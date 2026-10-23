Phụ nữ vùng cao Quảng Trị đưa đặc sản địa phương đến TP. Hồ Chí Minh

Đây là hoạt động do Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Plan International vùng Quảng Trị tổ chức trong khuôn khổ dự án “Nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu nhằm nâng cao vai trò của phụ nữ ở những xã khó khăn”, do Cơ quan Hợp tác Quốc tế Hàn Quốc (KOICA) tài trợ.

Khai mạc hội chợ Triển lãm sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu năm 2026 tại TP. Hồ Chí Minh - Ảnh: B.C

Tại hội chợ, các nhóm sinh kế đã giới thiệu 23 sản phẩm nông sản và đặc sản địa phương, được chọn lọc từ vùng cao Dân Hóa và Trường Sơn. Nổi bật là các sản phẩm, như: Thịt gác bếp, chẩm chéo, nếp rẫy Sokamsay, nếp than, mật ong rừng cùng nhiều sản phẩm chế biến từ ớt, măng và các loại nông sản bản địa.

Những sản phẩm này không chỉ mang hương vị đặc trưng của vùng cao Quảng Trị mà còn phản ánh nguồn nguyên liệu tự nhiên, tập quán canh tác và kinh nghiệm chế biến được cộng đồng địa phương gìn giữ qua nhiều thế hệ. Sự góp mặt tại hội chợ là cơ hội để các nhóm sinh kế quảng bá sản phẩm, tìm hiểu nhu cầu thị trường và từng bước mở rộng mạng lưới tiêu thụ.

Bên cạnh hoạt động trưng bày và bán hàng, hội chợ còn giúp các nhóm phụ nữ nâng cao kỹ năng giới thiệu sản phẩm, học hỏi kinh nghiệm xây dựng thương hiệu, tiếp nhận phản hồi từ khách hàng và kết nối với các công ty và doanh nghiệp.

Các đại biểu tham quan gian hàng “Phụ nữ làm chủ-vững bước tương lai” của Quảng Trị - Ảnh: B.C

Đối với phụ nữ dân tộc thiểu số tại các xã vùng cao, việc đưa sản phẩm địa phương đến với thị trường lớn hơn góp phần phát huy giá trị tri thức bản địa, nâng cao năng lực sản xuất và tạo thêm cơ hội tăng thu nhập cho gia đình. Đồng thời, hoạt động cũng cho thấy tiềm năng phát triển của các sản phẩm nông nghiệp địa phương khi được chú trọng đầu tư về chất lượng, bao bì, nhãn mác và xây dựng chuỗi cung ứng ổn định.

Thông qua sự phối hợp giữa cơ quan chuyên môn, tổ chức phát triển và các nhóm sinh kế, hoạt động kỳ vọng góp phần nâng cao giá trị nông sản, cải thiện đời sống và thúc đẩy sinh kế bền vững cho phụ nữ vùng cao Quảng Trị.