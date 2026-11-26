Ra mắt 3 mô hình “Chi hội số”, “Gia đình số” tại các bản Bó, Nôm và Cộng

Dự buổi lễ có ông Lò Văn Công, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Búng Lao; đại diện Hội Liên hiệp Phụ nữ xã, Công an xã, Phòng Văn hóa - Xã hội; bí thư chi bộ, trưởng bản và đông đảo hội viên phụ nữ của 3 bản.

Tại chương trình, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã công bố các quyết định thành lập 3 mô hình với tổng số 60 thành viên, mỗi mô hình có 20 thành viên. Các thành viên được xác định là lực lượng nòng cốt trong tuyên truyền, hướng dẫn hội viên tiếp cận và ứng dụng công nghệ số, từng bước hình thành thói quen sử dụng các nền tảng số trong đời sống, sản xuất, kinh doanh và giải quyết thủ tục hành chính.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lò Văn Công ghi nhận, biểu dương tinh thần chủ động của Hội Liên hiệp Phụ nữ xã trong triển khai phong trào “Bình dân học vụ số”.

Ông nhấn mạnh, chuyển đổi số cần bắt đầu từ những việc làm thiết thực, gần gũi với đời sống nhân dân; đề nghị Hội tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong tuyên truyền, vận động hội viên tích cực học hỏi, ứng dụng công nghệ, duy trì và nhân rộng các mô hình.

Cùng với đó, cần chú trọng trang bị kỹ năng bảo vệ thông tin cá nhân, nhận diện và phòng tránh các thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng, giúp người dân tham gia môi trường số an toàn.

Phụ nữ vùng cao Búng Lao chủ động học hỏi, ứng dụng công nghệ, góp phần đưa phong trào “Bình dân học vụ số” lan tỏa từ cơ sở

Trong khuôn khổ chương trình, hội viên phụ nữ được cán bộ Hội, Công an xã và Phòng Văn hóa - Xã hội hướng dẫn sử dụng ứng dụng định danh điện tử VNeID, dịch vụ công trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt.

Các kỹ năng bảo đảm an toàn thông tin, nhận diện và phòng tránh lừa đảo trên không gian mạng cũng được phổ biến, giúp hội viên chủ động hơn khi tiếp cận và sử dụng các tiện ích số.

Từ những mô hình được triển khai tại cơ sở, phụ nữ Búng Lao có thêm điều kiện học hỏi, chia sẻ kiến thức và hỗ trợ nhau ứng dụng công nghệ trong cuộc sống.

Qua đó, góp phần mở rộng khả năng tiếp cận dịch vụ công, các tiện ích số, nâng cao kỹ năng tự bảo vệ trên không gian mạng và lan tỏa tinh thần học tập số trong cộng đồng, hướng tới mục tiêu không để ai bị bỏ lại phía sau trong tiến trình chuyển đổi số.