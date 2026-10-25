Phụ nữ vùng cao chủ động làm giàu

Từ chỗ chủ yếu dựa vào chăn nuôi, trồng trọt truyền thống, nhiều phụ nữ vùng cao đã chủ động tìm hướng phát triển kinh tế mới, đa dạng hóa sinh kế, nâng cao giá trị sản phẩm. Thực tế tại các địa phương cho thấy, khi có quyết tâm, biết tận dụng lợi thế sẵn có và sử dụng hiệu quả nguồn lực hỗ trợ, chị em hoàn toàn có thể tạo dựng cuộc sống ổn định, từng bước vươn lên khá giả.

Tại xã Lục Yên, để nâng cao thu nhập, nhiều phụ nữ mạnh dạn đầu tư mở rộng sản xuất, phát triển chăn nuôi, trồng trọt và tìm kiếm thị trường tiêu thụ. Trong đó, chị Ma Phi Hùng, thôn Thâm Pồng là một điển hình về tinh thần chủ động thay đổi cách làm kinh tế.

Mô hình kinh tế của chị Ma Phi Hùng, thôn Thâm Pồng, xã Lục Yên đem lại hiệu quả kinh tế cao.

Trước đây, kinh tế gia đình chị Hùng chủ yếu dựa vào chăn nuôi. Sau khi trừ các khoản chi phí, thu nhập mỗi năm chỉ đạt khoảng 20 triệu đồng, chưa đáp ứng nhu cầu sinh hoạt. Trăn trở trước thực tế đó, chị cùng gia đình tìm hướng sản xuất phù hợp với điều kiện đất đai và khả năng đầu tư. Năm 2018, gia đình mạnh dạn vay 50 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách xã hội Lục Yên thông qua tổ chức Hội Phụ nữ để có thêm nguồn lực phát triển kinh tế.

Từ nguồn vốn vay, chị mở rộng diện tích trồng táo, kết hợp chăn nuôi vịt Lâm Thượng nhằm đa dạng hóa nguồn thu. Đến nay, gia đình có hơn 6.000 m² diện tích trồng táo với trên 300 gốc táo Đài Loan. Để nâng cao chất lượng sản phẩm, chị chú trọng từng khâu chăm sóc, từ bón phân, điều tiết nước tưới đến bao quả cẩn thận, giúp quả táo có mẫu mã đẹp, vị ngọt, đáp ứng nhu cầu thị trường.

Trên 300 gốc táo Đài Loan của gia đình chị Ma Phi Hùng đang sinh trưởng và phát triển tốt.

Thời điểm này, vườn táo của gia đình đang bước vào giai đoạn chăm sóc cao điểm phục vụ dịp Tết. Đây là thời điểm đòi hỏi sự tỉ mỉ trong quy trình chăm sóc để quả đạt chất lượng tốt nhất. Nhờ chủ động nắm bắt thị hiếu người tiêu dùng và chú trọng chất lượng sản phẩm, toàn bộ sản lượng táo trong vườn đã được thương lái đặt mua từ sớm, dự kiến mang lại nguồn thu khoảng 500 triệu đồng trong vụ Tết năm nay.

Chị Ma Phi Hùng chia sẻ: “Trước kia, gia đình tôi chăn nuôi nên hiệu quả chưa cao. Từ khi đẩy mạnh phát triển kinh tế theo hướng đa dạng hơn, thu nhập tăng thêm khoảng 300 - 500 triệu đồng so với trước. Nhờ đó, gia đình có điều kiện nâng cao đời sống, chăm lo cho con cái, mua sắm dụng cụ sản xuất và tái đầu tư. Hiện gia đình đang chăm sóc táo để cây cho ra quả to, đẹp, ngọt, đáp ứng nhu cầu thị trường và thị hiếu của khách hàng đem lại nguồn thu tốt cho gia đình. Tôi nghĩ phụ nữ vùng cao cần mạnh dạn thay đổi, chủ động làm kinh tế để cuộc sống ngày càng tốt hơn”.

Từ thực tế sản xuất, chị Hùng nhận thấy muốn nâng cao thu nhập, người làm kinh tế không thể chỉ dựa vào kinh nghiệm sẵn có mà cần chủ động tìm hiểu nhu cầu thị trường, chú trọng chất lượng sản phẩm và tính toán phương án đầu tư phù hợp. Nguồn vốn vay ban đầu đã tạo điều kiện để gia đình chị chuyển hướng sản xuất, từng bước nâng cao hiệu quả kinh tế, cải thiện đời sống và có thêm nguồn lực tái đầu tư.

Không chỉ tại Lục Yên, ở xã vùng cao Tú Lệ, việc đồng hành cùng hội viên phát triển kinh tế cũng được Hội Liên hiệp Phụ nữ xã xác định là nhiệm vụ quan trọng. Toàn xã hiện có 13 chi hội với 3.134 hội viên, chủ yếu là phụ nữ dân tộc Mông, Thái. Địa bàn còn nhiều khó khăn, đời sống của một bộ phận người dân chưa ổn định, vì vậy tạo sinh kế, nâng cao thu nhập cho hội viên luôn là yêu cầu thiết thực.

Hội viên phụ nữ xã Tú Lệ lựa chọn mô hình phát triển kinh tế.

Để hỗ trợ chị em từng bước vươn lên, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn hội viên tiếp cận các nguồn vốn do Hội quản lý; đồng thời tư vấn, lựa chọn mô hình phát triển kinh tế phù hợp với điều kiện của từng gia đình. Nguồn vốn được quản lý thông qua 3 nhóm phụ nữ, thực hiện luân chuyển để nhiều hội viên được tiếp cận, đầu tư sản xuất, chăn nuôi.

Chị em phụ nữ xã Tú Lệ phát huy hiệu quả nguồn vốn vay.

Cùng với hỗ trợ vốn, Hội chú trọng hướng dẫn hội viên sử dụng vốn đúng mục đích, lựa chọn con giống phù hợp, áp dụng kỹ thuật chăm sóc và chủ động phòng, chống dịch bệnh. Qua đó, chị em từng bước nâng cao kiến thức sản xuất, hạn chế rủi ro, phát huy hiệu quả nguồn vốn đầu tư. Việc hỗ trợ không dừng lại ở khâu giải ngân mà còn hướng đến giúp hội viên chủ động trong quá trình tổ chức sản xuất, xây dựng sinh kế ổn định, phù hợp với điều kiện thực tế.

Phát huy lợi thế của địa phương, hội viên phụ nữ đưa sản phẩm Cốm Tú Lệ ngày càng vươn xa.

Chị Nùng Thị Viễn, hội viên Chi hội Phụ nữ thôn Bản Côm, xã Tú Lệ chia sẻ: “Tôi được tiếp cận và vay vốn của Hội từ năm 2023 với số tiền 10 triệu đồng. Từ nguồn vốn này, tôi đầu tư chăn nuôi lợn, gà, vịt, có thêm vốn để quay vòng sản xuất. Mỗi năm, thu nhập từ chăn nuôi đạt từ 50 triệu đồng trở lên. Làm chủ sinh kế giúp tôi tự tin hơn trong cuộc sống, có tiếng nói hơn trong gia đình và xã hội”.

Đối với những hội viên thiếu vốn đầu tư, nguồn vốn ủy thác từ Ngân hàng Chính sách xã hội đã trở thành kênh hỗ trợ quan trọng. Thông qua hoạt động phối hợp quản lý, hướng dẫn và tạo điều kiện tiếp cận vốn vay ưu đãi, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Tú Lệ giúp nhiều hội viên có thêm điều kiện phát triển sản xuất, từng bước cải thiện thu nhập.

Nhiều hội viên mạnh dạn đầu tư mô hình chăn nuôi phù hợp với điều kiện gia đình.

Hiện tổng dư nợ các nguồn vốn do Hội quản lý đạt trên 15 tỷ đồng, với gần 200 lượt hội viên vay vốn phát triển kinh tế. Từ nguồn lực này, nhiều chị em mạnh dạn đầu tư mô hình chăn nuôi, sản xuất phù hợp với điều kiện gia đình. Hiệu quả kinh tế góp phần tạo động lực để các hộ khó khăn vươn lên, phát huy tinh thần chủ động, tích cực tham gia các phong trào thi đua tại địa phương.

Theo thống kê của địa phương, bình quân mỗi năm, xã Tú Lệ có khoảng 6 - 7 hộ phụ nữ thoát nghèo. Đến nay, tỷ lệ hội viên do nữ làm chủ hộ nghèo giảm xuống còn 6,5%. Kết quả đó có sự đóng góp từ việc hỗ trợ nguồn vốn, hướng dẫn cách làm ăn và khuyến khích chị em phát huy nội lực trong phát triển kinh tế gia đình. Với những hộ còn khó khăn, việc được tiếp cận nguồn vốn và hướng dẫn sản xuất phù hợp tạo thêm cơ hội để từng bước ổn định cuộc sống.

Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Tú Lệ hỗ trợ hội viên tiếp cận nguồn vốn, hướng dẫn kỹ thuật, lựa chọn mô hình sản xuất phù hợp, qua đó nâng cao ý thức chủ động vươn lên.

Đồng chí Hoàng Thị Mới - Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Tú Lệ cho biết: “Hội xác định hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế không chỉ là giúp chị em có nguồn vốn, mà quan trọng là hướng dẫn sử dụng vốn đúng mục đích, lựa chọn mô hình phù hợp với điều kiện của từng gia đình. Hội thường xuyên tuyên truyền, vận động, hướng dẫn hội viên trong quá trình sản xuất, chăn nuôi; đồng thời tiếp tục tạo điều kiện để nguồn vốn được luân chuyển, có thêm hội viên được tiếp cận”.

Từ thực tiễn tại Lục Yên và Tú Lệ cho thấy, hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế cần thực hiện đồng bộ, từ tạo điều kiện tiếp cận vốn đến hướng dẫn kỹ thuật, lựa chọn mô hình sản xuất và nâng cao ý thức chủ động vươn lên. Khi được tiếp sức đúng lúc, nhiều chị em đã mạnh dạn thay đổi phương thức sản xuất, khai thác hiệu quả tiềm năng của gia đình và địa phương.

Phụ nữ vùng cao chủ động làm giàu, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Trên hành trình phát triển kinh tế, phụ nữ vùng cao từng bước nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống, khẳng định năng lực, sự chủ động trong các quyết định của gia đình. Những mô hình kinh tế hiệu quả cùng sự đồng hành của tổ chức Hội đang mở thêm cơ hội để chị em vươn lên, góp phần giảm nghèo bền vững, thúc đẩy bình đẳng giới và xây dựng quê hương ngày càng phát triển.