Phụ nữ xã Đa Phúc chủ động khởi nghiệp, phát triển kinh tế

Kết nối nguồn vốn, mở rộng cơ hội phát triển kinh tế

Với hơn 8.000 hội viên sinh hoạt tại 34 chi hội, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Đa Phúc xác định hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Trên cơ sở nắm bắt nhu cầu thực tế, Hội triển khai nhiều hoạt động thiết thực, tạo điều kiện để hội viên tiếp cận nguồn lực, mở rộng sản xuất, kinh doanh và có việc làm ổn định.

Một trong những giải pháp được chú trọng là phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội hỗ trợ hội viên tiếp cận nguồn vốn tín dụng ưu đãi. Năm 2025, Hội đã tín chấp cho 2.037 hộ gia đình vay vốn với tổng dư nợ trên 114,348 tỷ đồng. Đến tháng 10/2026, Hội tiếp tục phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội Sóc Sơn giải ngân các chương trình tín dụng cho hội viên phụ nữ và người dân trên địa bàn, nâng tổng dư nợ lên 122,507 tỷ đồng.

Nguồn vốn vay ưu đãi đã giúp nhiều gia đình có thêm điều kiện đầu tư sản xuất, kinh doanh, phát triển ngành nghề và từng bước nâng cao thu nhập.

Hội Liên hiệp phụ nữ xã Đa Phúc livestream giới thiệu sản phẩm OCOP. Ảnh: Hồng Kỳ

Chia sẻ về hiệu quả của chương trình, chị Lê Thị Chuyên, hội viên thôn Kim Lũ, xã Đa Phúc cho biết, việc được Hội kết nối với Ngân hàng Chính sách xã hội để tiếp cận nguồn vốn tín dụng đã giúp gia đình có thêm nguồn lực đầu tư phát triển kinh tế, chủ động hơn trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Không chỉ hỗ trợ vốn, thực hiện Kế hoạch số 221/KH-UBND của UBND TP Hà Nội về triển khai Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2026 – 2035” của Chính phủ, từ đầu năm 2026 đến nay, Hội còn quan tâm hỗ trợ hội viên học nghề, tìm kiếm việc làm, tạo điều kiện duy trì sinh kế và tăng thu nhập.

Chị Lê Thị Chuyên- thôn Kim Lũ (xã Đa Phúc) là một trong nhiều hộ gia đình đã tiếp cận được nguồn vốn vay ưu đãi để phát triển sản xuất, kinh doanh. Ảnh: Hổng Kỳ

Đáng chú ý, nhằm mở rộng đầu ra cho nông sản và sản phẩm OCOP, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Đa Phúc đã phối hợp với UBND xã tổ chức livestream giới thiệu các sản phẩm tiêu biểu của địa phương như trà Hoa Việt, mật ong hoa rừng, trứng gà đông trùng hạ thảo. Hoạt động này không chỉ góp phần quảng bá đặc sản địa phương mà còn khuyến khích hội viên đổi mới phương thức kinh doanh, từng bước tiếp cận các kênh phân phối trên nền tảng số.

Tiếp sức phụ nữ khởi nghiệp trong môi trường số

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế cũng đặt ra yêu cầu phải đổi mới phương thức triển khai, gắn đào tạo nghề với nhu cầu thị trường, nâng cao kỹ năng kinh doanh và khả năng ứng dụng công nghệ.

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Đa Phúc Nguyễn Thị Nhạn cho biết, để thực hiện các mục tiêu theo Kế hoạch số 221/KH-UBND của UBND TP Hà Nội, thời gian tới, Hội sẽ tăng cường tuyên truyền, khơi dậy tinh thần khởi nghiệp, khát vọng kinh doanh và làm giàu chính đáng trong hội viên. Đồng thời, chú trọng phát triển, kết nối các thành phần trong hợp tác xã, tổ hợp tác, tổ liên kết, mô hình và câu lạc bộ hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp.

Hội cũng sẽ phối hợp với UBND xã vận động, khuyến khích và hỗ trợ phụ nữ tham gia phát triển ngành nghề, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, lao động; nâng cao giá trị sản xuất hàng hóa thông qua việc thành lập doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác và các mô hình liên kết phù hợp.

Cùng với đó, việc hỗ trợ phụ nữ tiếp cận nguồn vốn, tín dụng và các quỹ đầu tư tiếp tục được quan tâm. Hội dự kiến đẩy mạnh xúc tiến thương mại, tạo điều kiện để hội viên tham gia hội chợ, triển lãm, hội thi giới thiệu sản phẩm, qua đó mở rộng thị trường tiêu thụ hàng hóa địa phương.

Một trong những hướng đi được chú trọng là nâng cao kỹ năng nghề nghiệp, kiến thức khởi nghiệp và xây dựng mô hình sinh kế phù hợp với điều kiện của từng nhóm đối tượng. Trong đó, ưu tiên những mô hình có chi phí đầu tư thấp, dễ triển khai, có khả năng tạo việc làm và mang lại thu nhập ổn định.

Đặc biệt, trước xu hướng kinh doanh trên nền tảng số, Hội sẽ phối hợp với các cơ quan, đơn vị tổ chức đào tạo kỹ năng thương mại điện tử, quảng bá sản phẩm trực tuyến, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong quản lý và bán hàng. Công tác tư vấn về đăng ký nhãn hiệu, sở hữu trí tuệ, truy xuất nguồn gốc và xây dựng thương hiệu cho các mô hình kinh tế do phụ nữ làm chủ cũng sẽ được tăng cường.

Với cách làm đa dạng, từ hỗ trợ vốn, đào tạo nghề đến kết nối thị trường và chuyển đổi số, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Đa Phúc đang từng bước tạo môi trường thuận lợi để hội viên phát huy năng lực, chủ động khởi nghiệp và mở rộng sản xuất, kinh doanh. Qua đó, không chỉ nâng cao thu nhập cho phụ nữ mà còn góp phần tạo việc làm, bảo đảm an sinh xã hội và thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương.