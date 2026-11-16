Phụ nữ vùng biên Quảng Trực tích cực xây dựng đời sống mới

Các hội viên Hội Phụ nữ xã Quảng Trực thường xuyên tổ chức tham quan các mô hình hiệu quả trên địa bàn để học tập kinh nghiệm

Không chỉ hỗ trợ nhau giảm nghèo, các cấp hội liên hiệp phụ nữ (LHPN) còn tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, giữ gìn bản sắc văn hóa, bảo vệ môi trường và góp sức xây dựng vùng biên ngày càng khởi sắc.

Đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững

Tại bon Bu Gia, xã Quảng Trực, hình ảnh những phụ nữ M’nông cần mẫn lao động, chủ động học hỏi kinh nghiệm sản xuất và giúp nhau phát triển kinh tế đã trở nên quen thuộc. Thông qua các phong trào thi đua, cuộc vận động do hội LHPN phát động, nhiều hội viên từng bước thay đổi nếp nghĩ, cách làm, mạnh dạn áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chăn nuôi để nâng cao thu nhập.

Chi hội Phụ nữ bon Bu Gia hiện có 87 hội viên, trong đó trên 90% là đồng bào dân tộc M’nông. Phần lớn chị em sống dựa vào sản xuất nông nghiệp, thu nhập còn phụ thuộc vào điều kiện sản xuất và giá cả nông sản. Trước thực tế đó, chi hội chú trọng vận động hội viên phát huy tinh thần tương trợ, chia sẻ kinh nghiệm làm ăn, sử dụng hiệu quả nguồn vốn vay ưu đãi để đầu tư phát triển kinh tế gia đình.

Chị Lê Thị Hòa, hội viên Chi hội Phụ nữ bon Bu Gia, xã Quảng Trực nuôi thường xuyên khoảng 200 con dúi lớn nhỏ, tạo thu nhập cho gia đình

Tiêu biểu là mô hình chăn nuôi dúi của hội viên Lê Thị Hòa. Năm 2023, từ nguồn vốn vay ưu đãi, chị Hòa mạnh dạn đầu tư xây dựng mô hình với quy mô khoảng 200 con. Đây là hướng phát triển kinh tế mới, góp phần đa dạng hóa sinh kế, tạo thêm nguồn thu nhập cho gia đình.

Không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế cho gia đình, mô hình còn trở thành địa chỉ để các hội viên đến tham quan, trao đổi và học tập kinh nghiệm. Qua những buổi sinh hoạt, chia sẻ thực tế, nhiều chị em có thêm kiến thức, tự tin tìm hướng phát triển sản xuất phù hợp với điều kiện của mình.

Bà H’Kling, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ bon Bu Gia cho biết: Muốn giảm nghèo bền vững, phụ nữ phải đoàn kết, cùng học hỏi, cùng làm và hỗ trợ những hội viên còn khó khăn. Vì vậy, chi hội thường xuyên vận động chị em chủ động lao động sản xuất, tiếp cận các nguồn vốn hỗ trợ, mạnh dạn xây dựng mô hình kinh tế phù hợp.

Bà H’ Kling, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ bon Bu Gia, xã Quảng Trực, tỉnh Lâm Đồng

Muốn giảm nghèo bền vững thì phụ nữ phải đoàn kết, cùng học hỏi, cùng làm và không để hội viên nào bị bỏ lại phía sau.

Nhờ sự đồng hành của tổ chức hội, chính sách tín dụng ưu đãi và nỗ lực vươn lên của từng gia đình, đời sống hội viên ngày càng cải thiện. Nếu năm 2020, trên 50% hội viên Chi hội Phụ nữ bon Bu Gia thuộc diện hộ nghèo thì đến nay chỉ còn 10 hội viên. Kết quả này cho thấy những chuyển biến tích cực trong nhận thức, tinh thần tự lực và sự tương trợ của phụ nữ vùng biên.

Các hội viên Chi hội Phụ nữ bon Bu Gia, xã Quảng Trực đổi công, hỗ trợ nhau chăm sóc cây trồng

Phát huy vai trò phụ nữ trong xây dựng đời sống mới

Cùng với hỗ trợ phát triển kinh tế, Hội LHPN xã Quảng Trực chú trọng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, gắn các phong trào thi đua với nhu cầu thực tế của hội viên. Toàn xã hiện có 580 hội viên, sinh hoạt tại 12 chi hội.

Chị Thị Ngơ, bon Bu Gia, xã Quảng Trực luôn giữ gìn, vệ sinh nhà cửa sạch sẽ và chăm lo cho con cái học hành đến nơi đến chốn

Những tháng đầu năm 2026, hội đã triển khai phong trào thi đua “Xây dựng người phụ nữ Lâm Đồng thời đại mới” và cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch, 3 an”. Nội dung tuyên truyền tập trung vào xây dựng gia đình hạnh phúc, bình đẳng giới, phòng, chống bạo lực gia đình, chăm sóc sức khỏe và bảo vệ phụ nữ, trẻ em.

Từ những việc làm thiết thực trong đời sống hằng ngày, hội viên được vận động giữ gìn vệ sinh nhà cửa, đường làng, ngõ xóm; xây dựng cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp; thực hiện nếp sống văn minh và phát huy trách nhiệm với cộng đồng.

Đặc biệt, hội đã vận động 50 lượt hội viên, phụ nữ tham gia đóng góp ngày công tại công trường xây dựng Trường Phổ thông Nội trú Tiểu học và THCS xã Quảng Trực. Những phần việc cụ thể thể hiện tinh thần sẻ chia, trách nhiệm của phụ nữ đối với sự nghiệp giáo dục và sự phát triển của địa phương.

Nghề truyền thống được phụ nữ M'nông xã Quảng Trực giữ gìn, phát huy

Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao thường xuyên được tổ chức giao lưu, tăng cường sự gắn kết giữa hội viên. Văn hóa truyền thống như ẩm thực, dệt thổ cẩm, cồng chiêng được phát huy, giữ gìn.

Công tác an sinh xã hội, chăm lo phụ nữ và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn được quan tâm. Năm 2026, hội đã hỗ trợ Mái ấm tình thương cho 1 hộ nghèo là hội viên phụ nữ bon Bu Nung; đồng thời hỗ trợ 10 học sinh nghèo vượt khó, học giỏi. Qua đó, tinh thần tương thân tương ái tiếp tục được lan tỏa trong cộng đồng.

Hội LHPN Quảng Trực còn chú trọng công tác chuyển đổi số, đưa công nghệ đến gần hơn với hội viên. Hiện 100% chi hội đã sử dụng nhóm zalo để tiếp nhận văn bản, trao đổi thông tin và triển khai nhiệm vụ. Fanpage “Phụ nữ Quảng Trực” thường xuyên đăng tải nội dung tuyên truyền về chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, hoạt động hội và kiến thức xây dựng gia đình hạnh phúc.

Văn hóa, văn nghệ được địa phương thường xuyên tổ chức để phụ nữ vùng biên có cơ hội biểu diễn, giao lưu, bảo tồn văn hóa truyền thống

Phong trào “Bình dân học vụ số” được triển khai gắn với hướng dẫn hội viên sử dụng ứng dụng VNeID, dịch vụ công trực tuyến và thanh toán không dùng tiền mặt. Đáng chú ý, hội đang hoàn thiện quy chế hoạt động mô hình “Tổ phụ nữ ứng dụng công nghệ số tự quản đường biên, cột mốc” với 20 thành viên. Mô hình hướng đến nâng cao nhận thức, trách nhiệm của phụ nữ trong ứng dụng công nghệ số và tham gia bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới.

Bên cạnh đó, hội phối hợp với ngân hàng chính sách xã hội thực hiện hoạt động nhận ủy thác cho vay vốn. Đến nay, hội phối hợp quản lý 9 tổ tiết kiệm và vay vốn, với 428 hộ vay, tổng dư nợ hơn 41,4 tỷ đồng. Nguồn vốn chính sách đã tạo điều kiện để nhiều gia đình đầu tư sản xuất, chăn nuôi, cải thiện thu nhập và ổn định cuộc sống.

Phụ nữ xã Quảng Trực phối hợp với Đoàn thanh niên xã dọn vệ sinh dọc tuyến đường vào trung tâm xã, tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp

Theo bà Nguyễn Thị Huỳnh Văn, Chủ tịch Hội LHPN xã Quảng Trực, hoạt động hội hiện vẫn gặp một số khó khăn do địa bàn rộng, có 11 bon vùng biên giới, nhiều hội viên đi làm ăn xa; đội ngũ chi hội trưởng phần lớn kiêm nhiệm, kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin chưa đồng đều. Tuy nhiên, với tinh thần trách nhiệm, sự chủ động của cán bộ hội, sự hưởng ứng của hội viên, các phong trào vẫn được duy trì và từng bước đi vào chiều sâu.

Hội LHPN xã Quảng Trực tiếp tục tập trung hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng các phong trào thi đua, triển khai hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia; đồng thời chú trọng tuyên truyền bình đẳng giới, bảo vệ phụ nữ, trẻ em, đẩy mạnh chuyển đổi số và các hoạt động an sinh xã hội hướng về vùng biên. Bà Nguyễn Thị Huỳnh Văn, Chủ tịch Hội LHPN xã Quảng Trực, tỉnh Lâm Đồng

Từ những mô hình kinh tế thiết thực, hoạt động sẻ chia trong cộng đồng đến nỗ lực đổi mới phương thức hoạt động, phụ nữ Quảng Trực đang từng bước khẳng định vai trò trong xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc.

Sự thay đổi trong nhận thức và hành động của mỗi hội viên không chỉ góp phần nâng cao đời sống người dân mà còn củng cố khối đại đoàn kết, xây dựng bon làng ngày càng khởi sắc, chung tay giữ vững bình yên xã biên giới Quảng Trực, tỉnh Lâm Đồng.