Từ những triền đồi đến không gian số

Giữa vườn quýt trĩu quả, chiếc điện thoại trở thành công cụ kết nối người trồng với khách hàng. Qua những phiên livestream, những lời giới thiệu mộc mạc về sản phẩm quê hương được gửi đến người tiêu dùng ở nhiều nơi. Không còn chỉ trông chờ vào việc mang hàng ra chợ, phụ nữ Mường Khương đang từng bước làm quen với cách bán hàng mới, chủ động hơn trong tìm kiếm đầu ra cho nông sản.

Chị Phàn Thị Dín (cầm điện thoại) tự tin livestream bán nông sản.

Gia đình chị Phàn Thị Dín, thôn Sả Hồ hiện có hơn 12.000 gốc quýt. Vài năm nay, chị bắt đầu giới thiệu và bán sản phẩm qua mạng xã hội. Từ chỗ còn bỡ ngỡ với cách làm mới, chị đã nhận thấy những thay đổi rõ rệt trong việc tiếp cận khách hàng.

Chị Phàn Thị Dín chia sẻ: “Ban đầu tôi cũng ngại vì chưa biết quay video, livestream thế nào, nói trước điện thoại cũng thấy xấu hổ. Nhưng cứ làm rồi quen dần. Bây giờ bán hàng trên mạng có nhiều người biết đến hơn, chị em chúng tôi cũng mạnh dạn hơn trước”.

Để có được sự thay đổi ấy, bên cạnh nỗ lực của từng gia đình là vai trò vận động, định hướng của những người đứng đầu thôn bản. Ở thôn Sả Hồ, chị Phàn Thị Quý, Bí thư Chi bộ thôn đã kiên trì đến từng hộ tuyên truyền, vận động bà con chuyển đổi cây trồng, phát triển sản xuất hàng hóa.

Chị Quý hiểu rằng, muốn đời sống người dân khấm khá hơn, trước hết phải giúp chị em thay đổi tư duy, mạnh dạn lựa chọn hướng làm kinh tế phù hợp.

Chị Phàn Thị Quý (bên phải) kiên trì đến từng hộ tuyên truyền, vận động bà con chuyển đổi cây trồng, phát triển sản xuất hàng hóa.

Đến nay, có hơn 40 trong tổng số 50 hội viên phụ nữ trong thôn tham gia trồng chè hàng hóa; 25 hộ phát triển cây quýt với quy mô trên 10 ha. Những con số ấy cho thấy sự chuyển biến trong nhận thức và hành động của phụ nữ nơi đây.

Nhắc đến hành trình vận động chị em, chị Quý vẫn còn nhiều trăn trở, bởi trong thôn vẫn còn những hộ nghèo cần được hỗ trợ, động viên để vươn lên.

Từ những người tiên phong đến các hội viên học hỏi, làm theo, phong trào phát triển kinh tế ở Sả Hồ đang từng bước lan tỏa. Những triền đồi được khai thác hiệu quả hơn, cây trồng hàng hóa mở ra hướng nâng cao thu nhập cho nhiều gia đình.

Ở thôn Nậm Chảy, chị Lèng Thị Pẳn cũng là một trong những phụ nữ mạnh dạn thay đổi để vươn lên. Từng là hộ nghèo, chị Pẳn hiểu rõ những khó khăn khi cuộc sống phụ thuộc vào phương thức sản xuất nhỏ lẻ.

Không cam chịu khó khăn, chị chủ động chuyển đổi cơ cấu cây trồng, trong đó có cây chuối. Nhờ lựa chọn hướng sản xuất phù hợp, hiện gia đình chị có nguồn thu từ 300 đến 400 triệu đồng mỗi năm.

Chị Lèng Thị Pẳn (bên phải) là một trong những tấm gương tiêu biểu mạnh dạn thay đổi để vươn lên.

Điều đáng quý là từ kinh nghiệm của bản thân, chị Pẳn còn sẵn sàng chia sẻ, hướng dẫn kỹ thuật cho những phụ nữ trong thôn, giúp chị em có thêm kiến thức và động lực phát triển kinh tế.

Nhớ lại quá trình vươn lên của gia đình, chị Pẳn cho biết sự thay đổi bắt đầu từ chính ý thức của bản thân, cùng với sự tuyên truyền, hỗ trợ của cán bộ Hội phụ nữ. “Bản thân tôi luôn tự ý thức để vươn lên. Được cán bộ phụ nữ xã tuyên truyền nên tôi mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, nhất là cây chuối nữa. Tôi cũng có chia sẻ và hướng dẫn kỹ thuật cho chị em trong thôn”, chị Pẳn chia sẻ.

Những vùng chuối mướt xanh nơi vùng biên Nậm Chảy.

Từ câu chuyện của chị Dín, chị Quý đến chị Pẳn, có thể thấy phụ nữ Mường Khương đang ngày càng chủ động hơn trong phát triển kinh tế. Họ không chỉ mạnh dạn thay đổi cách nghĩ, cách làm mà còn biết tìm kiếm thị trường, ứng dụng công nghệ và chia sẻ kinh nghiệm để cùng nhau tiến bộ.

Đồng hành để phụ nữ phát triển kinh tế bền vững

Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Mường Khương hiện có trên 3.000 hội viên, phần lớn là phụ nữ dân tộc thiểu số. Để hỗ trợ chị em phát triển kinh tế, Hội chú trọng đổi mới cách tuyên truyền, vận động; đồng thời triển khai các hoạt động hỗ trợ vốn, tập huấn kỹ thuật và kết nối thị trường.

Các ban ngành, đoàn thể luôn đồng hành giúp phụ nữ phát triển kinh tế bền vững.

Theo bà Hà Ngọc Anh - Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Mường Khương, điều đáng mừng là ngày càng nhiều chị em đã tự tin, mạnh dạn đầu tư phát triển sản xuất, không còn e dè trước những mô hình kinh tế mới. Để hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Mường Khương không chỉ vận động chuyển đổi cây trồng, vật nuôi mà còn hướng dẫn chị em tiếp cận những cách làm mới, trong đó có ứng dụng mạng xã hội để quảng bá, tiêu thụ nông sản.

Để sự mạnh dạn ấy có thêm điểm tựa, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Mường Khương tập trung hỗ trợ hội viên về nguồn vốn và kiến thức sản xuất. Năm 2025, Hội quản lý trên 50 tỷ đồng vốn vay, hỗ trợ 615 hộ phát triển kinh tế; đồng thời huy động trên 90 triệu đồng tiết kiệm tại chỗ cho 5 phụ nữ vay. Năm 2026, Hội phối hợp giải ngân 7,5 tỷ đồng; tổng nguồn vốn đang quản lý đạt trên 62 tỷ đồng, với 578 hộ vay.

Cùng với nguồn vốn, hàng trăm lượt hội viên được tập huấn kỹ thuật sản xuất, thu hái chè theo tiêu chuẩn VietGAP, trong đó năm 2025 có 388 người và năm 2026 có 273 người tham gia. Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Mường Khương cũng phối hợp với Viện Nghiên cứu khoa học và ứng dụng, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 thành lập Tổ hợp tác Phụ nữ dân tộc làm kinh tế tại thôn Lao Chải với 15 thành viên; hỗ trợ 1.000 kg phân bón và hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc 1 ha quýt làm điểm thực hiện dự án.

Phụ nữ Mường Khương tham gia tổ hợp tác liên kết trồng ớt.

Bên cạnh đó, các nhóm sinh kế trồng cây ăn quả, tổ hợp tác liên kết trồng ớt, trồng hồng, trồng quýt tiếp tục được quan tâm. Những mô hình này góp phần kết nối hội viên, tạo cơ hội trao đổi kinh nghiệm, từng bước nâng cao hiệu quả sản xuất.

Tuy nhiên, để các mô hình sinh kế phát triển lâu dài, việc hỗ trợ phụ nữ không thể chỉ dừng ở nguồn vốn hay kỹ thuật sản xuất. Theo bà Hà Ngọc Anh, bài toán liên kết tiêu thụ, xây dựng đầu ra ổn định cho nông sản vẫn cần được quan tâm. Thực tế, hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế còn hạn chế ở khâu liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm; một số mô hình quy mô nhỏ, dễ chịu tác động khi thị trường biến động.

Đây cũng là yêu cầu đặt ra trong thời gian tới: tiếp tục nâng cao năng lực sản xuất, kinh doanh cho hội viên; hỗ trợ xây dựng các mô hình kinh tế phù hợp; tăng cường kết nối thị trường và ứng dụng công nghệ số trong quảng bá, tiêu thụ sản phẩm.

Phụ nữ Mường Khương ứng dụng công nghệ số trong quảng bá, tiêu thụ sản phẩm.

Biên cương không chỉ được dựng xây bằng những con đường, những công trình hay những cột mốc nơi tuyến đầu. Biên cương còn được bồi đắp từ chính những con người ngày ngày gắn bó với mảnh đất này. Và trong hành trình ấy, những người phụ nữ dân tộc thiểu số Mường Khương, cùng sự đồng hành của tổ chức hội, đang góp sức bằng nghị lực, sự tự tin và khát vọng vươn lên, để mỗi gia đình thêm no ấm, mỗi bản làng thêm khởi sắc.