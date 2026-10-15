Phụ nữ Vùng Cảnh sát biển 2 lan tỏa những việc làm ý nghĩa dịp 20.10

Quang cảnh cuộc tọa đàm

Trong khuôn khổ hoạt động, Hội Phụ nữ cơ quan Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 tổ chức gặp mặt, tọa đàm với sự tham gia của cán bộ, hội viên phụ nữ đơn vị, đại diện Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Núi Thành cùng đoàn viên, thanh niên.

Tại buổi tọa đàm, các đại biểu cùng ôn lại truyền thống của phụ nữ Việt Nam, phụ nữ Quân đội và lực lượng Cảnh sát biển; trao đổi kinh nghiệm trong công tác, hoạt động Hội và chia sẻ những giải pháp ứng dụng chuyển đổi số nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ.

Các ý kiến cũng tập trung vào việc tăng cường phối hợp giữa tổ chức Hội Phụ nữ đơn vị với địa phương, đồng thời nhấn mạnh vai trò đồng hành, sẻ chia của gia đình và đồng nghiệp, tạo điều kiện để cán bộ, hội viên phụ nữ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đại diện các cơ quan, đơn vị Vùng Cảnh sát biển 2 chúc mừng phụ nữ cơ quan Bộ Tư lệnh Vùng, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Núi Thành

Bên cạnh hoạt động gặp mặt, tọa đàm, đại diện Hội Phụ nữ cơ quan Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 và Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Núi Thành đã đến thăm, động viên, trao quà cho các gia đình hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Những phần quà thể hiện sự quan tâm, sẻ chia của cán bộ, hội viên phụ nữ Cảnh sát biển đối với phụ nữ địa phương, góp phần thắt chặt tình đoàn kết, gắn bó giữa đơn vị và nhân dân.

Đại diện Hội Phụ nữ Vùng Cảnh sát biển 2 và Phụ nữ xã Núi Thành thăm, tặng quà các gia đình phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn

Thời gian tới, Hội Phụ nữ cơ quan Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 tiếp tục duy trì các mô hình “Đông ấm – Xuân yêu thương”, “Nồi cháo chiến sĩ”, đồng thời đẩy mạnh chương trình “Mẹ đỡ đầu”, hướng đến chăm lo, hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Đại diện Hội Phụ nữ Vùng Cảnh sát biển 2 và Phụ nữ xã Núi Thành thăm, tặng quà một số gia đình phụ nữ trên địa bàn

Thông qua các hoạt động thiết thực, phụ nữ Vùng Cảnh sát biển 2 tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, đồng thời lan tỏa những giá trị nhân ái, nghĩa tình trong cộng đồng.