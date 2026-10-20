Phụ nữ xã Phù Đổng gắn biển các công trình thi đua Sáng -Xanh -Sạch-Đẹp

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Phù Đổng Đặng Thị Huyền (áo dài đỏ đứng giữa) cùng các đại biểu và chị em hội viên phụ nữ gắn biển công trình “Sân chơi cho phụ nữ và trẻ em” tại thôn Hạ. Ảnh: Nguyễn Sơn

Tại chương trình, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Phù Đổng Trần Thị Thu Liên cho biết, thực hiện chương trình công tác Hội và phong trào phụ nữ năm 2026, gắn với phong trào thi đua “Sáng – Xanh – Sạch – Đẹp” do thành phố, xã phát động, Hội đã chủ động phối hợp với cấp ủy chi bộ địa phương 2 thôn: Kim Quan và thôn Hạ, cùng các đơn vị liên quan đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên phụ nữ và nhân dân chung tay chỉnh trang cảnh quan, cải thiện môi trường sống, xây dựng các công trình thiết thực phục vụ cộng đồng.

Theo đó, tại thôn Kim Quan, Hội thực hiện công trình “Nhà văn hóa Sáng – Xanh – Sạch – Đẹp”. Chị em đã tập trung chỉnh trang khuôn viên nhà văn hóa, bổ sung cây xanh, sắp xếp lại các chậu cây, đồng thời trồng mới 35 chậu hoa dừa cạn tại các bồn cây. Đặc biệt, bằng nguồn xã hội hóa, thực hiện chỉnh trang 16 bức tranh bích họa cũ, xuống cấp và vẽ mới 17 bức tranh với nhiều chủ đề khác nhau về tình yêu quê hương đất nước, bảo vệ môi trường...

Các đại biểu thực hiện gắn biển công trình “Tuyến đường bích họa” tại thôn Hạ. Ảnh: Nguyễn Sơn

Tại thôn Hạ, Hội thực hiện 2 công trình gồm: “Tuyến đường bích họa”, “Sân chơi cho phụ nữ và trẻ em”. Cụ thể, tuyến đường bích họa có chiều dài 400m, bắt đầu từ dốc Đình thôn Hạ đến đường ra kè vực thôn Hạ. Hội đã phối hợp với cấp ủy chi bộ và chi hội phụ nữ, nông dân khảo sát, vận động xã hội hóa vẽ mới 20 bức tranh bích họa, chỉnh trang 7 bức tranh đã xuống cấp.

Cùng với đó, Hội đã tuyên truyền, vận động hội viên phụ nữ hưởng ứng mô hình “Cổng nhà có hoa, cây xanh”, trồng mới 50 cây xanh dọc tuyến đường, xây dựng môi trường xanh từ mỗi gia đình đến cộng đồng dân cư.

Còn đối với công trình "Sân chơi cho phụ nữ và trẻ em" với tổng diện tích 50m², Hội đã phối hợp chỉnh trang các hạng mục hiện có, làm mới và sơn lại thiết bị vui chơi đã xuống cấp như xích đu, các lốp xe trang trí, sơn lại tường rào, cổng khu vực ao đình thôn Hạ; đồng thời vận động xã hội hóa bổ sung 4 thiết bị đồ chơi cho các cháu thiếu nhi. Tổng trị giá công trình tuyến đường bích họa và sân chơi hơn 50 triệu đồng.

Các đại biểu gắn biển công trình "Nhà văn hóa Sáng – Xanh – Sạch – Đẹp” tại thôn Kim Quan. Ảnh: PV

Tại chương trình, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã gắn biển công trình và bàn giao cho các chi hội quản lý. Trong thời gian tới, các chi hội duy trì vệ sinh môi trường, chăm sóc cây xanh, bồn hoa, bảo vệ các bức tranh bích họa, giữ gìn và phát huy hiệu quả các thiết bị tại sân chơi; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, vận động hội viên phụ nữ và nhân dân nâng cao ý thức tự quản, chung tay bảo vệ các công trình, không để xảy ra tình trạng xuống cấp, mất vệ sinh, mất mỹ quan.

Những công trình do Hội triển khai thực hiện góp phần tỏa tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và ý thức chung tay vì cộng đồng. Ảnh PV

Đây cũng là những phần việc cụ thể, thiết thực của Hội Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Phù Đổng chào mừng kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Hội Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. Ảnh PV

"Chúng tôi mong muốn cấp ủy chi bộ, các ban, ngành, đoàn thể và toàn thể nhân dân tiếp tục quan tâm, phối hợp, cùng Hội Phụ nữ duy trì và nhân rộng những mô hình hiệu quả, để mỗi tuyến đường, mỗi nhà văn hóa, mỗi khu dân cư ngày càng sáng hơn, xanh hơn, sạch hơn, đẹp hơn; góp phần xây dựng xã Phù Đổng ngày xanh, càng văn minh, hiện đại, phát triển bền vững", Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Phù Đổng Trần Thị Thu Liên chia sẻ.