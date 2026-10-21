Phụ nữ xã Thăng Bình hỗ trợ 15 hộ xây dựng gia đình '5 không, 3 sạch, 3 an'

Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Thăng Bình hướng dẫn hội viên đăng ký mô hình "5 không, 3 sạch, 3 an". Ảnh: NGUYỄN QUỲNH

Cụ thể, Hội phối hợp hỗ trợ xây dựng nhà ở cho 4 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn với tổng kinh phí 400 triệu đồng từ Quỹ Vì người nghèo của xã, giúp các hộ an cư, từng bước vươn lên thoát nghèo.

Bên cạnh đó, 11 hộ gia đình cũng được hỗ trợ với tổng kinh phí 44 triệu đồng nhằm củng cố các tiêu chí chưa bền vững. Nội dung hỗ trợ tập trung vào sinh kế, chi phí học tập cho con em, trao tặng máy lọc nước, cải tạo bếp và phát triển gian hàng tạp hóa, qua đó tạo điều kiện nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống sinh hoạt.

Những hoạt động thiết thực trên nhằm chăm lo đời sống hội viên, phụ nữ, đồng thời khích lệ các gia đình chủ động vươn lên, duy trì bền vững các tiêu chí đã đạt.