phần hình thành thói quen sản xuất có trách nhiệm, tiết kiệm chi phí và sử dụng tài nguyên hiệu quả.

Phát huy vai trò của phụ nữ trong từng công việc cụ thể sẽ tạo nền tảng để nông nghiệp địa phương chuyển đổi theo hướng xanh hơn, thân thiện hơn với thiên nhiên. Từ những mẻ phân hữu cơ được chuẩn bị cho vụ rau mới, tinh thần sản xuất an toàn và bảo vệ môi trường tiếp tục được vun đắp, hướng đến nền nông nghiệp tuần hoàn, nâng cao chất lượng cuộc sống và phát triển bền vững./.