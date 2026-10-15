Phụ nữ xã Quảng Ninh sôi nổi chuỗi hoạt động chào mừng Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10

Lãnh đạo xã Quảng Ninh trao cờ lưu niệm và tặng hoa cho các đội tham gia chuỗi hoạt động giao lưu.

Các hoạt động diễn ra trong không khí vui tươi, phấn khởi, tạo sân chơi bổ ích để hội viên giao lưu, thể hiện năng khiếu, nâng cao đời sống tinh thần và thắt chặt tình đoàn kết. Những màn đồng diễn dân vũ khỏe khoắn, các tiết mục văn nghệ đặc sắc góp phần lan tỏa phong trào rèn luyện sức khỏe, xây dựng đời sống văn hóa tại địa phương.

Đông đảo hội viên, phụ nữ xã Quảng Ninh tham gia đồng diễn dân vũ.

Một tiết mục giao lưu văn nghệ của hội viên phụ nữ xã Quảng Ninh.

Điểm nhấn của chuỗi hoạt động là hội thi “Rung chuông vàng” với các câu hỏi về lịch sử Đảng, truyền thống Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, công tác Hội và phong trào phụ nữ; đồng thời lồng ghép kiến thức về bảo vệ môi trường, xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch, 3 an”, xây dựng nông thôn mới và chuyển đổi số. Qua đó, giúp cán bộ, hội viên củng cố kiến thức, nâng cao nhận thức và phát huy vai trò của phụ nữ trong gia đình, cộng đồng.

Hội thi “Rung chuông vàng” tìm hiểu về lịch sử Đảng và truyền thống Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.

Chuỗi hoạt động không chỉ tạo không khí thi đua sôi nổi, mà còn góp phần khơi dậy niềm tự hào về truyền thống phụ nữ Việt Nam, động viên cán bộ, hội viên tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, tích cực tham gia các phong trào thi đua, chung sức xây dựng quê hương Quảng Ninh ngày càng phát triển.