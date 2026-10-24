Phụ nữ xã Khánh Hòa thi đua giảm nghèo

Trước đây, kinh tế gia đình chị Lương Thị Chiều, hội viên Chi hội Phụ nữ thôn Làng Hốc chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp, thu nhập không ổn định. Được tạo điều kiện tham gia các lớp học nghề, kết nối với doanh nghiệp, chị mạnh dạn đầu tư trang trại chăn nuôi gà thịt rộng gần 1.000 m².

Nhờ chăm chỉ, chú trọng chất lượng, sản phẩm có đầu ra tương đối ổn định. Mô hình còn tạo việc làm cho 2 - 3 lao động với thu nhập từ 4 - 5 triệu đồng/người/tháng, góp phần cải thiện đời sống và tạo việc làm tại chỗ cho phụ nữ địa phương.

Gia đình chị Nguyễn Thị Thu ở thôn Trung Tâm từng thuộc diện khó khăn. Bên cạnh việc được tiếp cận các nguồn vốn vay dành cho hộ nghèo, cận nghèo và vốn vay sinh viên, gia đình chị còn được Hội Liên hiệp Phụ nữ xã hỗ trợ 100 con gà giống để phát triển chăn nuôi.

Nhờ sự quan tâm, hỗ trợ của địa phương cùng nỗ lực của gia đình, chị Thu đã thoát nghèo, cuộc sống từng bước ổn định.

Không chỉ hỗ trợ các hộ khó khăn, hội còn chú trọng nhân rộng những mô hình kinh tế do phụ nữ làm chủ. Thông qua hỗ trợ vốn, tiết kiệm, con giống, ngày công lao động…, các cấp hội đã huy động nguồn lực với tổng trị giá hơn 200 triệu đồng, giúp 42 hộ nghèo, cận nghèo. Hội đồng thời triển khai các hoạt động hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, phát triển hợp tác xã và tạo việc làm cho lao động nữ.

Với 2.986 hội viên, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Khánh Hòa xác định hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững là nhiệm vụ trọng tâm. Các hoạt động được triển khai theo hướng thiết thực, phù hợp với hoàn cảnh từng gia đình, đồng thời huy động nguồn lực xã hội để chăm lo phụ nữ, trẻ em hoàn cảnh khó khăn. Từ nguồn lực hỗ trợ và sự chủ động của hội viên, nhiều mô hình kinh tế đã phát huy hiệu quả.

Cùng với đó, hội tổ chức các lớp tập huấn về khởi nghiệp, bán hàng trực tuyến, thương mại điện tử; hỗ trợ hội viên tham gia các cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp cấp tỉnh và tư vấn đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Qua đó, phụ nữ có thêm kiến thức, kỹ năng, cơ hội tìm việc làm và mở rộng hướng phát triển kinh tế.

Đáng chú ý, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã đã phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội Lục Yên hỗ trợ trên 465 hội viên vay vốn với tổng dư nợ hơn 48 tỷ đồng thông qua 15 tổ tiết kiệm và vay vốn. Nguồn vốn được sử dụng để đầu tư trồng rừng, chăn nuôi trâu, bò, lợn sinh sản và phát triển sản xuất.

Ngoài ra, gần 120 hội viên tham gia các lớp học nghề về chăn nuôi, đan lát, may công nghiệp, trồng trọt, góp phần nâng cao tay nghề và tạo việc làm ổn định.

Hội không chỉ hỗ trợ vốn, kỹ thuật mà còn giúp hội viên thay đổi tư duy, chủ động liên kết, hợp tác phát triển kinh tế. Thông qua tập huấn, kết nối tiêu thụ sản phẩm và nhân rộng mô hình phù hợp, hội chú trọng “cầm tay chỉ việc”, giúp phụ nữ nghèo khắc phục khó khăn về vốn, kiến thức, tự tin vươn lên Chủ tịch Hội LHPN xã Khánh Hòa - Đoàn Thị Mến Đến nay, tỷ lệ hội viên phụ nữ nghèo của xã còn 0,9%, giảm 5 hộ so với năm 2025.

Bên cạnh phát triển kinh tế, Hội Liên hiệp phụ nữ xã Khánh Hòa đẩy mạnh tuyên truyền về bình đẳng giới, phòng, chống bạo lực gia đình, chăm sóc sức khỏe sinh sản, chuyển đổi số và bảo vệ môi trường. Hội phối hợp với các đoàn thể trồng hoa, vệ sinh đường làng, ngõ xóm, hỗ trợ sửa chữa nhà ở cho hội viên khó khăn.

Đến nay, toàn xã có 16 tuyến đường hoa, 2 tuyến đường cờ; hoạt động vệ sinh môi trường được duy trì hằng tháng, góp phần xây dựng nông thôn xanh, sạch, đẹp.

Thời gian tới, hội tiếp tục nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn, đào tạo nghề, kết nối tiêu thụ sản phẩm và nhân rộng mô hình kinh tế phù hợp sẽ tạo thêm động lực để phụ nữ xã Khánh Hòa vươn lên, nâng cao thu nhập, phấn đấu giảm tỷ lệ hội viên nghèo xuống 0,2%, góp sức xây dựng quê hương ngày càng phát triển.